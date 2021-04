Intervju: Leptirica, League of Legends strimer i host

Ekipa Tiltproof.gg nam ove godine donosi novi esport projekat gdje će najbolji fakulteti sa Univerziteta u Banjaluci odmjeriti snage na Summoner’s Riftu u igri League of Legends. U pitanju je Univerzitetska Esport Liga, prva liga ove vrste u našoj državi, a imali smo priliku porazgovarati sa hostom ovog događaja.

Ekipa Tiltproof.gg nam ove godine donosi novi esport projekat gdje će najbolji fakulteti sa Univerziteta u Banjaluci odmjeriti snage na Summoner’s Riftu u igri League of Legends. U pitanju je Univerzitetska Esport Liga, prva liga ove vrste u našoj državi, a imali smo priliku porazgovarati sa hostom ovog događaja.

Ekipa Tiltproof.gg nam ove godine donosi novi esport projekat gdje će najbolji fakulteti sa Univerziteta u Banjaluci odmjeriti snage na Summoner’s Riftu u igri League of Legends. U pitanju je Univerzitetska Esport Liga, prva liga ove vrste u našoj državi, a imali smo priliku porazgovarati sa hostom ovog događaja.