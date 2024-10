9 utakmica koje su Jürgena Kloppa odredile kao trenera

Kloppova sposobnost da autsajdere pretvori u konkurente prvi put je postala jasna u Mainzu 05. Nakon niza promašaja, ekipa se izborila za Bundesligu po prvi put u svojoj historiji, igrajući s visokim intenzitetom presinga koji će, kasnije će se pokazati, postati Kloppov potpis. Učinili su to na teži način. Ulaskom u posljednju utakmicu sezone, Alemannia Aachen bila je dva boda ispred njih, ali njihov poraz od 1-0 kod Karlsruhea otvorio je vrata Mainzu da se ušunja na treće mjesto. Dva pogotka Michaela Thurka i jedan Manuela Friedricha donijeli su Mainzu potrebnu pobjedu i pokrenuli veliku zabavu koja je trajala dugo u noć. Dvije decenije kasnije, trener to dostignuće još uvijek smatra jednim od svojih najboljih menadžerskih uspjeha ikada.

Igrati protiv svog bivšeg kluba u četvrtfinalu Europske lige uvijek je bilo posebno za Kloppa, ali nikada nije mogao zamisliti da bi mogao ispasti, i to ovako! Ali, uz buku domaće publike, Redsi su nastavili, a golovi Philippea Coutinha i Mamadoua Sakhoa zaslužni su za nevjerovatnu završnicu. I dok je Anfield “skakao”, Dejan Lovren je u sudačkoj nadoknadi dovršio jedan od najuzbudljivijih evropskih povrataka u legendarnoj historiji kluba..., sve do sljedećeg...

