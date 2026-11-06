Kako se Thomas van Tonder pretvorio u mašinu za zgibove

Južnoafrički svjetski prvak u utrkama s preprekama (OCR) Thomas van Tonder 26. oktobra ostvario je izvanredan fizički podvig. Prešao je 600 prečki postavljenih ispod mosta Bloukrans u Južnoafričkoj Republici, 216 metara iznad rijeke. Kako bi prešao 280 metara za 47 minuta i 37 sekundi, za ovaj podvig bili su potrebne višemjesečne pripreme, izuzetna izdržljivost stiska i značajna snaga gornjeg dijela tijela.

Bio je to podvig na koji se niko ranije nije usudio, a posebno je bio iscrpljujući zbog specifičnosti same putanje. Van Tonder nije samo prešao ravnu dionicu s jedne strane mosta na drugu, pomjerajući se rukama s jedne prečke na drugu. Umjesto toga, njegova putanja pratila je luk mosta, što je značilo da se odmah na početku morao suočiti s nagibom od 45 stepeni.

Prije prelaska je ukazao na razliku između ovakvog izazova i uobičajenog vježbanja na prečkama.

"Teško je uporediti kada samo visite ili se njišete na horizontalnim prečkama s onim što mi ovdje radimo. Teško je opisati koliko je ovo teže. Kada su prečke u ravni, uspio sam u jednom pokušaju preći više od 300 metara, za šta mi je trebalo šest do sedam minuta, i to bez posebnog treninga stiska", izjavio je Van Tonder.

Međutim, priznao je da je ovo bio potpuno drugačiji izazov.

Pogledajte kako je Van Tonder savladao najduži niz prečki koji je ikada izgrađen

01 Bez snažnog stiska nema uspjeha: kako izgraditi čelični stisak

Van Tonderov trening bio je usmjeren na zgibove i vrijeme u zraku © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

U mjesecima koji su prethodili izazovu, Van Tonder je učestvovao u različitim i intenzivnim treninzima, fokusirajući se na dvije stvari.

"Dva ključna elementa su zgibovi i vrijeme izdržaja u visu. Moram biti sposoban podizati vlastito tijelo, ali i ostati na prečkama. Kada je riječ o treningu, najveću pažnju posvetio sam izdržljivosti stiska i snazi potrebnoj za povlačenje tijela", rekao je Thomas.

Jedan trening savršeno je odgovarao tim zahtjevima.

"Jedan trening koji mi pada na pamet jeste da odredim sebi određeno vrijeme, recimo 10 minuta, i da se sve vrijeme držim za prečku. U tih 10 minuta moram uraditi što više zgibova, bez silaska s prečke, bez prekida i bez odmora. (dmor podrazumijeva da visim na jednoj ruci kako bih protresao i opustio drugu", kazao je Van Tonder.

"Moj najbolji rezultat bio je 90 zgibova za 10 minuta, dok sam sve vrijeme visio na prečki", otkrio je on.

Quotation Teško je uporediti kada samo visite ili se njišete na horizontalnim prečkama s onim što mi ovdje radimo Thomas van Tonder

"Teško je uporediti kada samo visite ili se njišete na horizontalnim prečkama s onim što mi ovdje radimo. Teško je opisati koliko je ovo teže. Ako su prečke u ravni, uspio sam u jednom pokušaju preći više od 300 metara, za šta mi je trebalo šest do sedam minuta, i to bez posebnog treninga stiska. Međutim, znam da ne bih mogao njihati se sve do druge strane, a da pritom ne moram protresti i odmoriti šake. Kombinacija povlačenja tijela i visenja mnogo brže iscrpljuje sve mišiće. Rekao bih, četiri do pet puta brže", priznao je Van Tonder.

02 Bez prečica, samo ozbiljan rad

Thomas van Tonder je tokom treninga napravio oko 17.000 zgibova © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

Kako se približavao dan prelaska mosta, Van Tonderovi treninzi i dalje su bili intenzivni, ali i organizovani prema jasno utvrđenom rasporedu.

Prvi dan bio je rezervisan za simulaciju. Kod kuće bi na svojoj velikoj konstrukciji izvodio probni prelazak, prelazeći prečke sve dok ne bi dostigao 300 metara.

"Tokom dana predviđenog za simulaciju obično mi je trebalo 30 do 40 minuta da završim vježbu. Moj najbrži rezultat bio je nešto manje od 30 minuta. Treba imati na umu da simulacijska konstrukcija nije bila strma kao most, nego je bila nešto ravnija i pružala je nešto lakše uslove", objasnio je Thomas., a bit more forgiving.”

Drugog dana je odlazio u teretanu, gdje bi manje vremena provodio viseći na rukama, ali bi i dalje trenirao zgibove.

"Trenirao bih mišićne grupe koje je bilo potrebno ojačati. To su treninzi zgibova, treninzi s dodatnim opterećenjem, vježbe na sajlama i pokušaji da treniram na načine koji simuliraju prelazak majmunskih prečki", rekao je Van Tonder.

Treći dan je bio rezervisan za aktivni odmor, a zatim bi ponovio cijeli ciklus još jednom, nakon čega bi nedjeljom potpuno odmarao.

Tokom šest mjeseci treninga Van Tonder je odradio zaista impresivan broj ponavljanja.

"Pokušali smo izračunati statistiku za posljednjih šest mjeseci, koliko sam uradio zgibova i koliko sam vremena proveo viseći. Ukupan broj zgibova dostigao je 17.000", otkrio je on.

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Zahvaljujući ovom planu treninga, primijetio je značajan napredak u svojim fizičkim sposobnostima, ali i brojne promjene na tijelu. Uz smijeh je ispričao da mu odjeća više ne odgovara.

Quotation Pokušali smo izračunati statistiku za posljednjih šest mjeseci... Ukupan broj zgibova dostigao je 17.000 Thomas van Tonder

"Gornji dio tijela definitivno mi je postao veći. Pokušavao sam zadržati vitku građu i ne pretvoriti se u nekoga ko je previše mišićav, ali zbog svega što smo radili, gornji dio tijela definitivno mi je ojačao i povećao se. Šake su mi postale deblje. Nisam primijetio da su mi se noge stanjile, ali, s druge strane, nisam ih ni mjerio niti pratio njihove promjene. U početku mi je težina porasla. Pokušavao sam je vratiti na uobičajeni nivo, a inače imam između 83 i 85 kilograma. U jednom trenutku imao sam čak 89 kilograma. Zato sam je smanjio i trenutno imam 86 kilograma, čime sam prilično zadovoljan", kazao je Van Tonder.

03 Trening koji je od njega napravio mašinu za prelazak prečki

Užad su bila veliki dio režima treninga Thomasa van Tondera © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

Kada je upitan da izdvoji vježbe koje je najčešće izvodio i koje su mu bile omiljene tokom priprema za prelazak, Thomas je nabrojao njih deset kojih se sjetio "na prvu":

Držanje tijela u visećem položaju Zgibovi Negativni zgibovi Povlačenja jednom rukom, poput povlačenja na lat mašini i povlačenja sajle Otvaranje i zatvaranje šaka u posudi s rižom Razvoj pokretljivosti i snage ramena, posebno u krajnjim položajima pokreta Stiskanje sprava za jačanje stiska Zamahivanje teškim užadima radi poboljšanja kardiovaskularne izdržljivosti Veslanje radi jačanja gornjeg dijela tijela Trčanje radi smanjenja tjelesne težine

04 Povećanje snage, zgib po zgib

Nagib mosta učinio je 600 prečki ogromnim izazovom © Mihai Stetcu/Red Bull Content Pool

Za sve one koje je inspirisao Van Tonderov podvig, on je ponudio nekoliko savjeta o razvoju slične snage i vještina, posebno kada je riječ o zgibovima.

"Preporučio bih korištenje elastičnih traka, odnosno guma koje pomažu u savladavanju vlastite težine te da za početak pokušate uraditi tri do pet zgibova. Pronađite gumu koja vam omogućava da uradite više od jednog zgiba, a zatim ponavljajte tu vježbu što više možete i postavite sebi manji cilj. Ciljajte na tri zgiba, a zatim na pet. Kada uspijete uraditi pet zgibova uz pomoć gume, pokušajte uraditi dva bez nje. Samo nastavite tako napredovati i na kraju ćete stići do 10 zgibova", preporučio je Thomas.

On je naglasio da je dosljednost ključ svakog programa treninga te da su uz nju napredak i poboljšanje neizbježni.

"Kada sam tek počeo s ovim treninzima, nakon što sam saznao da se priprema ovaj projekt i počeo raditi zgibove, trebalo mi je 14 do 15 minuta da uradim 50 zgibova. Sada to mogu obaviti za dvije minute. Mogu ih uraditi u jednom pokušaju", ponosno je rekao Van Tonder.

05 Umijeće pravilnog unosa energije za krajnji test izdržljivosti

Izazov Thomasa van Tondera bio je test snage i izdržljivosti © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

Budući da je već učestvovao u velikim događajima visokog rizika i fizički zahtjevnim izazovima, Van Tonder je dobro poznavao vlastite potrebe ishrane.

"Posljednjih nekoliko dana pokušavao sam se hraniti laganije, bez nepotrebnih masnoća. To je nezgodna ravnoteža jer pokušaj smanjenja dodatne tjelesne težine prije ovakvog izazova znači i smanjenje zaliha ugljikohidrata i tečnosti u organizmu, a to sebi ne mogu previše dozvoliti", kazao je Thomas.

Ovo jeste test snage, ali i izdržljivosti, zbog čega su ugljikohidrati i pravilna hidratacija od ključnog značaja. Ipak, istakao je da mu nijedna od ovih prilagodbi nije predstavljala nepoznanicu te da, iako je blago smanjio unos određenih makronutrijenata, nije pravio drastične promjene u ishrani.

Kada je došao "dan utrke", on se vratio svojoj uobičajenoj rutini. Jutro je započeo "trosatnom pripremom", što je značilo da je posljednji obilan obrok pojeo tri sata prije početka izazova. Ponovo je jeo 90 minuta kasnije, ali je tada uzeo nešto manji obrok, što je ujedno bila njegova posljednja čvrsta hrana prije izazova. Nakon toga, kako se približavalo vrijeme početka, pobrinuo se da bude potpuno hidriran.