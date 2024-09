Part of this story

Kultni most

Roose je u nedjelju 15. septembra prešao preko Bosforskog moreuza balansirajući na slacklineu podignutom preko kultnog "Mosta mučenika 15. jula", odnosno s azijske do evropske strane Istanbula. Estonac je svoje "putovanje" kompletirao za 47 minuta uprkos vjetru koji je puhao brzinom od 21 km/h i temperaturi od 23 stepena.

Specijalno uže dugo 1.074 metra podignuto je iznad mosta, koji povezuje Aziju i Evropu, na visinu od 165 metara. Roose je uspješno prešao udaljenost veću od jednog kilometra, a trebalo mu je samo 47 minuta. Uprkos pomenutom vjetru i temperaturi, fenomenalni Estonac je zadržao koncentraciju i ostvario svoj plan, a time je postao prva osoba koja je hodala slacklineom od Azije do Evrope.

"Osim što povezuje dva kontinenta, Bosfor ima tisućljetnu historijsku i kulturnu važnost, kao i nevjerovatnu prirodnu ljepotu. Kada to kombinujete s promjenjivim vremenskim uvjetima i jakim morskim strujama, dobijete jedinstvenu lokaciju za slacklining. Ušao sam u historiju i veoma sam sretan", izjavio je Roose.

