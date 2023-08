Part of this story

Naoružan svojim motom "Everything is hard before it’s easy", što u prijevodu znači "Sve je teško prije nego što postane lako“, trostruki svjetski prvak u slacklineu uspješno je obavio najdužu svjetsku LED "Sparkline“ šetnju po žici, koja je visila između veličanstvenih Katara tornjeva u Lusailu.