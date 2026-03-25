Vraćamo se u Mostar! Jubilarni, 10. Red Bull Cliff Diving se ne propušta

Zbog ogromnog interesa fanova u Bosni i Hercegovini, ali i širom svijeta, vraćamo se na Stari most, tokom tri dana u kojima se Mostar pretvara u centar svjetskog cliff divinga, uz atmosferu koju je teško opisati dok je ne doživiš uživo.

Deseti, jubilarni Red Bull Cliff Diving u Mostaru odvijat će se od 30. jula do 1. augusta, na najljepšem mostu na svijetu!

Prošlog ljeta smo vidjeli koliko daleko ovaj događaj može ići. Osim vrhunskih skokova, Mostar je bio pozornica i za trenutke koji se dugo pamte, poput spektakularnog prolaska padobranaca ispod luka Starog mosta ili posebne Red Bull limenke inspirisane Mostarom i Rhiannan Iffland.

Mostar i padobranci

Ove godine pripremamo i dodatne sadržaje koji će upotpuniti cijelo iskustvo, kako za publiku koja dolazi u Mostar, tako i za sve koji će takmičenje pratiti širom svijeta.

Takmičenje počinje skokovima direktno sa Starog mosta, kao omaž dugoj tradiciji skokova koja je duboko ukorijenjena u Mostaru. Već naredne noći postavlja se Red Bull Cliff Diving platforma i takmičenje se nastavlja sa većih visina. Skakačice nastupaju sa 21 metar, a skakači sa 27 metara.

Za sada su potvrđene stanice na Baliju (Indonezija), Polignano a Mareu (Italija), St. Petersburgu (SAD) i Mostaru, dok se kompletan kalendar očekuje uskoro.

Ono što Mostar čini drugačijim od svih ostalih stanica nije samo lokacija. To su ljudi, energija grada i način na koji publika prati svaki skok. U tim trenucima sve stane i sva pažnja je usmjerena prema sportistima.

Red Bull Cliff Diving World Championships, Mostar

Ako planiraš ljeto u Bosni i Hercegovini, ovo je jedan od onih datuma koje vrijedi imati u kalendaru!