Kiteboarding: Principi i Maini slavili u dramatičnom finalu

U Cape Townu u Južnoafričkoj Republici održano je finale takmičenja Red Bull King of the Air u kiteboardingu, gdje su proglašeni pobjednici za 2024. godinu.

U Cape Townu u Južnoafričkoj Republici održano je finale takmičenja Red Bull King of the Air u kiteboardingu, gdje su proglašeni pobjednici za 2024. godinu.

U Cape Townu u Južnoafričkoj Republici održano je finale takmičenja Red Bull King of the Air u kiteboardingu, gdje su proglašeni pobjednici za 2024. godinu.

Nakon što su preostala samo tri sata vremenskog perioda za takmičenje, Italijan Andrea Principi je ipak uspio odbraniti svoju šampionsku titulu u Otvorenoj diviziji, dok je britanska kiteboarderka Francesca Maini stigla do pobjede u prvoj ikada održanoj Ženskoj diviziji.

Nakon što su preostala samo tri sata vremenskog perioda za takmičenje, Italijan Andrea Principi je ipak uspio odbraniti svoju šampionsku titulu u Otvorenoj diviziji, dok je britanska kiteboarderka Francesca Maini stigla do pobjede u prvoj ikada održanoj Ženskoj diviziji.

Nakon što su preostala samo tri sata vremenskog perioda za takmičenje, Italijan Andrea Principi je ipak uspio odbraniti svoju šampionsku titulu u Otvorenoj diviziji, dok je britanska kiteboarderka Francesca Maini stigla do pobjede u prvoj ikada održanoj Ženskoj diviziji.

Red Bull King Of The Air 2024

Nedjeljne runde i pauze su bili skraćene kako bi se maksimalno iskoristili idealni uvjeti za uzbudljivo takmičenje. Čuveni Cape Doctor vjetar je dostizao brzinu od 40 čvorova (74 km/h) kasno poslijepodne, dok su jugozapadni talasi visine od 2,5 do 3,1 metar bili idealni za izvođenje trikova, skokova i drugih impresivnih manevara.

Nedjeljne runde i pauze su bili skraćene kako bi se maksimalno iskoristili idealni uvjeti za uzbudljivo takmičenje. Čuveni Cape Doctor vjetar je dostizao brzinu od 40 čvorova (74 km/h) kasno poslijepodne, dok su jugozapadni talasi visine od 2,5 do 3,1 metar bili idealni za izvođenje trikova, skokova i drugih impresivnih manevara.

Nedjeljne runde i pauze su bili skraćene kako bi se maksimalno iskoristili idealni uvjeti za uzbudljivo takmičenje. Čuveni Cape Doctor vjetar je dostizao brzinu od 40 čvorova (74 km/h) kasno poslijepodne, dok su jugozapadni talasi visine od 2,5 do 3,1 metar bili idealni za izvođenje trikova, skokova i drugih impresivnih manevara.

Principijevi izvanredni trikovi uključivali su Contra Loop Back Off za koji je dobio 7,18 bodova, stilski Doobie Loop Board Off kojim je "zaradio" 6,78 bodova, dok mu je tehnički Contra Loop Double Front Roll Rodeo donio 6,47 bodova. Ova kombinacija visine, preciznosti i inovacija zacementirala je njegov status kralja.

Principijevi izvanredni trikovi uključivali su Contra Loop Back Off za koji je dobio 7,18 bodova, stilski Doobie Loop Board Off kojim je "zaradio" 6,78 bodova, dok mu je tehnički Contra Loop Double Front Roll Rodeo donio 6,47 bodova. Ova kombinacija visine, preciznosti i inovacija zacementirala je njegov status kralja.

Principijevi izvanredni trikovi uključivali su Contra Loop Back Off za koji je dobio 7,18 bodova, stilski Doobie Loop Board Off kojim je "zaradio" 6,78 bodova, dok mu je tehnički Contra Loop Double Front Roll Rodeo donio 6,47 bodova. Ova kombinacija visine, preciznosti i inovacija zacementirala je njegov status kralja.

Red Bull King Of The Air 2024

"Jednom može biti sreća, no ovo je zaista nevjerovatno. Iskreno, nisam jedini pobjednik ovdje, moja porodica i sponzori su pravi šampioni. Oni su omogućili sve ovo i pobjedu dugujem njima", izjavio je 20-godišnji Principi.

"Jednom može biti sreća, no ovo je zaista nevjerovatno. Iskreno, nisam jedini pobjednik ovdje, moja porodica i sponzori su pravi šampioni. Oni su omogućili sve ovo i pobjedu dugujem njima", izjavio je 20-godišnji Principi.

"Jednom može biti sreća, no ovo je zaista nevjerovatno. Iskreno, nisam jedini pobjednik ovdje, moja porodica i sponzori su pravi šampioni. Oni su omogućili sve ovo i pobjedu dugujem njima", izjavio je 20-godišnji Principi.

Drugo mjesto je pripalo Principijevom sunarodniku Lorenzu Casatiju, dok im se na podijumu pridružio Južnoafrikanac Luca Ceruti. On je postao prvi lokalni takmičar u ovom sportu koji je završio u top 3.

Drugo mjesto je pripalo Principijevom sunarodniku Lorenzu Casatiju, dok im se na podijumu pridružio Južnoafrikanac Luca Ceruti. On je postao prvi lokalni takmičar u ovom sportu koji je završio u top 3.

Drugo mjesto je pripalo Principijevom sunarodniku Lorenzu Casatiju, dok im se na podijumu pridružio Južnoafrikanac Luca Ceruti. On je postao prvi lokalni takmičar u ovom sportu koji je završio u top 3.

Red Bull King Of The Air 2024 Cape Town - Pobjednici

Prvo takmičenje u ženskoj diviziji je također ponudilo dramatičnu akciju, a Francesca Maini je upisala svoje ime u historiju kao prva osvajačica ovog takmičenja. Do tog je uspjeha došla zahvaljujući nizu visoko ocijenjenih manevara, kojim je demonstrirala svoju preciznost i tehničko majstorstvo. Među njenim najboljim trikovima su bili Kite Loop Board Off, Boogieloop i Contra Loop Front Roll.

Prvo takmičenje u ženskoj diviziji je također ponudilo dramatičnu akciju, a Francesca Maini je upisala svoje ime u historiju kao prva osvajačica ovog takmičenja. Do tog je uspjeha došla zahvaljujući nizu visoko ocijenjenih manevara, kojim je demonstrirala svoju preciznost i tehničko majstorstvo. Među njenim najboljim trikovima su bili Kite Loop Board Off, Boogieloop i Contra Loop Front Roll.

Prvo takmičenje u ženskoj diviziji je također ponudilo dramatičnu akciju, a Francesca Maini je upisala svoje ime u historiju kao prva osvajačica ovog takmičenja. Do tog je uspjeha došla zahvaljujući nizu visoko ocijenjenih manevara, kojim je demonstrirala svoju preciznost i tehničko majstorstvo. Među njenim najboljim trikovima su bili Kite Loop Board Off, Boogieloop i Contra Loop Front Roll.

"Ova pobjeda mi mnogo znači, sanjala sam ovaj trenutak. Osjećam se sjajno, hvala mojoj porodici i svima koji su me podržavali, hvala im što su mi ovo omogućili", rekla je Maini.

"Ova pobjeda mi mnogo znači, sanjala sam ovaj trenutak. Osjećam se sjajno, hvala mojoj porodici i svima koji su me podržavali, hvala im što su mi ovo omogućili", rekla je Maini.

"Ova pobjeda mi mnogo znači, sanjala sam ovaj trenutak. Osjećam se sjajno, hvala mojoj porodici i svima koji su me podržavali, hvala im što su mi ovo omogućili", rekla je Maini.

"Ovo je bio kiteboarding u svom najsirovijem i najautentičnijem obliku. Čekali smo savršen trenutak i to nam je omogućilo da svjedočimo nezaboravnom finalu. Andrea i Francesca su se dokazali kao šampioni u svakom smislu. Ne mogu biti ponosniji na ovogodišnji događaj, koji se odvio u veoma izazovnim uvjetima", kazao je sportski direktor takmičenja Sergio Cantagalli.

"Ovo je bio kiteboarding u svom najsirovijem i najautentičnijem obliku. Čekali smo savršen trenutak i to nam je omogućilo da svjedočimo nezaboravnom finalu. Andrea i Francesca su se dokazali kao šampioni u svakom smislu. Ne mogu biti ponosniji na ovogodišnji događaj, koji se odvio u veoma izazovnim uvjetima", kazao je sportski direktor takmičenja Sergio Cantagalli.

"Ovo je bio kiteboarding u svom najsirovijem i najautentičnijem obliku. Čekali smo savršen trenutak i to nam je omogućilo da svjedočimo nezaboravnom finalu. Andrea i Francesca su se dokazali kao šampioni u svakom smislu. Ne mogu biti ponosniji na ovogodišnji događaj, koji se odvio u veoma izazovnim uvjetima", kazao je sportski direktor takmičenja Sergio Cantagalli.