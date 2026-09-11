Kalle Rovanperä demonstrirao vještine drifta vozeći moćnu Toyotu GR Supru

Finac Kalle Rovanperä vratio se svojim korijenima u projektu "Dream Run", novom videu koji je snimljen u gradu Jyväskylä i okolini. Za upravljačem Toyote GR Supre, Rovanperä gledaoce vodi od vijugavih cesta u Lauki do petlje Tourula i centra Jyväskyle, lokacija koje su dugo bile dio njegovih ličnih vozačkih snova.
Rovanperä je rođen u Jyväskyli 1. oktobra 2000. godine, a svoje vještine usavršavao je u gradu i njegovoj okolini prije nego što je postao jedan od najuspješnijih mladih vozača u svjetskom reliju. Iako ga karijera danas vodi širom svijeta, on je i dalje snažno povezan sa svojim rodnim gradom.
"Već dugo želim napraviti duži video koji bi zaista bio moj. Kada sam bio mlađi, gledao sam mnogo videa ljudi poput Mad Mikea i oni su mi definitivno pomogli da dobijem ideju za ovaj projekt", izjavio je Rovanperä.
Šestominutni film objedinjuje preciznu vožnju, spektakularne lokacije te poznata lica iz finskog autosporta i svijeta zabave. Također je omogućio Rovanperi da ostvari dva dugogodišnja sna: driftanje Suprom na petlji Tourula, vijugavim cestama, usponima i nizbrdicama u okolini Lauke.
"Jyväskylä ima toliko sjajnih lokacija i željeli smo pronaći neka od najboljih mjesta i pejzaža u regiji. A kada govorimo isključivo o vožnji, petlja Tourula i cesta u Lauki oduvijek su bila mjesta na kojima sam sanjao da ću driftati", rekao je Kalle.
On je bio uključen u projekt od prve ideje pa sve do konačnog proizvoda. Njegova strast prema automobilima i vožnji vidljiva je kroz cijeli film, koji koristi ceste, pejzaže i znamenitosti njegovog rodnog kraja kao poligon za driftanje.
Posveta Jyväskyli i driftanju
Jyväskylä se smatra finskom prijestolnicom autosporta. Identitet grada usko je povezan s relijem Rally Finland, ranije poznatim kao Rally 1000 Lakes, koji se od 1951. godine održava u Jyväskyli i njenoj okolini.
Tokom decenija, reli je pomogao da se razvije duboko ukorijenjena lokalna strast prema automobilima, automobilskoj tehnologiji, tuningu i autosportu. U Jyväskyli su automobili mnogo više od sredstva za prijevoz, oni su važan dio kulture i identiteta ovog područja.
Video "Dream Run" prikazuje to naslijeđe iz drugačije perspektive. Umjesto da prati tradicionalnu reli rutu, Rovanperä koristi ceste i lokacije svog rodnog kraja kako bi istražio slobodu i kreativnost driftanja.
Za fenomenalnog Finca driftanje nije samo pitanje takmičenja. Ovim sportom počeo je da se bavi 2018. godine, a od tada se takmičio na međunarodnim događajima u Evropi i Japanu, učestvovao je u velikim demonstracijskim vožnjama i pojavljivao se u međunarodnim videima. Među njegovim uspjesima u driftanju je i pobjeda u utrci japanske serije Formula Drift.
"Sve u svemu, ovo je projekt iz snova, jer inače nikada ne biste dobili priliku voziti i driftati na ovim mjestima na ovakav način. Realizacija je prošla nevjerovatno dobro, a ogromnu zahvalnost za to dugujemo Gradu Jyväskyli i svima koji su učestvovali u planiranju i organizaciji te omogućili da ovo bude realizovano", kazao je Rovanperä.
Jedna od centralnih tema projekta jeste povezanost relija i driftanja. Rovanperä je inspirisao Takamota Katsutu, reli vozača Toyota GAZOO Racinga, da se počne baviti driftanjem, a njih dvojica redovno zajedno treniraju u slobodno vrijeme.
Inspiracija je putovala i u suprotnom smjeru. Hiroya Minowa, mladi japanski vozač poznat među ljubiteljima driftanja, želi krenuti Rovanperinim stopama tako što će iz driftanja preći u reli i preseliti se u Jyväskylu.
Od svih lokacija prikazanih u filmu, jedna je posebna za Rovanperu.
"Kada bih morao odabrati jednu omiljenu lokaciju sa snimanja, to bi definitivno bila Järvilinnantie u Lauki. Bilo je nevjerovatno voziti Supru vijugavom cestom i iskoristiti velike promjene nadmorske visine", kazao je Kalle.
U filmu se, pored Rovanpere, pojavljuju Takamoto Katsuta, legende relija Juha Kankkunen i Harri Rovanperä, zvijezda u usponu Roope Korhonen, japanski drift talent Hiroya Minowa te finski umjetnik i ljubitelj automobilske kulture Lauri Haav.
"Ovaj video posvećen je svima koji vole i prate automobilsku kulturu i driftanje. Hvala Red Bullu što je omogućio realizaciju ovog projekta. Vidjet ćemo šta ćemo sljedeće smisliti", poručio je za kraj Rovanperä.