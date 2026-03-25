KASSO 2026 je demonstrirao skateboarding u najluđem izdanju

Uzbudljivi i atraktivni takmičarski događaj KASSO FEST Skate & Sound 2026 debitovao je u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje je 28 neustrašivih skejtera pokazalo svoje vještine i kreativnost tokom ludog dana u Long Beachu u Kaliforniji. Na stazi koja je takmičare bacala u brze, nezgodne i nepredvidive dijelove osmišljene da testiraju ravnotežu, tajming i živce, Njujorčanin Jiro Platt je na kraju zasluženo osvojio KASSO krunu.

Ovaj sjajni devetnaestogodišnjak, koji je već poznat po velikom repertoaru trikova, bio je jedini skejter koji je uspio završiti zahtjevnu finalnu etapu te je ispisao historiju pobjedom na prvom KASSO događaju održanom u SAD-u.

"Drago mi je što sam uspio, još uvijek ne mogu vjerovati", rekao je Platt nakon impresivnog trijumfa.

Međutim, Platt nije bio jedini koji je pozitivno šokiran svojim uspjehom, jer je u jednom trenutku tokom prijenosa uživo i komentator opisao nevjerovatne nastupe riječima: "Ovo nije normalan skateboarding".

Posmatrajući dešavanja iz Long Beacha, teško je ne složiti se njegovom konstatacijom. Teški padovi, klimava spašavanja i mnogo kreativnosti...ovaj događaj je definitivno sadržavao pomalo od svega.

Od prvog spuštanja do finalne vožnje, sve je bilo impresivno, haotično i nepredvidivo. Cijeli snimak takmičarskog događaja možete pogledati na YouTube kanalu Red Bull Skateboarding i na Red Bull TV-u.

Šta je KASSO FEST Skate & Sound?

KASSO je u osnovi takmičenje Ninja Warrior na skateboardu, dijelom je poligon s preprekama, a dijelom skate takmičenje s korijenima japanskog game showa. Umjesto standardnog trčanja, skejteri moraju proći kroz neobične dijelove, brze dionice i tehničke postavke, gdje je dosljednost jednako važna koliko i trikovi.

Staze su dizajnirane da testiraju brzinu, kontrolu i kreativnost, a uključuju i jednu koju je posebno dizajnirao Jamie Foy. Poznat po svom tehničkom majstorstvu, njegov poligon s preprekama fokusiran na railove posebno je nepredvidiv.

Izdanje takmičenja KASSO za 2026. godinu bilo je prvo koje je prenošeno uživo, što znači da su se svaki pad, spašavanje i uspješan pokušaj odvijali u realnom vremenu.