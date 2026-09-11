Ključni detalji gameplayja igre GTA 6 koje ste možda propustili

GTA 6 je gotovo pred izlaskom, a Rockstar Games je konačno otkrio više detalja o dugo iščekivanoj igri otvorenog svijeta objavljivanjem prvih snimaka gameplaya prikazanim u okviru videa Extended Look. Uz snimke, brojne sesije za novinare i druge goste održane u Rockstar Northu pružile su jasniju sliku onoga što možemo očekivati. Grand Theft Auto VI neće biti samo unaprijeđena verzija GTA 5, već mnogo dublja i detaljnija igra. Ovo su ključne gameplay mehanike koje ste možda propustili uočiti.

01 Automobili u GTA 6: Ukradi, skeniraj i vozi

Vozila imaju mnogo veću ulogu u GTA 6 nego u prethodnim igrama, a igra čak pokazuje naznake da bi se mogla razviti u punokrvnu arkadnu igru utrka. Jason i Lucia mogu posjedovati više vlastitih automobila, koji imaju potpuno funkcionalne prtljažnike, a u koje se mogu odložiti oružje, odjeća i drugi predmeti. Prtljažnici se također mogu koristiti za skrivanje ili čak prijevoz ljudi.

GTA VI će imati vozilo za svaku priliku. © Rockstar Games/Take-Two

Međutim, prije nego što ukradete automobil, vrijedi provjeriti mobitel. Pomoću aplikacije Waink navodno možete skenirati vozila i odmah vidjeti njihov nivo sigurnosti, alate potrebne za krađu automobila, nivo praćenja, troškove registracije, pa čak i vrijednost pri preprodaji. Stari automobil obično se može relativno lako pokrenuti prespajanjem žica, dok skuplji modeli zahtijevaju posebne alate poput uređaja za izradu duplikata ključa. Ovaj alat otključavate obavljanjem poslova za različite preprodavače ukradene robe.

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Možete također oteti vozila u kojima se nalaze ljudi. Naravno, to smo već viđali u prethodnim igrama, ali sada ćete za to pokrenuti quick-time event kako biste izvukli vozača iz automobila. Putnici se ponekad opiru i pokušavaju vas ponovo izvući iz svog vozila. Parkirane automobile također možete otvoriti razbijanjem prozora ili pomoću alata za obijanje brava, međutim, morate biti oprezni jer razbijanje prozora može aktivirati alarm i upozoriti policiju.

GTA 6 će imati utrke na kružnoj stazi, što je prvi put za franšizu © Rockstar Games/Take-Two

Sada se čini da u GTA 6 ukradena cestovna vozila možete uz naknadu registrovati kao vlastite automobile, iako se skuplji modeli ne mogu registrovati sve do kasnijeg dijela igre. Do tada ukradena vozila možete sigurno čuvati u garaži, koju možete kupiti kako biste proširili svoju ličnu flotu automobila.

Pay 'n' Spray servisi se također vraćaju i ne samo da popravljaju vaš automobil, već uklanjaju i nivo potjere za vozilom. Tu je i potpuno nova mogućnost jer GTA 6 ima sistem goriva, što znači da možete ostati bez benzina. Gorivo možete natočiti na benzinskim pumpama tako što ćete oko deset sekundi držati pritisnutu tipku R2 ili RT. Osim toga, benzinske pumpe također popravljaju oštećena vozila.

Jason je spreman za vožnju motociklom © Rockstar Games/Take-Two

Prema Rockstaru, fizika vožnje u GTA 6 izgrađena je potpuno ispočetka. Cilj je kombinovati težinu i osjećaj vožnje iz GTA 4 s pristupačnošću GTA 5. Svako vozilo ponaša se drugačije u zavisnosti od pogonskog sklopa, guma, ovjesa i upravljanja, zbog čega automobili imaju izraženije različite karaktere.

Snažni automobili s pogonom na stražnje točkove zahtijevaju nježnije upravljanje gasom, a superautomobile postaje znatno teže kontrolisati van asfalta. Ceste u Vice Cityju također su uže, a saobraćaj je gušći nego u GTA 5, zbog čega je vožnja velikim brzinama zahtjevnija. Igra također uvodi električne skutere, dodajući još jednu novu opciju za kretanje gradom.

02 Pljačke su značajno unaprijeđene

Pljačke u GTA 6 raznovrsnije su i fleksibilnije nego ranije. Možete pokušati opljačkati gotovo svaku prodavnicu u koju uđete, od malih benzinskih pumpi i prodavnica do zlatara, banaka i objekata povezanih s kriminalom. Oklopna vozila također nude manje plijenove, dok se veće mete mogu pojaviti na mapi s procijenjenom zaradom, što vam omogućava da procijenite potencijalnu nagradu u odnosu na rizik.

Lucia i Jason pljačkaju banku © Rockstar Games

Svaka prodavnica je drugačija. Ulazi, nadzorne kamere, lokacije sefova, uposlenici i mušterije razlikuju se od lokacije do lokacije, što znači da se nijedna pljačka ne odvija potpuno isto. Uposlenici, zaštitari, pa čak i mušterije mogu uzvratiti, dok se šifre za sefove mogu pronaći na licu mjesta ili dobiti od preprodavača ukradene robe.

Čak i najmanja pljačka zahtijeva više interakcije nego ranije. Kada, na primjer, praznite kasu na benzinskoj pumpi, novac ne nestaje jednostavnim pritiskom na dugme, nego ga morate stavljati u vreću, novčanicu po novčanicu.

Planiranje bijega je ključno. Mnoge zgrade imaju više izlaza, tako da ne morate nužno istrčati direktno pred policiju koja vas čeka. Misije također podržavaju različite rute i puteve za bijeg. Policija može postaviti obruč oko prodavnice koju ste upravo opljačkali, u slučaju da se vratite.

Pljačke možete izvoditi sami ili zajedno s Jasonom ili Lucijom. Nove mete otkrivat ćete preko likova iz priče, tragova koje ostavljaju NPC likovi ili jednostavno istraživanjem svijeta. Da biste ukradenu robu pretvorili u novac, trebat će vam odgovarajući preprodavač koji je specijalizovan za određene kategorije robe, poput automobila ili nakita. Budući da se ovi kontakti otključavaju tek napredovanjem kroz priču, može se dogoditi da osigurate vrijedan plijen prije nego što ga uopće možete prodati.

U svijetu GTA, kriminal se isplati. © Rockstar Gamers

Sistem novca također je izmijenjen. Postoje tri vrste novca, a to su stanje na bankovnom računu, gotovina i plijen koji nosite u torbama. Novac na bankovnom računu je siguran i njime možete upravljati putem aplikacije BuckMe, dok gotovinu možete izgubiti ako budete "Wasted" ili "Busted" – drugim riječima, ako poginete ili budete uhapšeni. Zbog toga se isplati redovno polagati gotovinu na bankomatu.

Plijen koji nosite u torbama možete potrošiti tek nakon što ga prodate preprodavaču. Rockstarov cilj je učiniti novac značajnijim tokom cijele igre, umjesto da postane nevažan nakon nekoliko sati, kao što se moglo dogoditi u GTA 5. U određenim dijelovima priče čak ćete morati imati određenu količinu novca kako biste napredovali, što vam daje dodatni razlog da se bavite aktivnostima izvan glavne priče.

03 Policija i sistem potjere u GTA 6

U sistemu potjere bilo je prilično mnogo promjena © Rockstar Games

Nemojmo se zavaravati, prije ili kasnije doći ćete u sukob sa zakonom u GTA 6. Sistem potjere jedna je od najvećih novih karakteristika igre. Počinjenje krivičnog djela više ne aktivira automatski nivo potjere. Policija će biti upozorena samo ako vas neko primijeti, ako se aktivira alarm ili ako se aktivira uređaj za praćenje u ukradenom automobilu.

Nakon što bude upozorena, policija će krenuti prema mjestu događaja i početi pretraživati područje. Ključno je to što zona potrage može ostati aktivna čak i nakon što je napustite, što znači da ćete možda morati privremeno skrenuti pažnju sa sebe sve dok policija konačno ne prekine potragu.

Još jedna nova karakteristika je sistem Heat, koji funkcioniše uz klasične zvjezdice nivoa potjere i prati tačno ono što policija zna o Jasonu i Luciji. Prikaz pokazuje postoji li snimak nadzorne kamere, jesu li vaš izgled i odjeća identifikovani, zna li policija koje oružje nosite i je li identifikovano vozilo kojim ste pobjegli.

Možete poduzeti korake kako biste uklonili svaki od tih tragova, na primjer, uništavanjem snimaka nadzornih kamera, presvlačenjem, skrivanjem oružja, promjenom vozila ili razdvajanjem od partnera. U nekim situacijama razdvajanje tokom bijega može čak ukloniti cijelu zvjezdicu nivoa potjere.

GTA 6 ima novi Heat sistem © Rockstar Games

Boja zvjezdica sada je također važna:

pune bijele zvjezdice označavaju direktan vizuelni kontakt s policijom

trepereće bijele zvjezdice označavaju da ste upravo izgubili vizuelni kontakt s policijom

prazne zvjezdice predstavljaju prijavljeno krivično djelo bez opisa počinioca

crvene zvjezdice znače da ste, iako ste pobjegli policiji, i dalje unutar aktivnog područja potrage.

Međutim, budite oprezni, jer na najvišem nivou uzbune policija pretražuje cijelu mapu, a ne samo ograničeno područje. Ako znaju kakvu frizuru imate, odlazak frizeru mogao bi im otežati potragu, a ako znaju šta nosite, morat ćete se presvući. Nošenje maske sprečava da snimci nadzornih kamera policiji pruže upotrebljiv opis vašeg izgleda.

Očekujte napredniju policijsku umjetnu inteligenciju u GTA VI © Rockstar Games

I da, vraća se i nivo potjere od šest zvjezdica iz starijih GTA igara. Čak i za tri zvjezdice, navodno će biti iznenađujuće teško pobjeći od policije u Vice Cityju bez brzog vozila za bijeg. Šta se tačno događa na šest zvjezdica, još nije zvanično potvrđeno.

04 Borba bez ograničenja

Došlo je i do određenih promjena u pucnjavi. Klasično automatsko nišanjenje više nije aktivno prema početnim postavkama. Umjesto toga, GTA 6 ima fleksibilniji sistem nišanjenja koji se može prilagoditi vašim željama. Sposobnost Focus usporava vrijeme i ističe slabe tačke neprijatelja, omogućavajući vam da ciljate određene dijelove protivnika, a to je sistem koji podsjeća na igru Max Payne.

Grad je vaš, samo pazite na zakon © Rockstar Games/Take-Two

Ovo je također povezano s novim sistemom Criminal Profile. Rockstar naglašava da ovo nije jednostavan sistem dobra i zla poput sistema Honour u igri Red Dead Redemption 2. Umjesto toga, procjenjuje način na koji činite krivična djela. Pažljivo isplanirana pljačka bez nepotrebnih žrtava bit će ocijenjena drugačije od pljačke koja preraste u haos.

Poznati nivoi kreću se od "Professional" preko "Aggressive" i "Violent" do "Psycho", iako navodno postoji još jedan nivo iznad njih. Dostizanje tog nivoa može učiniti nastale promjene nepovratnim do kraja vašeg igranja. Jason i Lucia imaju odvojene profile, što znači da ih vaši izbori mogu oblikovati u potpuno različite tipove kriminalaca – jednog kao proračunatog profesionalca, a drugog kao nasilnog nepredvidivog kriminalca.

Kada je riječ o nošenju oružja, u svakom trenutku možete imati dva pištolja i dvije puške, ali se samo jedna puška može nositi na leđima. Drugu morate nositi tako da bude vidljiva, što utiče na reakcije NPC likova. Oružje koje nosite na leđima uglavnom se toleriše, dok otvoreno nošenje spremnog oružja izaziva strah i privlači pažnju.

Oružje također ima veću težinu i trzaj, zbog čega je dugotrajna i precizna paljba mnogo teža nego u GTA 5. Čini se da su dani kada ste bez napora mogli ispaljivati rafale s preciznošću u metu postali prošlost.

05 Odnos između Jasona i Lucije

Na vama je da odlučite hoće li Lucia i Jason postati par © Rockstar Games

Ključni novi sistem odnosi se na odnos između dva glavna lika. Jason i Lucia žive zajedno, ali koliko će postati bliski u velikoj mjeri zavisi od vas. Provođenje vremena zajedno – bilo da se vozite Leonidom, kupujete, trenirate u teretani ili posjećujete frizera – može ojačati njihovu vezu. Čak i male geste, poput držanja za ruke ili otvaranja vrata jedno drugom, mogu imati utjecaj. S druge strane, redovno ignorisanje poruka partnera može zahladiti njihov odnos.

Međutim, loš odnos ne dovodi jednostavno do kraja priče. Jason i Lucia i dalje moraju raditi zajedno, iako se određene misije i situacije mogu mijenjati u zavisnosti od toga koliko ste bliski ili udaljeni. Prema Rockstaru, sretan odnos ne donosi direktne bonuse u igri, nego je sistem zamišljen više kao mehanika igranja uloga.

Lucia i Jason uživaju u pogledu na Vice City © Rockstar Games

U otvorenom svijetu u svakom trenutku možete prebacivati kontrolu između dva lika, iako određeni dijelovi priče privremeno onemogućavaju tu funkciju. Ako ste sami, možete nazvati ili poslati poruku partneru kako biste dogovorili susret. Možete čak mijenjati uloge tokom vožnje, tako da, naprimjer, tokom potjere automobilima možete pucati sa suvozačkog mjesta dok vaš partner vozi.

06 Aktivnosti u otvorenom svijetu igre GTA 6

Prostor za disanje na sjevernim rubovima države © Rockstar Games/Take-Two

Leonida je značajno gušća od prethodnih GTA svjetova. Rockstar još nije zvanično otkrio veličinu mape u kvadratnim kilometrima, ali već su napravljena poređenja s igrama GTA 5 i Red Dead Redemption 2. Ono što znamo jeste da je sam Vice City navodno dvostruko veći od Los Santosa, dok su Vice City i okolna ruralna područja oko 11 puta veći od urbanog područja igre GTA 5.

Sama mapa je u početku skrivena i postaje vidljiva dio po dio dok istražujete. Priča je podijeljena na poglavlja, a Jason i Lucia mijenjaju svoja sigurna skrovišta kako priča napreduje, slično kampovima u igri Red Dead Redemption 2. Oba lika također imaju vlastite dnevne rutine, bude se, piju kafu, tuširaju se ili gledaju televiziju potpuno bez vaše intervencije.

Odmor u igri mogao bi biti upravo ono što vam treba © Rockstar Games/Take-Two

Aktivnosti u otvorenom svijetu ne nedostaje, a među potvrđenim su:

košarka

kajak

mini golf

bilijar

ronjenje

padobranstvo

vožnja jet-skijem

ribolov

lov

hrvanje

streljane.

Teretane poboljšavaju zdravlje, izdržljivost i fokus, ali vježbanje također vidljivo utiče na tjelesnu građu vašeg lika. Redovno treniranje povećava mišićnu masu, dok prejedanje dovodi do povećanja tjelesne težine.

Za brzo kretanje dostupni su autobusi, vozovi, taksiji i aplikacija RydeMe, što je GTA ekvivalent Ubera. Ako tokom putovanja ostanete u vozilu, možete čak voditi potpune razgovore s drugim putnicima. Društvene mreže također su potpuno integrisane. Putem aplikacije Snapmatic možete pratiti profile, pregledati sadržaj i vidjeti događaje NPC likova do kojih možete otputovati u stvarnom vremenu.

Mali detalji pomažu da svijet djeluje življe. Otisci stopala ostaju u pijesku, pijesak se lijepi za cipele, znoj postaje vidljiv nakon sprinta, a obrasci saobraćaja mijenjaju se u zavisnosti od doba dana. Čak i interakcije sa psima imaju svoje nijanse pa vlasnici i njihovi ljubimci ponekad jednostavno mogu odbiti da ih pomazite.

Bježite od policije, ali i od lokalnih divljih životinja © Rockstar Games/Take-Two

Ako želite igrati GTA 6, najbolje bi bilo da odvojite dosta vremena. Prema riječima Roba Nelsona, šefa razvoja u Rockstar Northu, kompletno igranje - uključujući opcionalne ciljeve - trajalo je oko 80 sati. To bi vam trebalo pružiti dovoljno sadržaja da budete zauzeti dugo nakon izlaska igre u novembru 2026. godine.