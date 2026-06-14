Jürgen Klopp: „Kada uđete u profesionalni fudbal, ljudi ponekad znaju zaboraviti da je to zapravo igra. Ako igrate igru bez zabave, bez uživanja u njoj, onda to izgleda potpuno drugačije. Veliki je izazov za igrače da zadrže to dijete u sebi živim.”

„Postigao sam nekoliko golova, a bilo je tu i par pravih remek-djela. Tako da sam ja bio najviše iznenađena osoba na stadionu kada bi lopta ušla u mrežu, ali sam svakako uživao u tome. I barem bih na nekoliko sekundi pomislio: ’To je tačno tamo gdje sam i htio poslati loptu.’ Da, tako je to. Imao sam sjajne fudbalske trenutke – većinu njih niko nije vidio, ali su meni bili veoma važni da nastavim dalje.”

„A sa mojim timom, tokom svih ovih godina, postignuti su fantastični, zaista fantastični golovi za koje sam sa biomehaničke tačke gledišta mislio da su nemogući. Ali ipak su bili mogući, jer su ti momci nevjerovatni sportisti i mogu napraviti zaista posebne stvari.”