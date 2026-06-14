Koliko je važno za igrače na ovom nivou da se i dalje zabavljaju s loptom – i da li se sjećate takvih trenutaka iz sopstvene karijere?
„Kada uđete u profesionalni fudbal, ljudi ponekad znaju zaboraviti da je to zapravo igra. Ako igrate igru bez zabave, bez uživanja u njoj, onda to izgleda potpuno drugačije. Veliki je izazov za igrače da zadrže to dijete u sebi živim.”
„Postigao sam nekoliko golova, a bilo je tu i par pravih remek-djela. Tako da sam ja bio najviše iznenađena osoba na stadionu kada bi lopta ušla u mrežu, ali sam svakako uživao u tome. I barem bih na nekoliko sekundi pomislio: ’To je tačno tamo gdje sam i htio poslati loptu.’ Da, tako je to. Imao sam sjajne fudbalske trenutke – većinu njih niko nije vidio, ali su meni bili veoma važni da nastavim dalje.”
„A sa mojim timom, tokom svih ovih godina, postignuti su fantastični, zaista fantastični golovi za koje sam sa biomehaničke tačke gledišta mislio da su nemogući. Ali ipak su bili mogući, jer su ti momci nevjerovatni sportisti i mogu napraviti zaista posebne stvari.”
„Igrači se suočavaju s ogromnim pritiskom... to je najveća razlika.”
„Gledajući Red Bullov ’Ultimate Football Challenge’, šta vas je najviše impresioniralo?”
„Svi su bili impresivni, ali najimpresivniji je definitivno bio Endrickov pas s trake za trčanje, koji je Richard iskontrolisao iz prvog dodira i postigao gol. Nisam mislio da je to moguće. Mislim da vam treba i malo sreće, ali kontrola je bila izuzetna. Završiti to iz prvog pokušaja je apsolutno izvanredno.”
Šta je to dramatično drugačije za današnje igrače u poređenju sa prethodnim generacijama?
Sve je drugačije. Živimo u veoma javnom svijetu, što je potpuno drugačije u odnosu na moju prošlost, ili generalno na prošla vremena. Igrači se suočavaju s ogromnim pritiskom. Ako pružaš dobre partije, sve je u redu. Ako ne pružaš, spremi se, veži pojas i pobrini se da oko sebe imaš dobre ljude. To je najveća razlika.
Pored toga, igra je postala brža, igrači su postali snažniji, mogu trčati jače, brže, i sve više su prave super-atlete. Nisam siguran da je u prošlosti uvijek bilo tako; nije ni bilo potrebno. Kada su svi na istom nivou, to je i dalje zaista dobra igra. Sada, da biste držali korak s najboljima na svijetu, morate biti super-profesionalac. A igrači s kojima sam sarađivao, barem to mogu reći, svi su to i bili.
Zaista se radujem Svjetskom prvenstvu.
Kakav je tvoj unutrašnji osjećaj o tome koja bi zemlja mogla biti na vrhu ovog ljeta i podići trofej?
Znam sve dobre fudbalske timove koji su tamo, ali takođe znam da to zavisi od turnira, puta koji dobijete i toga da li možete rasti zajedno kao grupa. Najjača grupa sa najjačim igračima biće tamo u finalu, ali tada će se susresti sa drugim timom koji je sličan, ako ne i potpuno isti.
I onda svi mi sjedimo tamo u udobnoj fotelji i gledamo te momke kako, nakon turnira od šest sedmica, daju svoj apsolutni maksimum. Tako da, ne znam, ali se zaista radujem Svjetskom prvenstvu.