Jaan Roose hodao po slacklineu iznad Dunava i postavio svjetski rekord

Estonski slackliner Jaan Roose je u petak 18. septembra postavio još jedan uzbudljivi svjetski rekord nakon što je prešao 14,7 kilometara hodajući po slacklineu dugom 666 metara, koji je postavljen 100 metara iznad rijeke Dunav. Svoju šetnju je započeo u zoru, a završio ju je 12 sati kasnije, u sumrak, u Bratislavi, glavnom gradu Slovačke.

Jaan Roose © Jan Kasl Jaan je povezao najikoničnije zgrade Bratislave © Andrej Dobrík Novi Rooseov projekt je impresivan © Peter Kováč Sve je bilo gotovo nakon 12 sati © Jan Kasl Red Bull ti daje krila! © Peter Kováč Jaan Roose iznad magle © Peter Kováč Jaan Roose hoda po slacklineu © Peter Kováč Stanovnike Bratislave je iznenadio neočekivani prizor © Andrej Dobrík Neustrašivi Jaan Roose © Peter Kováč Estonac ima način da izbjegne jutarnju gužvu © Jan Kasl Jaan Roose ima novi rekord na svojoj impresivnoj listi © Andrej Dobrík Najteži dio je na kraju užeta, jer ide blago uzbrdo © Andrej Dobrík

Roose (34) je trostruki svjetski prvak u slacklineu, on je prvi i jedini sportista koji je izveo dvostruki salto unazad na slacklineu, a uz to je i vlasnik brojnih svjetskih rekorda. Među njegovim spektakularnim projektima bili su prelazak preko Mesinskog moreuza 2024. godine, kao i hodanje po slacklineu između kultnih tornjeva Jumeirah Emirates Towers u Dubaiju te prelazak preko Bosfora s azijske na evropsku stranu Istanbula.

Ovaj najnoviji projekt odveo ga je u Bratislavu, gdje je od zore do sumraka pokušavao preći između dvije najpoznatije gradske znamenitosti, vidikovca UFO i Bratislavskog dvorca.

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Roose je u 7:15 ujutro počeo hodati po užetu širokom svega 1,9 centimetara u izazovu kakav niko u svijetu nikada prije nije pokušao na ovakav način, dok su izlazeće sunce i blaga jutarnja magla nad Dunavom stvarali prelijepu pozadinu.

"Bilo je čarobno dok sam se probijao kroz jutarnju maglu. Iznenadili su me golubovi koji su letjeli u jatima. Prva tri sata prošla su veoma brzo, ali onda je vrijeme počelo sporo prolaziti i osjetio sam bol u cijelom tijelu", izjavio je Roose.

On je ranije upozorio da bi žuljevi i ponavljanje pogrešnog postavljanja stopala nakon nekoliko sati mogli imati veliki utjecaj na svaki naredni korak.

Kako je vrijeme prolazilo, tokom poslijepodnevnih sati umor je počeo uzimati danak.

"Stopala su me počela boljeti i morao sam promijeniti obuću jer sam dobio žuljeve, a zatim je stigla velika vrućina. Vjetar je bio slabiji nego što sam očekivao pa sam morao stalno mijenjati majicu i neprestano piti tekućinu", rekao je Jaan.

Osim toga, slackline je bio postavljen iznad jednog od najprometnijih dijelova grada. Ispod Roosea su prolazili automobili i plovila, vjetar je mijenjao smjer oko njega, a zvukovi grada pratili su ga svakim pređenim metrom.

Uprkos fizičkim i mentalnim preprekama, Roose je zadržao prisebnost i otišao je daleko iznad svega što je ikada ranije postigao na slacklineu, budući da je njegov dotadašnji maksimum tokom treninga iznosio šest sati provedenih na užetu.

"Jedna od najtežih stvari bila je blokirati sve zvukove koji su mi odvlačili pažnju. S vremena na vrijeme slušao sam muziku. Prije svega, morao sam se nositi sa svojim umom i, naravno, fizičkim naporom", kazao je Estonac.

Desetine hiljada ljudi pratilo ga je u Bratislavi i putem interneta, a ovaj holivudski kaskader završio je tamo gdje je i počeo, na vidikovcu UFO, 12 sati kasnije, dok se nad gradom spuštao sumrak.

"Ljudi su me bodrili kod Bratislavskog dvorca od samog početka i bio sam zaista iznenađen što se ta podrška nastavila tokom cijelog dana. Veoma sam zahvalan zbog toga", riječi su fenomenalnog Jaana.

Nakon 12 sati je prešao 22 dužine i ukupno 14,7 kilometara.

"Ovo je definitivno moj najveći uspjeh u izdržljivosti. Veoma sam sretan što sam izdržao svih 12 sati. To je ono zbog čega sam zaista sretan, što nisam ranije stao. Ne pređem toliko pješke čak ni na tlu", zaključio je Roose.