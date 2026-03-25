Jamie Foy se nije samo takmičio, nego je i dizajnirao stazu
KASSO 2026 je demonstrirao skateboarding u najluđem izdanju

KASSO FEST Skate & Sound okupio je 28 skejtera koji su se suočili s nizom neobičnih i haotičnih izazova, a bilo je mnoštvo padova, spašavanja i ludih trikova. Pogledajte show održan u Long Beachu.
Ova priča dio je

Kasso Fest Skate & Sound

Chaos meets pure joy as Kasso Fest Skate & Sound goes live from Long Beach, California, for the first time worldwide.

Jiro Platt

Jiro Platt is one of the freshest talents in NYC skateboarding, making his name as one of the city's top-rising street skaters with a deep bag of tricks.

Jamie Foy

Hailing from Florida, USA, Jamie Foy is a two-time Skater Of The Year and a handrail innovator with a style all of his own.

Uzbudljivi i atraktivni takmičarski događaj KASSO FEST Skate & Sound 2026 debitovao je u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje je 28 neustrašivih skejtera pokazalo svoje vještine i kreativnost tokom ludog dana u Long Beachu u Kaliforniji. Na stazi koja je takmičare bacala u brze, nezgodne i nepredvidive dijelove osmišljene da testiraju ravnotežu, tajming i živce, Njujorčanin Jiro Platt je na kraju zasluženo osvojio KASSO krunu.
Ovaj sjajni devetnaestogodišnjak, koji je već poznat po velikom repertoaru trikova, bio je jedini skejter koji je uspio završiti zahtjevnu finalnu etapu te je ispisao historiju pobjedom na prvom KASSO događaju održanom u SAD-u.
"Drago mi je što sam uspio, još uvijek ne mogu vjerovati", rekao je Platt nakon impresivnog trijumfa.
Međutim, Platt nije bio jedini koji je pozitivno šokiran svojim uspjehom, jer je u jednom trenutku tokom prijenosa uživo i komentator opisao nevjerovatne nastupe riječima: "Ovo nije normalan skateboarding".
Jamie Foy izvodi 50-50 na Kasso Festu u Long Beachu, Kalifornija, SAD, 23. marta 2026.

Jamie Foy pokušava održati ravnotežu

Torey Pudwill pada u vodu

Jiro Platt je u centru pažnje

Gavin Bottger izvodi 50-50 na Kasso Festu u Long Beachu, Kalifornija, SAD, 23. marta 2026.

Svaka prepreka je predstavljala jedinstven izazov

Jiro Platt je odnio ček namijenjen pobjedniku

Posmatrajući dešavanja iz Long Beacha, teško je ne složiti se njegovom konstatacijom. Teški padovi, klimava spašavanja i mnogo kreativnosti...ovaj događaj je definitivno sadržavao pomalo od svega.
Od prvog spuštanja do finalne vožnje, sve je bilo impresivno, haotično i nepredvidivo. Cijeli snimak takmičarskog događaja možete pogledati na YouTube kanalu Red Bull Skateboarding i na Red Bull TV-u.

Šta je KASSO FEST Skate & Sound?

Neustrašivi skejteri su se suočili s nizom prepreka.

Neustrašivi skejteri su se suočili s nizom prepreka.

KASSO je u osnovi takmičenje Ninja Warrior na skateboardu, dijelom je poligon s preprekama, a dijelom skate takmičenje s korijenima japanskog game showa. Umjesto standardnog trčanja, skejteri moraju proći kroz neobične dijelove, brze dionice i tehničke postavke, gdje je dosljednost jednako važna koliko i trikovi.
Staze su dizajnirane da testiraju brzinu, kontrolu i kreativnost, a uključuju i jednu koju je posebno dizajnirao Jamie Foy. Poznat po svom tehničkom majstorstvu, njegov poligon s preprekama fokusiran na railove posebno je nepredvidiv.
Izdanje takmičenja KASSO za 2026. godinu bilo je prvo koje je prenošeno uživo, što znači da su se svaki pad, spašavanje i uspješan pokušaj odvijali u realnom vremenu.

Ova priča dio je

