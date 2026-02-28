Kako je Lucas Pinheiro Braathen ispisao historiju Brazila

Lucas Pinheiro Braathen ispisao je jednu od najljepših priča Zimskih olimpijskih igara u Italiji. U snježnim uvjetima u Bormiju, ovaj 25-godišnjak je pružio besprijekoran nastup i pobijedio švicarskog velikana Marca Odermatta u finalu veleslaloma. Ne samo da mu je to bila prva zlatna olimpijska medalja, već je i upisao svoje ime u knjige rekorda kao prvi brazilski osvajač zlatne medalje na Zimskim olimpijskim igrama.

Pinheiro Braathen je u svom prepoznatljivom stilu, s osmijehom na licu, ostvario ovaj nevjerovatni uspjeh. On se nada da će njegova pobjeda inspirisati sve one koji se usude biti drugačiji.

"Ako ova zlatna medalja nešto predstavlja, onda neka predstavlja moć da budete svoji. Vaša različitost je vaša supermoć, vjerujte u to. Skijanje možda jeste individualni sport, ali je bila potrebna čitava armija da se napiše ovaj dio historije. Za moju porodicu, prijatelje, idole, rivale, tim, partnere i Brazil - ovo zlato je naše. Hvala vam što ste mi dozvolili da budem ono što jesam i da slijedim svoje snove", napisao je Lucas na društvenim mrežama

Ova snažna izjava odražava putovanje sportiste koji se oduvijek isticao. Njegov otac je Norvežanin, majka mu je Brazilka, tako da je ovaj alpski skijaš odrastao između kultura, kontinenata i različitih očekivanja. Često sebe opisuje kao autsajdera i lako je razumjeti zašto. Prije nego što je napunio 22 godine, selio se 21 put uključujući nekoliko preseljenja preko Atlantika. Bilo je teško izgraditi dugoročna prijateljstva ili osjećaj pripadnosti. Njegova otvorenost i smjelost pod utjecajem Brazila ponekad su se sukobljavale s rezerviranijom norveškom kulturom.

Slavljen kao jedna od najsjajnijih zvijezda u usponu alpskog skijanja nakon osvajanja titule Svjetskog kupa u slalomu 2023. godine, Pinheiro Braathen je iznenadio sportski svijet kada je kasnije iste godine najavio svoje povlačenje.

"Došao sam do tačke u kojoj sam osjećao da sam izgubio razlog zbog kojeg sam počeo skijati. Morao sam se udaljiti. Trebalo mi je vremena da budem sam sa sobom, bez definisanog puta ili karijere koju bih slijedio, prije nego što odaberem svoj sljedeći smjer", objasnio je on.

Oko šest mjeseci kasnije, Pinheiro Braathen je ponovo otkrio taj osjećaj svrhe i najavio je svoj povratak. Vratio se takmičarskom skijanju u jesen 2024. godine, ali ovaj put je odlučio predstavljati Brazil umjesto Norveške, prihvatajući naslijeđe koje oblikuje njegov identitet.

"Ovo je početak najvećeg projekta mog života", naglasio je Lucas.

I to je projekt koji se nastavlja ubrzanim tempom. Sjajni slalomaš je ostvario svoju prvu pobjedu u FIS Svjetskom kupu pod brazilskom zastavom u novembru 2025. godine.

Ko je Lucas Pinheiro Braathen? Kako je postao prvi brazilski skijaš koji je osvojio olimpijsku medalju? Priča koja slijedi prati ključne trenutke koji definišu njegovu karijeru.

Pinheiro Braathen je donio veliku odluku da se takmiči pod zastavom Brazila © Johann Groder/Red Bull Content Pool Želim ostaviti iza sebe naslijeđe, da me pamte kao nekoga ko je uvijek ostao vjeran sebi. Lucas Pinheiro Braathen

01 Iz Osla u Brazil: Multikulturalni početak

Pinheiro Braathen rođen je u Oslu u Norveškoj, a njegovi roditelji su se razišli kada je imao tri godine. On se vratio u Brazil sa svojom majkom, prije nego što je otac dobio starateljstvo te ga vratio nazad u Norvešku. Ipak, nikada nije zaboravio svoje južnoameričke korijene.

"Otkako sam napunio 11 godina, u Brazil odlazim jednom godišnje. To je polovina mene", kazao je bio zlatni olimpijac.

Uticaj kulture ove zemlje je jasan. Njegovo prezime Pinheiro na portugalskom znači "bor" i potiče od njegove majke i brazilskog naslijeđa. Dok je odrastao, sanjao je da profesionalno igra nogomet i oponaša jednog od svojih heroja, slavnog Ronaldinha.

Kada ga je njegov otac, "skijaška lutalica" koja se selila iz skijališta u skijalište kad god bi dobio novi posao, prvi put upoznao sa skijanjem, Pinheiro Braathen u početku nije bio baš zainteresovan za ovaj sport.

"Izmišljao sam svakakve laži. Rekao sam mu da sam Brazilac i da nam to nije u krvi, da ću se razboljeti ako budem izložen niskim temperaturama i da su moja stopala stvorena za plaže, a ne za tvrde pancerice", prisjetio se Lucas.

Odrastanje u Norveškoj uvelo je Braathena u alpsko skijanje © Erich Spiess/Red Bull Content Pool Predstavljanje brazilskih korijena na stazama je velika motivacija © Erich Spiess/Red Bull Content Pool

Ali onda je jednog dana, kao osmogodišnjak, ugledao grupu skijaša na planini i njegov život se zauvijek promijenio.

"Bio sam impresioniran njihovom brzinom. Rekao sam ocu da i ja to želim raditi. Do kraja te zime, toliko sam volio trenirati da nisam želio stati", otkrio je on za Red Bulletin 2023. godine.

Iako je svoju novu strast pronašao na stazama, život bez njih nije bio lak za Pinheira Braathena. Stalni preokreti povezani s očevim poslom značili su da se "nikada nigdje nije osjećao kao kod kuće - ni s jednom grupom prijatelja, ni u jednom gradu, ni u jednoj školi". Gotovo čim bi se negdje nastanili, ponovo bi se preselili.

U to vrijeme je to mrzio i pokušavao se uklopiti.

"Usvojio bih lokalni naglasak, oponašao njihovo ponašanje", kazao je Lucas, međutim, do polaska u srednju školu je odustao da pokušava.

"Toliko sam često mijenjao svoju ličnost, naglasak, svoja interesovanja, samo da bih sve to izgubio. Dakle, stao sam i naučio biti svoj", prisjetio se ovaj skijaš.

Sada je izuzetno zahvalan što je otkrio svoju ličnost u mladosti, a njegovo iskustvo ga je oblikovalo i na stazama i izvan njih.

Želim promijeniti ovaj sport tako što ću biti svoj. Ne želim obuzdavati svoju ličnost samo zato što sistem to očekuje od mene. Lucas Pinheiro Braathen

02 U potrazi za vratima i snovima: Put do pobjede na Svjetskom kupu

Nakon što je otkrio skijanje s osam godina, Pinheiro Braathen se ubrzo zaljubio u ovaj sport. Ali nije to bila samo potreba za brzinom i doza adrenalina.

Tokom grupnog treninga na glečeru jednog ljeta, prvi put u životu je shvatio da nije autsajder.

"Okupili su se Norvežani iz svih dijelova zemlje. Svi su govorili nekim čudnim dijalektom koji drugi nisu znali. Odjednom je bilo super biti drugačiji. Zato sam se zaljubio u ovaj sport, ne zbog plavih i crvenih vrata", kazao je Pinheiro Braathen.

Sljedeće jeseni, nakon putovanja na glečer Hintertux, zauvijek je objesio kopačke o klin.

"Sanjao sam da postanem najbolji na svijetu, ali želio sam biti najbolji na svijetu u sportu koji mi je omogućio da budem svoj", otkrio je on.

Do 2016. godine takmičio se u Norveškom nacionalnom juniorskom prvenstvu, a svoju prvu pobjedu ostvario je samo godinu kasnije. Međutim, njegov veliki proboj dogodio se 2018. godine u Norveškom nacionalnom prvenstvu.

Osamnaestogodišnji Pinheiro Braathen pružio je dotad najbolju vožnju i završio je drugi u veleslalomu, dvije stotinke iza prvog mjesta, a ispred etabliranih imena i budućih zvijezda poput Henrika Kristoffersena.

Rani uspjeh u Svjetskom kupu lansirao je Pinheira Braathena u prvi plan © Samo Vidic/Red Bull Content Pool

Četverostruki olimpijski prvak Kjetil André Aamodt primijetio je Pinheiro Braathenov nastup i preporučio da nacionalni tim što prije počne raditi s njim. Ostalo je historija.

Iste godine je debitovao u Svjetskom kupu, završivši na 26. mjestu i osvojivši bodove na svom prvom takmičenju u Val d'Isereu. Samo 12 mjeseci kasnije, najavio se na svjetskoj sceni vodeći u slalomu u Kitzbühelu, prije nego što se na kraju zadovoljio četvrtim mjestom. Nije dugo čekao da prvi put osjeti slast pobjede, njegovo zlato u veleslalomu na otvaranju sezone 2020/2021 bilo je dokaz da može ispuniti svoje ranije dato obećanje.

Povreda ga je spriječila da nastupa u ostatku sezone, ali se vratio u borbenoj formi za sezonu 2021/2022, pobijedivši u slalomu u Wengenu i upisavši još tri podijuma, a također je završio četvrti u slalomu i veleslalomu te deveti u ukupnom poretku.

Zamah je očigledno jačao, a u sezoni 2022/2023 je učvrstio reputaciju jednog od najboljih alpskih skijaša na svijetu s tri pobjede i četiri podijuma, što mu je osiguralo ukupnu pobjedu u Svjetskom kupu u slalomu 2023. godine.

Lucas Pinheiro Braathen u Sun Valleyu u Idahu 27. marta 2025. godine © Erich Spiess/Red Bull Content Pool

Nakon povratka s kratke pauze, tokom sezone 2024/2025 je osigurao pet podijuma u Svjetskom kupu, ali mu je još uvijek nedostajao jedan cilj - pobjeda.

Pinheiro Braathen nije dugo čekao da dostigne taj cilj, ostvario je pobjedu na otvaranju slalomske sezone 2025/2026 u Leviju u Finskoj, gdje je postao prvi brazilski skijaš koji je ikada pobijedio na utrci FIS Svjetskog kupa u alpskom skijanju.

"Ovo je himna uz koju sam odrastao slušajući je tokom nogometnih utakmica, a koja me je inspirisala da se uopće počnem baviti sportom. Sada, kada mogu biti razlog zbog se ta himna intonira u prilici uspjeha predstavljajući istu državu u kojoj sam razvio ljubav prema sportu, zaista se čini kao trenutak zatvaranja kruga. Veoma sam ponosan", rekao je on osvrćući se na himnu Brazila koja je obilježila njegov trijumf.

Zaista se čini kao trenutak zatvaranja kruga. Veoma sam ponosan. Lucas Pinheiro Braathen

03 Stil na stazama i izvan njih

Pinheiro Braathen je jednako poznat po svojim podvizima van staza kao i na njima. Polihistor koji ništa ne voli više od putovanja svijetom, DJ-inga na zabavama, odlaska na izložbe prijatelja i dizajniranja modnih komada, on čvrsto nosi svoju osobnost na rukavu i na nogama na kojima su kaubojske čizme.

Čizme su postale ikoničan, a ponekad i kontroverzan dodatak viđen na pobjedničkim postoljima širom Evrope, ali on vjeruje da su povezane s njegovim korijenima.

"Bile su prilika da se istaknem i izdvojim u okruženju gdje se svi oblače u ista konzervativna zimska odijela. Kada sam počeo da se takmičim kao profesionalac i pobjeđujem na međunarodnom nivou, uvijek sam se pobrinuo da se popnem na podijum u svojim čizmama. Bile su podsjetnik odakle dolazim i dio su načina na koji sam postao sportista koji pobjeđuje u utrkama na globalnoj sceni", ispričao je olimpijac u intervjuu za 032c.com.

Lucas Pinheiro Braathen redefiniše šta sportista može biti © Mark Clinton, The Red Bulletin On se često može naći i miksete na zabavama. © Philip Platzer/Red Bull Content Pool

Za Red Bulletin je kazao da mu je skijanje "samo jedan od mnogih izvora sreće", a da njegove druge strasti djeluju kao dobrodošla pauza od stalne jurnjave za marginalnim dobicima. Također, istovremeno mu pružaju utjecaj i inspiraciju.

"Kada se skijaška sezona završi, moram biti u mogućnosti da se što prije udaljim od svog života profesionalnog sportiste kako bih se kasnije vratio motivisan. Svaki dan proveden s prijateljima koji nemaju nikakve veze sa skijanjem, čini me boljim skijašem. Svaki dan kada mogu biti svoj, oblačiti se ženstveno, surfati, klizati ili ići na izložbu, iskustvo je koje mi također pomaže u mom sportu", otkrio je Pinheiro Braathen.

04 Sljedeće poglavlje sija zelenim, žutim i plavim svjetlom

Nakon što je najavio svoj povratak sportu pod zastavom Brazila, Pinheiro Braathen je postavio sebi neke visoke ambicije.

"Brazil je oduvijek imao veliki utjecaj na to da postanem osoba i sportista kakav jesam. Imati priliku predstavljati 200 miliona Brazilaca na svjetskim kupovima, svjetskim prvenstvima i Olimpijskim igrama, ostvarenje je sna. Nadam se da će možda moje dokazivanje da mogu staviti Brazil na mapu u takvom sportu ohrabriti ljude iz zemalja koje nisu dobro zastupljene, da se usude upustiti u to. Ako uspijem uvjeriti samo jedno dijete da ipak pokuša, to bi me učinilo najsretnijom osobom na svijetu. Bilo bi mi izuzetno drago kada bi to bio Brazilac koji dolazi poslije mene da preuzme takvo naslijeđe", rekao je Lucas.

Zastava Brazila i kaubojske čizme na postolju - to je Braathenov stil © Erich Spiess/Red Bull Content Pool Moj najveći cilj je da napustim ovaj sport ostavivši iza sebe više raznolikosti i veću prihvaćenost različitosti. Lucas Pinheiro Braathen

"Želim ostaviti iza sebe naslijeđe, gdje će me pamtiti kao nekoga ko je uvijek ostao vjeran sebi. Moj najveći cilj je da napustim ovaj sport ostavivši iza sebe više raznolikosti i veću prihvaćenost različitosti", poruka je sjajnog skijaša.

Za Pinheira Braathena, lakirani nokti koje također nosi, nisu modna izjava ili prolazni trend. Oni su deklaracija identiteta. On otvoreno govori o svojoj želji da promijeni kulturu alpskog skijanja pokazujući "svoje puno, autentično ja".

"Želim promijeniti ovaj sport tako što ću biti svoj. Ne želim obuzdavati svoju ličnost samo zato što sistem to očekuje od mene i nadam se da na taj način mogu biti inspiracija nekome. Dječak koji želi lakirati nokte možda će se konačno usuditi na to, baš kao što se ja usudim. Dječak koji želi da se oblači ženstveno možda će se zapravo usuditi na to ili će zauzeti određeni stav, čak i ako ljudi oko njega ne dijele njegovo mišljenje. Svijet sporta je često vrlo konzervativan, strog i ograničavajući. Nisam dovoljno jak da nas sam oslobodim ovih okova, ali ako mogu poslužiti kao neka vrsta inspiracije da sport učinim malo tolerantnijim, šarenijim i raznolikijim, to bi me učinilo mnogo sretnijim od bilo kakve sportske pobjede", zaključio je Pinheiro Braathen.