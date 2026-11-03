Kalle Rovanperä se vraća u WRC s timom GAZOO Racing TOYOTA

Iako ima tek 26 godina, Rovanperä iza sebe već ima impresivnu WRC karijeru obilježenu rekordima. Godine 2021. postao je najmlađi pobjednik u historiji WRC-a trijumfom na Reliju Estonije sa samo 20 godina, a već naredne 2022. godine ispisao je historiju kao najmlađi svjetski prvak u reliju. Drugu titulu svjetskog prvaka osvojio je 2023. godine.

Kalle Rovanperä, Ott Tänak i Takamoto Katsuta © Toyota Motorsport GmbH / Red Bull Content Pool

Rovanperä se 2025. godine povukao iz takmičenja u WRC-u i posvetio istraživanju drugih oblika automobilskog sporta, uključujući utrke jednosjeda u takmičenju Formula Regional Oceania Trophy 2026. godine. Sada se ponovo okreće reliju i priprema za novi izazov s timom GAZOO Racing TOYOTA.

"Veoma sam sretan što ću naredne godine ponovo imati priliku takmičiti se u reliju s timom GAZOO Racing TOYOTA. Ovaj tim mi je oduvijek bio poput porodice i, na neki način, nikada nisam imao osjećaj da sam ga zaista napustio. Uživam u prilici da isprobam neke druge stvari, ali reli je bio ogroman dio mog života i nakon nekog vremena prirodno mi je počela nedostajati vožnja", izjavio je Kalle.

Rovanperä će ponovo sarađivati sa suvozačem Jonneom Halttunenom u timu GAZOO Racing TOYOTA. Njima će se pridružiti i svjetski prvak u reliju iz 2019. godine Ott Tänak, koji se nakon sedam godina vraća u Toyotu, zajedno sa svojim suvozačem Martinom Järveojom, kao i Red Bullov sportista Takamoto Katsuta sa suvozačem Aaronom Johnstonom.

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Aktuelni svjetski prvak WRC-a Elfyn Evans nastupat će za tim TOYOTA RACING, zajedno s Oliverom Solbergom i Samijem Pajarijem.

FIA World Rally Championship 2027 © Toyota Motorsport GmbH / Red Bull Content Pool

Rovanperin povratak ujedno označava početak nove ere za Toyotu u WRC-u, u kojoj će se za šampionsku titulu boriti dva ravnopravna tima, TOYOTA RACING i GAZOO Racing TOYOTA. Nova struktura okuplja neke od vodećih vozača šampionata, donosi veću konkurenciju između dva tima i navijačima pruža više vozača, automobila i različitih ličnosti za koje mogu navijati.

"Glavni prioritet ove godine bilo je moje zdravlje. Kada sam ponovo bio spreman za vožnju, tim mi je ponudio priliku da testiram razvojni automobil i počeli smo praviti planove za narednu sezonu. Zanimljivo je vrijeme za povratak, a iako će se novi automobili znatno razlikovati od onih koje smo ranije imali, upravo to ovaj izazov čini uzbudljivim za mene. Najvažnije će biti da uživam u vožnji i takmičenju, upoznam automobil i vidim šta možemo postići zajedno", rekao je Rovanperä.

TGR-WRT u 2027. godinu ulazi nakon što je 2026. osvojio šestu uzastopnu titulu prvaka u konkurenciji proizvođača, čime je izjednačio rekord. S 26 godina, Rovanperä već ima dvije titule svjetskog prvaka i WRC karijeru obilježenu rekordima. Sada se jedan od najvećih talenata relija vraća u šampionat, spreman za izazove nove generacije automobila i priliku da zajedno s timom GAZOO Racing TOYOTA vidi šta mogu ostvariti.