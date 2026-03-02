Kako je realizovano spektakularno Red Bull Tetris Svjetsko finale?

Veliki spektakli dronova više nisu rijetkost. Gradovi redovno organizuju svjetlosne predstave u zraku koje uključuju hiljade sinhronizovanih letjelica, koje prikazuju logotipe i animacije na horizontu. One su pedantno unaprijed programirane i uvježbane, a njihovi pokreti fiksirani mnogo prije polijetanja.

17 min Tetris in the Sky

Tokom Red Bull Tetris Svjetskog finala realizovanog u Dubai Frameu 13. decembra 2025. godine, Lumasky i Red Bull su izgradili nešto fundamentalno drugačije, transformirajući ovu znamenitost u prvu zvaničnu Tetris igru koja se može igrati ​​uživo na nebu, gdje su formacije dronova u realnom vremenu određivala dva ljudska takmičara.

Više od 2.000 dronova formiralo je responzivnu zračnu mrežu, rekonfigurirajući se uživo kako bi odražavali svaku rotaciju, bočno pomicanje i čišćenje linije. Ono što se pojavilo iznad Dubaija nije bila koreografija, već dinamično stanje igre koje se trenutno prevodi u sinhronizovano kretanje roja dronova oko strukture visine 150 metara, koja stvara vlastitu turbulenciju.

Novi dokumentarac pod nezivom "Tetris in the Sky" , koji je objavljen 2. marta 2026. godine, otkriva kako je to projektovano i izvedeno uživo.

Kontekst

Arhitektonska granica Dubai Framea dimenzija 150x93 metra omogućila je sistemu dronova da prikaže potpuno igrivu Tetrimino mrežu u otvorenom zračnom prostoru i to u revolucionarnim razmjerima. Red Bull Tetris Svjetsko finale označilo je prvu zvaničnu igru ​​Tetris uživo na svijetu, pomjerajući takmičarsku igru ​​izvan tradicionalnih ekrana na vanjski interfejs zasnovan na dronovima.

Za razliku od konvencionalnih predstava dronova, ovdje nije bilo unaprijed programirane rezervne sekvence. Svaka formacija je bila vođena takmičarskom igrom, koja se odvijala u realnom vremenu.

Ključne činjenice o događaju:

Događaj: Red Bull Tetris Svjetsko finale

Datum događaja: 13. decembar 2025.

Lokacija: Dubai Frame, Dubai, UAE

Ukupno raspoređenih dronova: 4.000

Aktivnih dronova za igranje: više od 2.000

Partner za tehnologiju dronova: Lumasky

Nacionalni prvaci: 60 zemalja

Pobjednik: Fehmi Atalar (Turska)

Drugoplasirani: Leo Solórzano (Peru)

Pobjedniči skor: 168.566

Jedinstveno dostignuće: Prva zvanična igra Tetris uživo na svijetu u zraku

Dokumentarac: "Tetris in the Sky"

Igra uživo bez uvježbanog ishoda i bez plana B

Prikazi dronovima su obično unaprijed programirane, koreografirane animacije koje se mogu uvježbavati, usavršavati i izvoditi u fiksnom vremenskom okviru. Tetris uživo je uklonio tu sigurnost, igranje je bilo spontano, nepredvidivo i brzo, a zahtijevalo je da "ekran" kreiran dronovima trenutno reaguje na ljudske inpute.

"Red Bull Tetris je u osnovi takmičenje u kojem su dva najsvestranija igrača Tetrisa na svijetu dovedena ovdje na direktno takmičenje. Igrali su na mobilnom telefonu i na računaru, a sada prvi put ikada igraju na dronovima u zraku. Ovo je nešto čega ljudi možda nisu svjesni, nešto što nikada prije nije urađeno. Ne letite samo kroz objekte ni oko njih, vrlo je osjetljivo. Prošlu godinu smo proveli u nastojanju da osiguramo da možemo ovo učiniti prvi put u historiji, sigurno letjeti kroz objekt, dok je nekoliko hiljada ljudi s druge strane“, rekao je Kris Vloemans, Lumaskyjev stručnjak za dronove.

Dubai Frame je izazov učinio većim i težim. Njegova struktura stvara džepove vjetra i distorziju protoka zraka, a dronovi, koji su dovoljno lagani da reaguju na suptilne atmosferske promjene, morali su održavati čitljivost i stabilnost.

"Sam okvir dolazi sa svojim vlastitim izazovima. To je toliko jedinstvena struktura da stvara vlastitu turbulenciju, a dron je toliko lagan da bi ta turbulencija mogla utjecati na cijelu predstavu“, rekao je on.

Izgradnja verzije Tetrisa koja može kontrolisati roj dronova

Tim nije mogao jednostavno povezati postojeću Tetris igru ​​s platformom za upravljanje dronovima. Igranje uživo zahtijevalo je prilagođeni softverski sloj sposoban za direktnu komunikaciju s hiljadama letjelica istovremeno.

"Jedan od najvećih izazova s ​​kojima smo se suočili bio je taj što ne možete jednostavno povezati Tetris igru ​​s dronovima. To nije samo žičana veza od igranja do monitora. Lumaskyjev tim je morao izgraditi vlastitu verziju Tetrisa, tako da igra može direktno komunicirati s dronovima bez ikakvih vanjskih slojeva između“, objasnio je Vloemans.

Cilj je bio transformisati nezavisne jedinice u koherentan sistem sposoban da reaguje konkurentnom brzinom.

"Zamislite, imamo više od hiljadu dronova u zraku od kojih svaki prima svoje individualne informacije. Ali na nebu se svi moraju ponašati kao jedan“, istakao je Kris.

Razmjeri i preciznost: 4.000 prilagođenih dronova, tri flote

Šira operacija rasporedila je 4.000 prilagođenih dronova u tri flote kako bi se upravljalo ciklusima baterija, vremenom obrta i sekvenciranjem, s više od 2.000 letjelica koje formiraju aktivnu mrežu igranja.

"Morate zamisliti da imate 4.000 dronova, koji su raspoređeni za tri različite flote“, naglasio je Vloemans.

Položaj i orijentacija svakog drona projektovani su na numerisanoj mreži za lansiranje kako bi se osiguralo sigurno polijetanje i prostorna stabilnost.

"Svi su to dronovi napravljeni po mjeri koristeći našu vlastitu tehnologiju. Svaka pojedinačna kolona dronova ima broj. Svaki dron posjeduje određeni broj i svi tehničari znaju gdje svaka letjelica mora ići“, izjavio je Danil Skopin, tehničar za dronove u Lumaskyju.

Nevidljivi trik: "Statički" ekran koji se mora stalno pomicati

Da bi publici izgledala stabilno, mreža nije mogla jednostavno lebdjeti. Bila je potrebna kontinuirana mikrokorekcija.

"Da bi dronovi upravljali GPS pozicioniranjem, moraju biti u stalnom pokretu da bi igrači i javnost mogli vidjeti statički ekran. Ako bi se prilagođavali pojedinačno, cijeli ekran bi se ljuljao“, pojasnio je Vloemans.

"Nepomičnost" je konstruisana sinhroniziranim kretanjem.

Testiranje granica na terenu

Prije nego što se igranje moglo odvijati uživo, sistem je morao dokazati da može "preživjeti" okruženje. Dubai Frame je čelična znamenitost okružena produkcijskom infrastrukturom, sistemima za emitiranje i gledaocima, što su potencijalni izvori smetnji signala.

"Danas radimo test u Dubai Frameu. U osnovi moramo testirati tlo, frekvenciju, moguće smetnje tornja itd. Postoje određena ograničenja protiv kojih se ne možemo boriti. Mislim da su najveća ograničenja vjetrovi", rekao je Vloemans.

Nekoliko dana prije finala, tim se susreo s konfliktom firmwarea.

"Imamo konflikt između dvije verzije softvera za dronove", rekao je Kirill Konev, izvršni kreativni direktor kompanije Lumasky.

"Vlažnost je veći problem nego što smo očekivali", dodao je Vloemans.

Ako se pogriješi vremenski kod, nastaje problem

Red Bull Tetris Svjetsko finale nije bio jedan sistem, već sinhronizovani skup sistema. Mreža dronova radila je uz muziku, nastupe uživo, pirotehniku ​​i kamere iz zraka, a sve je bilo koordinisano vremenskim kodom.

"Budući da je riječ o finalu, ovo nije samo nešto spektakularno kao 'izvedba s dronovima', to je orkestar, muzika, pirotehnika. Sve se ovo povezuje s vremenskim kodom“, jasan je bio Vloemans.

Kada su ljudski piloti ušli u isti zračni prostor kao i roj, sinhronizacija je postala sigurnosni sloj.

"Ja sam pilot, na kraju sam ja odgovoran za upravljanje dronom... Ako pogriješimo s vremenskim kodom, zaista smo u problemu jer su dronovi svuda okolo, koje ne mogu vidjeti i ne znam kada će se pojaviti ili gdje“, rekao je Ralph Hogenbirk, operater FPV kamere drona.

Vremensko usklađivanje nije bilo estetsko. Radilo se o prostornom upravljanju rizikom.

Noć kada je ostvaren uspjeh na Red Bull Tetris Svjetskom finalu

Nakon dva dana eliminacija i duela šezdeset nacionalnih prvaka, sve se svelo na dva finalista, Fehmija Atalara iz Turske i Lea Solórzana iz Perua.

Finale je bio meč u kojem pobjednik uzima sve, igralo se uživo na mreži renderiranoj dronvima unutar Dubai Framea.

Solórzano je ostvario 57.164 boda kroz precizne T-Spin kombinacije. Atalar je igrao drugi i ubrzao je usred igre te premašio rekord u prve dvije trećine svog petominutnog igranja

Kada je vrijeme isteklo, skupio je 168.566 bodova.

Kada je odlučujući Tetrimino stao na svoje mjesto unutar osvijetljenog okvira, mreža je ostala stabilna.

Fehmi Atalar je postao prvi pobjednik Red Bull Tetris Svjetskog finala.

Nova kategorija spektakla uživo

Nakon finala, tim se osvrnuo na napredak projekta od ranih tehničkih testova do pružanja konkurentne igre na dosad neviđenoj skali.

"Na prvom testu donijeli smo sedam dronova, ali samo dva su uspjela poletjeti. To je bio trenutak kada nismo bili sigurni hoće li stvari funkcionisati. A onda smo savladali sve te izazove korak po korak. Ovo mijenja pravila igre u industriji. Rad s Red Bullom je prilika da se otvore nove mogućnosti, različiti načini korištenja tehnologije koja još uvijek nije potpuno shvaćena“, završio je Vloemans.