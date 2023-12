Nikola „NiKo“ Kovač: Od porodične igraonice do vrha u svijetu gaminga

"Nisam mogao ni zamisliti koliko će gaming biti značajan u mom životu. Jedine osobe koje su uticale na mene su moji roditelji. Od početka su me podržavali i upravo su oni veliki razlog mog uspeha. Motivacije nikad nije nedostajalo, uvek sam želio biti bolji i uspješniji"

"Nisam mogao ni zamisliti koliko će gaming biti značajan u mom životu. Jedine osobe koje su uticale na mene su moji roditelji. Od početka su me podržavali i upravo su oni veliki razlog mog uspeha. Motivacije nikad nije nedostajalo, uvek sam želio biti bolji i uspješniji" , kaže NiKo.

Obično kada smo kod kuće, vežbamo 6 dana u nedelji, dnevno 6-7 sati kao ekipa i na to 2-3 sata individualno, znači otprilike 7-8 sati minimalno, dnevno provedem igrajući. Što se tiče života, jako je uzbudljivo, putujemo dosta, obilazimo dosta gradova, stalno se nešto novo dešava. Bitan je talenat, ali kao u svakom sportu, rad je najbitniji.

U to vreme kada sam počinjao, CS se najviše igrao, pogotovo kod nas u igraonici, i od početka mi je bila omiljena igra, iako sam tada igrao dosta vise igara, kao što su Dota, WoW i slično. Ali trenutno igram samo CS i ponekad PUBG.

