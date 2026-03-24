Koliko košta bolid Formule 1 i može li se kupiti?

F1 bolidi su vrhunac tehnologije autosporta. Izrađuju ih neki od najbriljantnijih inženjerskih umova kako bi pružili vrhunske performanse na stazi. Iz utrke u utrku, bolidi se modificiraju i usavršavaju u potrazi za većom brzinom i bržim krugovima. Rijetki su koliko su i traženi, a na startnoj liniji prije utrke nalaze se ukupno 22 bolida. Ipak, na kraju sezone će svi "zastarjeti" i potom će ih zamijeniti novi. Ako se pitate koliko košta razvoj potpuno novog F1 bolida i da li ga je moguće kupiti nakon što završi s utrkama, ovaj članak će ponuditi odgovore. Zaronimo u svijet tržišta F1 bolida...

01 Koliko košta novi bolid Formule 1?

Budžet: Najmanje 15 miliona eura

Odrediti cijenu aktuelnog F1 bolida nije lako, dijelom zato što je veliki dio tehnologije koja se koristi za njihovu proizvodnju tajna, ali uglavnom jer zapravo nisu na prodaju. Međutim, budući da F1 timovi rade s određenim budžetom i uz neke vrlo grube matematičke izračune, možda se može doći do barem približne cijene. Gornja granica troškova za 2026. godinu je 215 miliona dolara, odnosno 184.104.500 eura, bez plata vozača i nekoliko drugih izuzetaka. Taj budžet pokriva ne samo plate, materijale, opremanje i rad fabrika, već i transport bolida, garaže, opreme, kampera i osoblja širom svijeta.

Moguće je procijeniti cijenu nekoliko dijelova. Upravljač, koji je zapravo računar, košta 50.000 eura, a recimo da cijena seta krila iznosi 200.000 eura. Šasija automobila sastavljena je od prilagođenih dijelova, sve je precizno izrađeno 3D printerom od karbonskih vlakana i pečeno u autoklavu. Iako je šasija skupa, nije ni blizu cijeni pogonske jedinice i mjenjača. Svi ti dijelovi su neophodni za utrke. Cijena svake od dozvoljenih jedinica po sezoni je oko 12 miliona eura. Dakle, čak i ako biste mogli kupiti Oracle Red Bull Racingov ovogodišnji bolid RB22 po povoljnoj cijeni, to bi vas koštalo najmanje 15 miliona eura.

02 Šta je sa starim izložbenim F1 bolidima? Koliko bi oni koštali?

Budžet: Više od 115.000 eura

Oracle Red Bull Racing ima tim inženjera posvećenih održavanju flote historijskih F1 bolida namijenjenih za izložbe. Međutim, možete kupiti neke stare izložbene F1 bolide i heritage modele na platformama poput web stranice f1authentics.com za oko 115.000 eura. Međutim, za taj novac nećete dobiti bolid koji se zaista utrkivao, ali biste mogli kupiti stari model koji je nekada bio izložen u sjedištu sponzora.

Naravno, F1 bolid ove cijene neće imati motor i mjenjač. To je manje-više "školjka" trkaćeg bolida s upravljačem, ali ga možete parkirati u garaži, objesiti na zid ili čak natjerati prijatelje da vas guraju po dvorištu ako ga baš želite "voziti".

03 Polovni F1 bolidi

Budžet: milion eura i više

Ako želite funkcionalan F1 bolid s malo historije, to može biti prilično skupo, pogotovo ako ga je nekada vozila legenda ovog sporta. Bez obzira na to da li je riječ o McLarenu Ayrtona Senne ili Ferrariju Michaela Schumachera, nećete naći ništa ispod 5 miliona eura.

Najskuplji F1 bolid ikada prodan na aukciji vozio je ne jedan, već dva velikana, a to su Juan Manuel Fangio i njegov timski kolega Stirling Moss, najveći vozač koji nikada nije osvojio titulu. Mercedes W196R Stromlinienwagen, ili Streamliner, u kojem je El Maestro pobijedio na svojoj domaćoj utrci u Buenos Airesu 1955. godine, a Moss ga kasnije vozio u Monzi, prošle godine je prodan za 51.155.000 eura.

Ako je 50 miliona eura previše, ponekad se pronađe riješenje. Jean Alesi je prodao svoj Ferrari F92A, koji je dobio na poklon nakon što se s njim dva puta plasirao na podijum. Bio je izložen u vili slavnog Francuza 30 godina, prije nego što ga je unovčio za 2.912.800 eura.

"Bolid je bio servisiran, vozio sam dva kruga na stazi u Fioranu, a zatim se vratio u boks. Gume su promijenjene i utovario sam automobil u kamion dok je motor još bio zagrijan. Čim sam stigao kući, istovario sam ga i izložio. Od tada se nije pomjerio", rekao je Jean Alesi, koji je sada predsjednik staze Paul Ricard.

04 RB17 – F1 bolid u formi hiperautomobila

Budžet: Više od 7 miliona eura

Umjesto F1 bolida bez motora koji se ne može voziti ili starog F1 bolida koji je u voznom stanju, ali koji zahtijeva armiju mehaničara i garažu puna rezervnih dijelova kako bi ostao funkcionalan, šta kažete na hiperautomobil koji je napravio Red Bullov F1 tim? Red Bull Advanced Technologies i dizajner Adrian Newey kreirali su hiperautomobil RB17.

S obzirom na činjenicu da ima 12 osvojenih konstruktorskih i 14 vozačkih titula, Neweyja u broju ovih odličja nadmašuje samo Ferrari. RB17 interno proizvodi Red Bull Advanced Technologies u istom kampusu u Milton Keynesu, gdje se nalaze F1 tim i Red Bull Ford Powertrains, a taj proces nadgledaju tehnički direktor Red Bull Advanced Technologiesa Rob Gray i pomenuti Newey, koji je i dalje uključen u projekt kao konsultant.

"Dozvoljeno mu je da konsultuje projekt i još uvijek je zainteresovan za ono što se dešava. Do određene mjere smo dobili ono što nam je trebalo od njega, znamo kako je želio da automobil izgleda i uvijek je na raspolaganju ako nam zatreba", rekao je Gray.

RB17 je dvosjed, hiperautomobil s karbonskim monokokom, koji pokreće Cosworth V8 twin turbo hibridni motor od 1.200 KS. Automobil namijenjen za stazu koristi istu tehnologiju efekta tla koja je pokretala najuspješniji F1 bolid svih vremena, legendarni RB19, ali posjeduje i ventilator koji osigurava 1.700 kg potisne sile pri brzini od 240 km/h. Očekuje se da će performanse modela RB17 biti zapanjujuće. Dok se čeka da se boja osuši na najnaprednijem automobilu na svijetu, moguće je usavršiti vještine pomoću F1 simulatora. Službeni simulator Oracle Red Bull Racinga ili VCARB-a, koji je stručno konstruisan i proizveden u kompaniji Memento Exclusives, u prodaji je putem F1 Authenticsa po cijeni od 103.179 eura.