Isack Hadjar produžio ugovor s Oracle Red Bull Racingom

Nakon zapažene debitantske sezone prošle godine, Isack je izborio mjesto u ekipi Oracle Red Bull Racing zahvaljujući impresivnoj brzini, neumornom radu i prirodnom osjećaju za utrkivanje. Postao je 11. član Red Bullovog juniorskog programa koji je dobio priliku voziti za ekipu, a sada ide stopama prethodnih polaznika tog programa Sebastiana Vettela, Daniela Ricciarda i Maxa Verstappena.
Isack je svoj debi obilježio trećim mjestom u kvalifikacijama za Veliku nagradu Australije, a njegova forma u prvoj sezoni s ekipom Oracle Red Bull Racing napreduje iz utrke u utrku. Trenutno ima niz od sedam uzastopnih plasmana među šest najboljih, a uz to pokazuje brzinu, konstantnost i radnu etiku, čime je uvjerio ekipu da uloži u njegovu budućnost. Vrhunac njegove dosadašnje sezone u 2026. godini bio je sjajan plasman na podijum u Monaku.
Nakon što je već produžio Maxov ugovor do kraja 2030. godine, Oracle Red Bull Racing sada je osigurao svoju vozačku postavu za 2027. godinu, a ekipa nastavlja graditi i učvršćivati svoju budućnost.
"Veoma smo uzbuđeni što nastavljamo naš put s Isackom. Otkako nam se pridružio početkom godine, bio je sjajan i na stazi i izvan nje, posebno imajući u vidu da mu je ovo tek druga sezona u Formuli 1, zbog čega je odluka o produženju ugovora bila jednostavna. Od samog početka Isack se potpuno posvetio ekipi, provodeći svaki trenutak u fabrici sa svojim inženjerima kako bi razvijao bolid, uvijek željan da uči i napreduje. Već tokom prvog vikenda u Melbourneu mogli ste vidjeti da je s izuzetnom smirenošću odgovorio na iskorak na viši nivo i da je zaslužio svoje mjesto u bolidu. Period nakon povrede bio je težak za njega, ali ovo produženje ugovora dokaz je koliko vjerujemo u njega i jedva čekamo da ga ponovo vidimo na stazi. Još uvijek imamo mnogo toga što želimo ostvariti ove sezone, ali sjajan je osjećaj znati da vozači, inženjeri i svi u fabrici idu u istom smjeru, posvećeni istom cilju i ujedinjeni", izjavio je Laurent Mekies, izvršni direktor i šef ekipe Oracle Red Bull Racing.
"Zaista sam uzbuđen što nastavljam saradnju s ekipom Oracle Red Bull Racing. U ovaj tim stigao sam prije osam mjeseci i odmah sam shvatio koliki su obim i ambicije ove organizacije. U fabrici radi mnogo talentovanih ljudi i svjestan sam privilegije koju imam kada vozim za tako nevjerovatnu ekipu, uz četverostrukog svjetskog prvaka kao što je Max. Od trenutka kada sam potpisao ugovor, odlučio sam se u potpunosti posvetiti ekipi, a uz podršku Laurenta i svih u Milton Keynesu, uspio sam opravdati povjerenje koje su mi ukazali. Svakog dana nastojim slušati, učiti i dodatno pomjerati vlastite granice, tako da sam još uzbuđeniji zbog onoga što nas očekuje u budućnosti", rekao je Hadjar.
Podsjetimo, on je povrijedio ručni zglob tokom ljetne pauze u Formuli 1 te je propustio tri utrke, a sada se potpuno oporavio i vraća se u bolid RB22 za utrku koja se vozi u Azerbejdžanu u subotu. Trenutno je osmi u poretku vozača sa 71 osvojenim bodom.