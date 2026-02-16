Zašto su sklekovi važni i kako se pravilno izvode?

Svakako da je najveći razlog za tako nešto njihova efikasnost i funkcija koju kao sredstvo treninga obavljaju. Jedna od takvih vježbi su i sklekovi, u čije će te tajne i detalje uputiti Milan Zarić , master profesor sporta i fizičkog vaspitanja.

Ne mogu vam sa sigurnošću reći kada i kako su nastali, ali su se definitivno prvo pojavili u vojsci kao neizostavni dio fizičke i vaspitne obuke. Danas ih rade baš svi, i muškarci i djevojke, pomoći će vam da smršate, povećate mišićnu masu, poboljšate funkcionalne sposobnosti, važno je da znate kako i u koju svrhu da ih iskoristite.

Sklekovi © Privatna arhiva

Sklekovi su vježba koja primarno angažuje grudne mišiće (M. pectoralis major pars clavicularis; M. pectolaris major) zatim triceps (M. triceps brachii), prednji dio ramenih mišića (M. deltoideus pars anterior) kao i međurebarne mišiće (M. serratus anterior). Međutim, tokom rada sklekova većina mišića trupa i ruku su angažovani kao stabilizatori i omogućavaju pravilnu formu izvođenja. Ovo znači da su sklekovi vježba koja jača i trbušne mišiće.

Izvođenje ove vježbe ne zahtijeva posebnu opremu ili sprave, međutim, jedno istraživanje koje je u Beogradu 2012. godine sprovedeno govori da čak 80% ispitanika sklekove radi nepravilno. Najčešće ili tipične greške kod većine njih bili su, previše spušten core, nepravilan položaj leđa, loše postavljene šake u odnosu na laktove i nepravilan položaj glave.

Kako se pravilno izvode sklekovi?

Zauzmite ležeći položaj, licem prema podlozi, opruženih nadlaktica i sa osloncem na šake raširene u projekciji ramena (može i šire ili uže u zavisnosti koji tip skleka radite) dok su stopala spojena ili blago razdvojena.

- Udahnite i savijte laktove približavajući grudni koš podlozi bez pregibanja donjeg dijela leđa.

Sklekovi © Privatna arhiva

- Opružite nadlaktice i zauzmite početni položaj.

- Izdahnite zrak na kraju pokreta.

Promjenom nagiba grudnog koša opterećenje se usmjerava na različite snopove grudnih mišića:

- Podizanje grudnog koša ciljano angažuje donji snop velikog grudnog mišića.

- Položaj sa izdignutim stopalima angažuje klavikularni snop velikog grudnog mišića.

Promjenom širine šaka mijenjate način opterećenja velikog grudnog mišića:

- Široko postavljeni dlanovi izoluju spoljašnji snop velikog grudnog mišića.

- Usko postavljeni dlanovi izoluju sternalni snop velikog grudnog mišića i većim dijelom mišić nadlaktice odnosno triceps.

Shvatite sklekove ozbiljno, ne potcjenjujte njihovu efikasnost, analizirajte svaki pokret, ispravite eventualne nedostatke i to će vam se višestruko isplatiti!

