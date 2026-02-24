Istine i laži koje kruže fitness svijetom

Sad je najbolje vrijeme za krenuti s treningom. Ako si se stvarno odlučio posvetiti zdravlju i prihvatiti fitness kao sastavni dio života - BRAVO! No, prije nego kreneš u nove pobjede donosimo popis istina i laži o vježbanju i prehrani koje bi trebao znati !

Istina: Svako može imati koristi od treninga s kilažom

Bilo da si biciklist, rekreativni trkač ili početnik, trening s kilažom dobar je za svakoga. Snaga se ne stječe preko noći, a nekad se možda čini da joj niti godina dana nije dovoljna da te posluži onoliko koliko ti želiš.

Ne treba ti trener, ali će ti dobro doći malo istraživanja. Proguglaj koje ' weight training ' vježbe najbolje odgovaraju tvom stepenu spremnosti i kreni. Znaš kako kažu Olimpijci, prvo radiš na snazi, a onda na brzini .

Laž: Trening s tegovima će te udebljati

Najveći mit ikad! Povećat će tvoje tijelo samo ako ti to želiš. Možda će zvučati otrcano, ali kombinacijom pravilne prehrane i vježbama kojima pogađaš tačno određenu grupu mišića možeš zadržati svoju kilažu, a masti zamijeniti mišićima . Još jednom, prijatelj je Google koji će ti reći koliki broj ponavljanja neke vježbe topi masti, ali ne stvara masu.

Trening snage © Photo by Victor Freitas on Unsplash

Osim toga, zadnji put kad smo provjerili, podizanje viljuške nije se računalo kao trening. #masajemama

Istina: Tehnika je važnija od intenziteta

Pobrini se da za početak svaku vježbu izvodiš pravilno prije nego što odlučiš testirati možeš li podići 150 kilograma malim prstom ili zadržati se u planku duže od tri minute. Zapamti, ako je vježba lagana, nešto ne radiš kako treba. Ako radiš čučnjeve s opterećenjem, uvijek imaj na umu da koljenima ne smiješ prelaziti ravninu nožnih prstiju . Za ostale savjete otiđi u teretanu i motaj se oko onih koji nešto rade s tegovima, a ne s mobitelom.

Laž: Ti to ne možeš jer je preteško.

Možeš! Znaš kako znamo? Jer si za vrijeme čitanja ovog članka potrošio oko 19 kalorija na disanje, 10 na održavanje tjelesne temperature, pet na skrolanje i 30 na razmišljanje o tome da kreneš vježbati . Još toliko potrošio si na podizanje viljuške i mobitela tokom dana pa zašto to ne bi mogao i u teretani? Pomnoži sve to s 10 i kreni s treningom kako bi dokazao samome sebi da ti to možeš... mi ionako već vjerujemo u tebe.

Martin Sinković, Šime Fantela, Valent Sinković i Petar Bruno Basić © Marjan Radovic/Red Bull Content Pool

Laž: Izbaci ugljene hidrate ako želiš biti fit

Legenda kaže da gotovo 90% osoba koje tek planiraju ući u svijet fitnessa vjeruju da je ovo istinito. Zato smo tu da ti kažemo da je riječ o teškoj zabludi. Ugljikohidrati daju energiju tvom organizmu. Znaš li da i najbolji maratonci na svijetu poput Floriana Neuschwandera savjetuju konzumiranje ugljikohidrata prije Wings for Life World Run utrke? Tvoja bi se prehrana trebala sastojati od 55 do 65% visokokvalitetnih ugljikohidrata, kako ne bi ostao bez energije pri kraju trčanja.

Ključna je prehrana bogata vitaminima i ugljikohidratima. Florian Neuschwander

Najveća greška je eksperimentiranje prije teških treninga, stoga izbjegavaj mijenjanje prehrambenih navika neposredno prije važnog događaja ili težeg treninga.

Doručak © Mislav Mironovic

Laž: Smršat ćeš zbog vode.

Voda je gotovo osnovni sastojak ljudskog organizma i čini 60-70% ukupne mase odrasle osobe. S obzirom na ovu činjenicu i mit koji stoji u ovom podnaslovu, ne znači li da bi zbog vode svi ljudi trebali biti fit?

Nećeš smršati i dobiti six pack zbog velikog unosa vode, ali uzimanjem dovoljno tekućine pomažeš kardiovaskularnom sistemu da transportira kisik i minerale do mišića . Ako piješ premalo tekućine, krv će postati gušća, a to će se odraziti kao stres na srcu ili umor na tijelu. Jako je bitno piti puno tekućine, no bez uravnotežene prehrane i tjelovježbe njezino pretjerano konzumiranje nema učinka.

Kad se bližim kraju utrke obavezno konzumiram Red Bull i vodu. Kad je toplo ili jako vruće, još je važnije piti dovoljno tekućine i paziti na elektrolite i sol. Florian Neuschwander

Istina: Plank je bolji za six pack od trbušnjaka

Samo zato što vježba 'trbušnjaci' označava svima željeni six pack na trbuhu ne znači da je i najbolja za njegovo postizanje. Evo na primjer, vježba ' plank ' nema u sebi riječ trbuh, a vjerovao ili ne, mnogi je smatraju najboljom za učvršćivanje cijelog tijela i stvaranje mišića .

Valent Sinkovic i Šime Fantela © Marjan Radovic/Red Bull Content Pool

Laž: Ako se baviš trčanjem, samo trči

Ovo se odnosi na bilo koju vrstu treninga. Ovdje još spadaju i mitovi poput: ako želiš smršati, treniraj kardio. Ako želiš odlično plivati, idi u bazen i plivaj po cijele dane. Ako želiš imati six pack, napravi milion trbušnjaka dnevno. Ne, ne i ne!

Ograničavanje treninga na samo jednu vrstu umanjuje ukupnu korist različitih stilova vježbanja za cijelo tijelo. Svaki fitness trener u slaganju svog programa koristi različite vježbe, bira različite grupe tijela te kombinira vježbe s vlastitom težinom i one s tegovima.

"U mom slučaju, to je vožnja biciklom ili duga pješačenja. Ako voliš zimske aktivnosti, skijanje stvara izvrsnu kondiciju i povećava izdržljivost. Zapravo, sve što te tjera da se krećeš više, a što nije pretjerano naporno" , savjetuje ultramaratonac Florian.

Čestitamo. Došao si do kraja priče i već učinio prvi korak. Naučio si koje stvari apsolutno trebaš zaboraviti kad je riječ o fitnessu, kao i one koje bi trebao prigrliti. Nakon ovoga, vrijeme je da zakoračiš u svijet zdravog života, dobrih prehrambenih navika i vježbanja ! Sretno!