Red Bull Four 2 Score u Kaknju: brz tempo i borba do zadnje sekunde

Nakon Trebinja, gdje je sve krenulo punim gasom, Red Bull Four 2 Score stigao je u Kakanj i donio još jedan dan u kojem se igralo bez kočnica.

Od prve utakmice bilo je jasno da niko nije došao samo “odigrati turnir”, nego uzeti svoje mjesto u Sarajevu. Igralo se brzo i agresivno, a kako je dan odmicao, rasle su i emocije. Svaka lopta je bila bitna, svaki duel na granici, a utakmice su se lomile u sekundama.

Red Bull Four 2 Score Kakanj © Denis Ruvić

Ovaj format to jednostavno traži. Bez golmana, 10 minuta igre i pravilo duplih golova na početku i kraju utakmice znače samo jedno: nema sigurnog rezultata. Možeš voditi, ali nisi miran. Možeš gubiti, ali si i dalje u igri.

Kroz grupnu fazu i kasnije knock-out duele, ekipe su se gurale do top 4. Na kraju dana, mjesto na državnom finalu u Sarajevu izborili su:

Linex 🥇 St(r)eel(t) city 🥈 Misterija 🥉 Ždralovi

Iako su četiri ekipe prolazile dalje igralo se kao za medalju! Borba za svaki bod bila je ozbiljna, a na terenu se vidjela sirova sportska želja za pobjedom.

Muhamed Mizić na Red Bull Four 2 Score u Kaknju © Denis Ruvić

Atmosferu je cijelo vrijeme držao voditelj Muhamed Mizić, uz podršku sudija Bakira Behlulovića, Ediba Sikire i Ertaan Kusića koji su držali stvari pod kontrolom i kad je bilo najnapetije.

Red Bull Four 2 Score Kakanj © Denis Ruvić

"Publika u Kaknju je bila doslovno u određenim situacijama peti igrač na terenu. Osjetila se jaka sportska želja za pobjedom koja je dopirala iz svakog tima pojedinačno. Borba, želja, sportski duh... i svemu tome kad se doda neprikosnoveni Maid sa svojim nastupima, cijela atmosfera subotnjeg dana bila je i više nego dobra. A to isto, ni manje ni više, očekujem i u Tuzli i Sarajevu.", - rekao je popularni "Miza" koji se brzo nametnuo kao miljenik publike.

Freestyle nastup koji je okupio pola Kaknja

A Maid Delić? On je donio baš ono što treba ovakvom danu. Trikovi savršeno koordinisani uz muziku i klinci koji ne skidaju pogled. I odjednom turnir nije više samo takmičenje, nego pravi show.

Maid Delić na Red Bull Four 2 Score u Kaknju © Denis Ruvić

Na kraju dana, puno energije, puno emocija i onaj osjećaj da je svaka utakmica mogla otići na bilo koju stranu.

Maid Delić na Red Bull Four 2 Score u Kaknju © Denis Ruvić

Sljedeća stanica turnira je Tuzla, 18. aprila. Nove ekipe, isti cilj: Državno finale u Sarajevu.

