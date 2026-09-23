Isack Hadjar produžio ugovor s Oracle Red Bull Racingom

Isack je svoj debi obilježio trećim mjestom u kvalifikacijama za Veliku nagradu Australije, a njegova forma u prvoj sezoni s ekipom Oracle Red Bull Racing napreduje iz utrke u utrku. Trenutno ima niz od sedam uzastopnih plasmana među šest najboljih, a uz to pokazuje brzinu, konstantnost i radnu etiku, čime je uvjerio ekipu da uloži u njegovu budućnost. Vrhunac njegove dosadašnje sezone u 2026. godini bio je sjajan plasman na podijum u Monaku.

Isack je svoj debi obilježio trećim mjestom u kvalifikacijama za Veliku nagradu Australije, a njegova forma u prvoj sezoni s ekipom Oracle Red Bull Racing napreduje iz utrke u utrku. Trenutno ima niz od sedam uzastopnih plasmana među šest najboljih, a uz to pokazuje brzinu, konstantnost i radnu etiku, čime je uvjerio ekipu da uloži u njegovu budućnost. Vrhunac njegove dosadašnje sezone u 2026. godini bio je sjajan plasman na podijum u Monaku.

Isack je svoj debi obilježio trećim mjestom u kvalifikacijama za Veliku nagradu Australije, a njegova forma u prvoj sezoni s ekipom Oracle Red Bull Racing napreduje iz utrke u utrku. Trenutno ima niz od sedam uzastopnih plasmana među šest najboljih, a uz to pokazuje brzinu, konstantnost i radnu etiku, čime je uvjerio ekipu da uloži u njegovu budućnost. Vrhunac njegove dosadašnje sezone u 2026. godini bio je sjajan plasman na podijum u Monaku.