Jahorina: Open air projekcija ski i snowboard filma “Sweet & Sour”

Priča je to o dvojici karizmatičnih sportaša, skijašu Richardu Perminu i snowboarderu Victor de Le Rueu, a film je prilika da osjetite sve njihove radosti, strahove, izazove, ali i bol. Ovaj dvojac učinit će sve da postigne cilj, a gledaoci će saznati i kako su se spremali za pohod na jedan od najzahtjevnijih terena – Aljasku.

Za njih mnogi kažu da su najbolji na svijetu, svaki na “svom terenu” jer skijaši i “borderi” baš se i ne miješaju. Ono što ovaj dvojac čini izuzetnim je to da nikad ne znate šta je sljedeće što će uraditi. Osim toga, uvijek su u potrazi za novim izazovima, inače im je dosadno. A to je ono što nikako ne žele.

