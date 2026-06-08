Janja Garnbret savladala jedan od najtežih uspona na svijetu

Slovenska penjačica Janja Garnbret je 6. juna 2026. godine dodala još jedno historijsko poglavlje svojoj već izvanrednoj karijeri tako što je postala prva žena ikada koja je ispenjala Bibliographie (9b+) u Céüseu u Francuskoj i tek druga žena u historiji koja je ostvarila potvrđen uspon sportskom rutom 9b+. To je samo jedan korak od 9c, najteže ocjene na planeti.

Garnbret je godinu započela srebrnim medaljama na takmičenju Pro Climbing League u Londonu i Svjetskom kupu u Kini, a sada juri prekretnicu koju je dostiglo vrlo malo sportista - svoju 50. zlatnu medalju Svjetskog kupa.

Penjanje rutom Bibliographie naučilo je Garnbret nešto novo © Jessica Glassberg/ Red Bull Content Pool Quotation Ova ruta je zahtijevala da budem drugačija penjačica Janja Garnbret

Svako takmičenje, uspjeh i trening pripremili su je za ovaj trenutak, ali Bibliographie je predstavljao izazov kakav ranije nije iskusila.

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"Ova ruta je zahtijevala da budem drugačija penjačica“, otkrila je Garnbret nakon uspona. Ne zato što ju je fizički gurnula do granica, nego što ju je natjerala da razmišlja drugačije.

Zašto je Janja Garnbret morala promijeniti mentalitet da savlada Bibliographie?

Do trenutka kada je Garnbret stigla ispod visokih krečnjačkih zidova Céüsea, već je iza sebe imala odličan zimski trening i osjećala se fizički spremnom za izazov koji je bio pred njom.

Dvadesetsedmogodišnjakinja je imala sve alate potrebne da ispenje jednu od najtežih sportskih ruta na svijetu. Ipak, Bibliographie je brzo pokazao da ovaj projekt neće biti realizovan samo snagom. Umjesto toga, uspjeh je zavisio od nečega što nije mogla izgraditi u teretani, a to je strpljenje.

"Ja sam veoma nestrpljiva osoba, želim sve sada, odmah. Vjerovatno zato što sam perfekcionista, osoba koja postiže visoke rezultate. Ali ovo iskustvo me naučilo da je strpljenje zaista najvažnije. Možeš trenirati koliko god želiš, možeš uraditi sve kako treba, ali i dalje nije zagarantovano da ćeš uspjeti", priznala je ona.

Strpljenje je bilo ključno za savladavanje ovakvog uspona © Jessica Glassberg/Red Bull Content Pool

U većem dijelu njene karijere, taj mentalitet joj je pomagao da osvaja zlatne medalje tempom kakav rijetko ko u historiji penjanja dostiže. Međutim, Bibliographie je "igrao" po drugačijim pravilima.

Ranije se Janja našalila da, kada bi Bibliographie mogao biti premješten u teretanu, vjerovatno bi ga mnogo brže ispenjala. Tamo bi mogla postaviti temperaturu tačno kako želi, kontrolisati uslove i ukloniti neizvjesnost.

Međutim, neizvjesnost nije zaustavila jednu od najuspješnijih penjačica.

"Nisam navikla na rute i daleko sam od toga da budem savršena penjačica na stijeni, ali ova ruta je zapalila vatru u mom srcu. Natjerala me da osjetim nešto posebno i stalno sam se vraćala njoj", otkrila je Janja.

Bibliographie ne mari za zlatne medalje

Dvije olimpijske zlatne medalje, 49 zlatnih medalja Svjetskog kupa, godine dominacije na takmičarskoj sceni - ništa od toga nije važno kada visiš ispod Bibliographie.

Quotation Stvarno sam imala problema s uslovima. Vrlo su nepredvidivi Janja Garnbret

Smješten visoko u legendarnim krečnjačkim liticama Céüsea u Francuskoj, Bibliographie je stekao reputaciju jednog od najtežih i najcjenjenijih sportskih uspona na svijetu. Ethan Pringle je prvi postavio rutu 2009. godine, ali je duže od decenije ostala neriješena zagonetka.

Alexander Megos je konačno napravio prvi uspon 2020. godine i predložio ocjenu 9c. Kada je Stefano Ghisolfi ponovio rutu godinu kasnije, ocjena je snižena na 9b+ i takva je ostala do danas. Od tada su samo tri druga penjača uspjela stići do vrha.

Bibliographie ima više od 80 pokreta na 35 metara s dva izuzetno teška ključna dijela odvojena kratkim odmorom. Osim same rute, Céüse donosi još jedan izazov koji niko ne može kontrolisati.

Bitka za tijelo i um © Jessica Glassberg/Red Bull Content Pool

"Stvarno sam imala problema s uslovima, ali to je dio igre kada se penjete vani. Također je izazovno jer je Céüse na oko 2.000 metara nadmorske visine, gdje se uslovi stalno mijenjaju. Ponekad je veoma vjetrovito, ponekad nema vjetra, tako da je sve vrlo nepredvidivo. To je također napravilo veliku razliku", riječi su sjajne Slovenke.

Ruta "odlučuje" kada je spremna.

Učenje da uspori pomoglo je Garnbret da savlada Bibliographie

Realnost rute kao što je Bibliographie daleko je manje glamurozna od finalnog videosnimka uspona. Jednog dana penjača izbaci na prvom ključnom dijelu, drugog dana mu dozvoli da vidi završetak, ali mu potom ponovo "zalupi" vrata. Nakon nekoliko padova, počinju se javljati sumnje.

Quotation Hoću li se ikada popeti? Janja Garnbret

Za penjačicu koja je veliki dio karijere provela na vrhu podijuma, to pitanje ima posebnu težinu. Jedna od najvećih lekcija za Garnbret tokom ovog projekta nije bila fizička, nego mentalna.

"To mi je definitivno pomoglo da postanem bolja sportistkinja i bolja penjačica, posebno u smislu strpljenja. Ova ruta me je naučila da se mirnim umom i strpljenjem sve može ostvariti. Nikada se ne smiješ otpisati do posljednjeg pokušaja, moraš se boriti jako. To ću pamtiti zauvijek", priznaje ona.

Ironično, uspješni pokušaj zapravo to nije trebao biti.

"Iskreno, mislila sam da će to biti samo zagrijavanje, ali moja glava je bila potpuno mirna. Jednostavno sam bila opuštena na stijeni. Nisam razmišljala, samo sam se zagrijavala i pokušavala osjetiti pokrete", istakla je Garnbret.

Garnbret je dvostruka olimpijska osvajačica zlatne medalje © Jessica Glassberg/Red Bull Content Pool Quotation Osjećaj je nevjerovatan. Zaista ga je teško opisati Janja Garnbret

Nakon sedmica čekanja, kalkulacija i očekivanja, prekomjerno razmišljanje je nestalo. Ostalo je čisto kretanje, čisti tok i onaj osjećaj koji penjači traže cijeli život.

"Osjećaj je nevjerovatan. Zaista ga je teško opisati. Kada je uspon uspješan, sve je glatko, sve je savršeno. U suštini više ni ne osjećaš da se penješ", rekla je Janja uz osmijeh.

Istinska pobjeda - ono što je Garnbret naučila

Mnogi sportisti cijelu karijeru jure jedan odlučujući trenutak, a Janja Garnbret ih, čini se, skuplja i onda ide dalje.

Iako je već postigla više nego što većina penjača može sanjati, ona i dalje traži projekte koji je uzbuđuju, izazivaju i tjeraju da raste. Upravo to je postao Bibliographie. Iako će ruta biti zapamćena po ocjeni i historijskom značaju, Garnbret će je pamtiti po nečemu ličnijem.

"Ova ruta je zahtijevala mnogo posvećenosti, stalno penjanje, stalne pokušaje i neuspjehe, sve dok nisam uspjela. U prošlosti sam, ako ne bih uspjela nakon dva ili tri pokušaja, odustajala i ne bih se vraćala. Međutim, ova ruta je zahtijevala da budem drugačija penjačica, da budem posvećena, strpljiva. Izazov je bio uglavnom mentalni", rekla je Janja.

Onaj osjećaj kad je sve gotovo © Jessica Glassberg/Red Bull Content Pool Quotation Želim uživati u ovom trenutku, a onda ću tražiti novi projekt Janja Garnbret

Uspon je također svrstava u jednu od najekskluzivnijih grupa u sportu: klub 9b+. Ipak, ako nas je historija Janje Garnbret nečemu naučila, to je da ona rijetko ostaje dugo zadovoljna.

Vatra i dalje gori

"Sada želim uživati u ovom trenutku, a onda ću tražiti novi projekt, nešto što će u meni zapaliti vatru kao što je Bibliographie", kazala je Garnbret.

Postoji još jedna velika prekretnica na horizontu. Put prema Los Angelesu se približava, kvalifikacije počinju naredne godine, a mogućnost treće olimpijske zlatne medalje postaje jedna od najvećih priča u penjanju.

Međutim, prije nego što se fokus vrati na vještačke stijene i takmičarske arene, postoji ovaj trenutak izgrađen na strpljenju, posvećenosti i jednom zagrijavanju koje se nekako pretvorilo u historiju penjanja.