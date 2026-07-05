Katastrofa za Maxa na Silverstoneu, Hadjar, Lawson i Lindblad u bodovima

U kvalifikacijama voženim u subotu pole position je pripao Kimiju Antonelliju (Mercedes), koji je nadmašio konkurentne vozače Ferrarija Charlesa Lecerca i Lewisa Hamiltona, ali i svog timskog kolegu Georgea Russella, koji se plasirao na četvrto mjesto. Odličan u kvalifikacijama bio je i Isack Hadjar (Oracle Red Bull Racing), koji je zabilježio peto vrijeme kruga, a šesti je bio Lando Norris. Verstappen se dosta mučio te je ostvario tek sedmo vrijeme kvalifikacija, što je značilo start iz četvrtog reda uz Oscara Piastrija (McLaren). U top 10 su se plasirali sjajni vozači ekipe Visa Cash App Racing Bulls Arvid Lindblad i Liam Lawson. Ostatak grida popunili su Gabriel Bortoleto (Audi), Nico Hulkenberg (Audi), Oliver Bearman (Haas), Carlos Sainz (Williams), Pierre Gasly (Alpine), Alexander Albon (Williams), Esteban Ocon (Haas), Valtteri Bottas (Cadillac), Franco Colapinto (Alpine), Sergio Perez (Cadillac), Fernando Alonso (Aston Martin) i Lance Stroll (Aston Martin). Recimo i da se Gasly prvobitno kvalifikovao na 12. mjesto, međutim, kažnjen je i pomjeren tri pozicije unazad zbog ometanja Strolla tokom njegovog brzog kruga. Također, Stroll je u kvalifikacijama bio pretposljednji, ali mu je pripala posljednja pozicija zbog kazne nakon promjene elemenata pogonske jedinice.

Max Verstappen i Isack Hadjar na stazi Silverstone © Andy Hone/LAT Images Max Verstappen ispred Isacka Hadjara na utrci u Velikoj Britaniji © Simon Galloway/LAT Images Isack Hadjar na stazi Silverstone © Clive Mason/Getty Images Isack Hadjar juri Silverstoneom © James Sutton/Sutton Images Max Verstappen na pravcu staze Silverstone © James Sutton/Sutton Images Isack Hadjar u boksu na zamjeni guma © Mark Thompson/Getty Images Max Verstappen u boksu na zamjeni guma © Mark Thompson/Getty Images Max Verstappen u borbi s Lewisom Hamiltonom na stazi Silverstone © Sam Bagnall/Sutton Images Max Verstappen u borbi s Georgeom Russellom na stazi Silverstone © Andy Hone/LAT Images Max Verstappen ispred Lewisa Hamiltona u Silverstoneu © James Sutton/Sutton Images Liam Lawson na stazi Silverstone © Clive Mason/Getty Images Arvid Lindblad juri Silverstoneom © Clive Mason/Getty Images Liam Lawson je u odličnoj formi © James Sutton/Sutton Images Arvid Lindblad je osvojio bodove na utrci u Velikoj Britaniji © Sam Bagnall/Sutton Images

Kada su se svjetla na semaforu ugasila za početak nedjeljne utrke , vozači Ferrarija su se "ispalili" sa startnih mjesta i prošli pored Antonellija, tako da je Leclerc preuzeo vodstvo, a Hamilton drugu poziciju. Antonelli se potom morao braniti od Russella, kojeg je pratio Hadjar. Verstappen se na startu probio ispred Norrisa, ali je također imao kontakt s Lindbladom, koji je ipak prošao bez posljedica.

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Do kontakta u prvim zavojima došlo je i između Albona i Bearmana, zbog čega je vozač Williamsa kažnjen s 10 sekundi, a uz to je oštetio prednje krilo. Piastri je također zadobio istu štetu dodirivanjem stražnje gume Lawsonovog bolida.

Dobar start je imao i Sainz, koji je izbjegao pomenuti haos i našao se na desetom mjestu.

Vozio se treći krug kada je Verstappen pretekao Hadjara za petu poziciju. Albon je potom ušao u boks na zamjenu prednjeg krila, a onda je u narednom krugu isti posao obavio i Piastri. Oba vozača su dobila hard gume.

Poredak u sedmom krugu izgledao je ovako: Leclerc, Hamilton, Antonelli, Russell, Verstappen, Hadjar, Norris, Lawson, Lindblad, Bortoleto, Gasly, Sainz, Colapinto, Ocon, Perez, Bearman, Bottas, Hulkenberg, Stroll, Alonso, Piastri i Albon.

U međuvremenu je kontrola utrke kaznila Hamiltona s pet sekundi zbog pomjeranja bolida prije gašenja svjetala na semaforu tokom procedure starta.

Leclerc je u 10. krugu imao prednost nad Hamiltonom od 3,2 sekunde, dok je Antonelli zaostajao pola sekunde za Britancem. Verstappen i Hadjar su se vozili iza četvrtoplasirano Russella. dok su Lawson i Lindblad držali osmu i devetu poziciju.

Sainz se u međuvremenu mučio s tempom te je pao s 10. na 13. mjesto iza Bortoleta, Gaslyja i Colapinta.

Vozio se 11. krug kada je Antonelli agresivno napao Hamiltona i oduzeo mu drugu poziciju. Tada je imao četiri sekunde zaostatka za vodećim Leclercom.

Albon je drugi put ušao u boks u 15. krugu, gdje je zamijenio pneumatike i odradio dobijenu kaznu.

Dva kruga kasnije se Verstappen našao veoma blizu Russella, napao ga je i bez problema zauzeo četvrtu poziciju. Nakon nekoliko zavoja je odbio napad vozača Mercedesa, a onda je krajem 17. kruga ušao u boks po hard gume. Na stazu se vratio na sedmo mjesto ispred Lawsona i počeo nizati brze krugove. U boks je potom ušao i Hulkenberg, a Hadjar se u pit laneu pojavio u 19. krugu i obavio nešto sporiju zamjenu guma.

Poredak u 20. krugu: Leclerc, Antonelli, Hamilton, Russell, Norris, Verstappen, Lawson, Lindblad, Bortoleto, Hadjar, Gasly, Colapinto, Sainz, Ocon, Perez, Bearman, Bottas, Hulkenberg, Piastri, Alonso, Stroll i Albon.

Hadjar se nije dugo zadržao iza Bortoleta te ga je ubrzo pretekao i zauzeo deveto mjesto. Sainz je bio naredni u boksu, a potom je na zamjenu guma stigao i Alonso.

U 22. krugu utrke aktiviran je virtuelni safety car zbog kišobrana koji se našao na stazi, a to su za odlazak u boks iskoristili Ocon i Perez. Nakon što je redar uklonio kišobran, utrka je nastavljena. Zatim je u boks ušao Colapinto.

Hadjar je u nastavku počeo vršiti pritisak na Lindblada, a pretekao ga je u 24. krugu i zauzeo osmo mjesto. U tim trenucima su u boks ušli Hamilton i Russell, a vozač Mercedesa je profitirao i prošao na petu poziciju, dok se Lewis na stazu vratio kao šesti. Gume je nakon njih mijenjao Gasly. U 25. krugu je Colapinto pretekao Bearmana za 11. mjesto, dok mu je na putu za top 10 stajao Bortoleto.

Ekipa Ferrarija je potom pozvala Lerclerca u boks krajem 25. kruga, gdje se treći put pojavio i Albon.

Ulogu lidera utrke u tim trenucima je preuzeo Antonelli ispred pomenutog Leclerca. Iza njih su u tada bili Norris, Verstappen, Russell, Hamilton, Hadjar, Lawson, Lindblad i Bortoleto u top 10. Potom je vozač Audija ušao u boks na promjenu guma, Lindblad je to učinio u 27. krugu, a krug kasnije je novi set pneumatika dobio i Norris. Također, u boksu se pojavio i Lawson.

Vozio se 29. krug kada je Hamilton dobro pripremio napad i pretekao Russella za četvrtu poziciju, ali mu je vozač Mercedesa odmah uzvratio. Ispred njih se na trećem mjestu vozio Max, koji se požalio na prianjanje guma. Niže u poretku, Norris je potisnuo Hadjara na sedmo mjesto. Bearman je u tim trenucima mijenjao gume, baš kao i Bottas.

Bitka između Hamiltona i Russella se nastavila, a vozač Ferrarija je ponovo izveo sjajan napad po vanjskoj strani i prošao naprijed, međutim, rival mu se revanširao baš kao i u prethodnom duelu.

U narednim krugovima su sustigli Verstappena, koji se mučio s gumama, dok je Antonelli postavio najbrže vrijeme na gumama starijim od 30 krugova.

Tada je Russell dobio informaciju da ima probušenu stražnju gumu koja je polako gubila pritisak, ali je uprkos tome napao Verstappena, koji se odbranio. Nakon toga je vozač Mercedesa ušao u boks na zamjenu pneumatika, dok je Max branio poziciju od Hamiltona.

Antonelli je pozvan u boks na kraju 35. kruga, a tu se pojavio i Hulkenberg, koji mu je malo zasmetao. Na stazu se vratio iza lidera Leclerca, a ispred Verstappena i Hamiltona. Russell se u međuvremenu probio na šesto mjesto na račun Hadjara.

Piastri, koji se nalazio na 13. mjestu, ušao je u boks u 36. krugu, a tada se Verstappen odbranio od novog napada Hamiltona. Četvrti put u boks stigao je posljednjeplasirani Albon.

Verstappen nije imao odgovor na Hamiltonov napad u 38. krugu, tako da je pao na četvrto mjesto.

Hulkenberg se potom zaustavio pored staze zbog kvara Audijevog bolida, aktiviran je virtuelni safety car, a Max je odmah ušao u boks, baš kao i Norris i Hadjar, koji je u mjestu ostao više od devet sekundi zbog podešavanja prednjeg krila.

Utrka je nastavljena u 40. krugu, a poredak je izgledao ovako: Leclerc, Antonelli, Hamilton, Verstappen, Russell, Norris, Hadjar, Lawson, Lindblad, Bortoleto, Colapinto, Gasly, Sainz, Bearman, Piastri, Ocon, Perez, Bottas, Alonso, Stroll i Albon.

Vozio se 41. krug kada je katastrofa zadesila Antonellija. Javio je ekipi da je nešto puklo, nakon čega je ušao u boks. Mehaničari su zamijenili prednje krilo i pustili ga da se vrati na stazu, gdje je zauzao peto mjesto iza Russella. Odmah ga je napao Norris i prošao naprijed bez problema, a Antonelli je prijavio ekipi kako misli da je slomljen ovjes te da ne može skrenuti. U 43. krugu je pored njega prošao i Hadjar, a onda ga je sustigao i Lawson.

Mladi Italijan je ponovo ušao u boks, gdje su mehaničari iščupali deflektor koji je zapravo smetao funkciji ovjesa, a na stazu se vratio na deseto mjesto. Ipak, ni to nije pomoglo, ali je pokušavao u utrci kako bi osvojio bar bod.

Za to vrijeme je Leclerc jurio prema pobjedi s više od 20 sekundi prednosti u odnosu na Hamiltona, kojeg je pokušavao sustići Verstappen.

Albon je u međuvremenu odustao od utrke, a onda je u 48. krugu katastrofa zadesila Verstappena, koji je izgubio kontrolu nad bolidom, izletio sa staze i utrku završio zaglavljen u šljunku.

Zbog ovog incidenta je na stazu izašao safety car, Hadjar je to iskoristio da ode u boks na zamjenu guma, a onda su počeli stizati i ostali vozači. Ipak, Russell je ostao na starim gumama.

Poredak u tom trenutku je izgledao ovako: Leclerc, Russell, Hamilton, Norris, Hadjar, Lawson, Lindblad, Bortoleto, Antonelli, Colapinto, Gasly, Piastri, Sainz, Bearman, Ocon, Perez, Bortoleto, Alonso i Stroll.

Kontrola utrke je kaznila Antonellija zbog vožnje van granica staze.

Utrka je na kraju završena pod safety carom, iako je prethodno nagoviješteno da će se ovo vozilo povući prije posljednjeg kruga i omogućiti utrkivanje.

Pobjeda je pripala Leclercu, dok su mu se na podijumu pridružili Russell i Hamilton. U top 10 osvajača bodova našli su se još Norris, Hadjar, Lawson, Lindblad, Bortoleto, Colapinto i Gasly. Zbog pomenute kazne, Antonelli je utrku završio an 16. mjestu.

"Isti problem kao i u Austriji, stražnje krilo se ne zatvara u potpunosti, izgubio sam mnogo prianjanja i okrenuo se na stazi. Kada se dogodi jednom, to je u redu, ali već dva puta, to postaje opasno za mene. Ovo je bolno i frustrirajuće, pokušavam učiniti sve što mogu. Tokom cijelog vikenda sam bio nezadovoljan balansom bolida i maksimalnom brzinom, a isto je bilo i tokom utrke. Da sam se ja pitao, startao bih utrku iz pit lanea. Iskreno, u ovom trenutku se radujem odlasku kući, da ne razmišljam o Formuli 1", rekao je razočarani Verstappen.

"Zadovoljan sam, peto mjesto je dobar rezultat za tim, međutim, osjećao sam da mogu i bolje od toga. Moj tempo je na početku bio dobar, a i utrku sam završio na pravi način. Također, dobro sam krenuo na startu i uspio ostati uz Maxa tokom prvog stinta", kazao je Hadjar.

"Uvjeren sam da ćemo reagovati na pravi način i riješiti probleme s pouzdanošću i performansama, koji su nas spriječili da izvučemo maksimum iz bolida", riječi su šefa tima Laurenta Mekiesa.

01 Verstappen šesti u uzbudljivom Sprintu, Lawsonu bod

U Sprint kvalifikacijama održanim u petak najbrži je bio Hamilton s vremenom kruga 1:28,376, a u prvom startnom redu mu se pridružio Antonelli sa zaostatkom od +0,011. Verstappen je bio treći i zauzeo je drugi startni red zajedno s Leclercom. Treći startni red pripao je Russellu i Norrisu, a u četvrtom su se našli Piastri i Hadjar. Peti startni red osigurali su Lawson i Lindblad, a preostala mjesta su popunili Gasly, Bortoleto, Hulkenberg, Colapinto, Sainz, Albon, Bearman, Ocon, Perez, Bottas, Alonso i Stroll. Ipak, Albon je na kraju startao iz pit lanea zbog modifikacija načinjenih na njegovom bolidu tokom perioda parc fermea, a koje se odnose na postavke ovjesa.

Kada je počela Sprint utrka od 17 krugova duga 100 kilometara, Hamilton se odmah postavio defanzivno u namjeri da se odbrani od Antonellija, što mu je i uspjelo. Verstappen je izgubio tri pozicije jer su se ispred njega probili Russell, Norris i Piastri. Što se tiče Hadjara, on je na startu također "propao" kroz poredak na 13. mjesto. Norris je potom pretekao Russella, a onda i Antonellija za drugo mjesto, no Italijan mu se ubrzo revanširao i vratio poziciju. Potom je Russell krenuo u napad na Norrisa i samo nakratko preuzeo treće mjesto, jer mu je vozač McLarena uzvratio istom mjerom i ponovo se našao na trećoj poziciji. Nakon toga je i Verstappen iza sebe ostavio Russella zauzevši četvrto mjesto.

Recimo i da je nakon starta na začelju došlo do kontakta između Pereza i Alonsa, nakon čega je Meksikanac morao u boks na zamjenu prednjeg krila svog Cadillaca, a dobio je i kaznu od 10 sekundi zbog uzrokovanja pomenutog incidenta.

Leclerc je dobro pripremio napad i u četvrtom krugu oduzeo Piastriju šestu poziciju.

U petom krugu je Hamilton ju imao prednost od 0,5 sekundi u odnosu na Antonellija, a iza njih su se vozili Norris, Verstappen, Russell, Leclerc, Piastri i Lawson u top 8 osvajača bodova.

Antonelli je nastavio vršiti pritisak na Hamiltona, napao ga je nekoliko puta u osmom krugu, a onda je na pravcu iskoristio Boost i bez problema prošao pored Britanca te postao lider Sprinta.

Russell je također blisko pratio Maxa, a pretekao ga je u 10. krugu u zavoju Stowe i zauzeo četvrtu poziciju. Verstappen mu je bezuspješno pokušao uzvratiti u nekoliko navrata, što je omogućilo Leclercu da sustigne Nizozemca i potisne ga na šesto mjesto. U nastavku je Russell pokušavao smanjiti zaostatak za trećeplasiranim Norrisom, dok je za vozačem Mercedesa priključak hvatao Leclerc. Hamilton je tada upisao najbrži krug.

Hadjar se polako probijao naprijed sve do osmoplasiranog Lawsona, nakon čega je počela njihova borba za posljednji bod. Novozelanđanin se dobro branio, ali je u jednom trenutku mijenjao pravac pri kočenju, tako da mu je prijetila kazna.

Što se tiče Antonellija, on je jurio naprijed ne osvrćući se iza sebe, a u konačnici je nakon 17 krugova prvi prošao ciljem i upisao svoju prvu pobjedu u Sprintu u F1 karijeri. Drugi je stigao Hamilton s 2,7 sekundi zaostatka, dok je treći bio Norris. Četvrto mjesto je pripalo Russellu, peto Leclercu, a šesto Verstappenu. Bodove su još osvojili Piastri i Lawson, dok se Hadjar našao "ispod crte" na devetoj poziciji.

02 Poredak vozača i konstruktora

Antonelli je i dalje lider poretka vozača sa 179 bodova, drugoplasirani Russell je smanjio zaostatak za timskim kolegom i sada ima 154 boda, a treći je Hamilton sa 147 osvojenih bodova. Četvrto mjesto pripada Leclercu, koji je skupio 108 bodova, peti je Norris s 97, a šesti Piastri s 82 boda. Verstappen je sedmi sa 76 bodova. Hadjar, Gasly i Lawson su također u top 10 s osvojenih 52, 42 i 39 bodova.

U poretku konstruktora vodi Mercedes s ukupno 333 boda, na drugom mjestu je Ferrari s 255, a na trećem McLaren, koji je skupio 179 bodova. Oracle Red Bull Racing se nalazi na četvrtom mjestu s osvojenih 128 bodova, Alpine je peti i ima 60 bodova, dok se u top 5 nalazi i ekipa Visa Cash App Racing Bulls s bodom manje.

03 Dvije sedmice odmora do spektakla na stazi Spa

Naredni trkački vikend Formule 1 na rasporedu je od 17. do 19. jula na stazi Spa-Francorchamps u Belgiji po uobičajenom programu. U petak 17. jula vozit će se prvi i drugi slobodni trening u terminima od 13:30 i 17:00 sati, potom u subotu 18. jula slijedi treći slobodni trening od 12:30 i kvalifikacije od 16:00 sati, dok je nedjelja 19. juli rezervisana za Veliku nagradu Belgije, utrku koja počinje u 15:00 sati.