Kad cijela planina dobije kriiila

Bjelašnica je 18. februara bila više od planine, bila je domaćin FIS Europa kupa u Super-G disciplini, mjesta gdje se susreću buduće zvijezde svjetskog skijanja, ozbiljna brzina i prava takmičarska energija. Više od 90 skijaša iz preko 20 europskih zemalja stiglo je u Bosnu i Hercegovinu kako bi se takmičili na jednoj od najzahtjevnijih staza u regiji.
01
Od vrha do podnožja – cijela planina u istom ritmu
Dok su se takmičari fokusirali na start, kapije i cilj, Red Bull je bio tu s drugom misijom: dati kriliia svima na Bjelašnici tog dana. Naša studentska ekipa bila je svuda, od vrha do podnožja. Na skijama, među skijašima i rekreativcima i uz stazu gdje se pratio svaki takmičar i gdje su se sretali navijači i timovi.
Kriiila su dobili takmičari kojima je trebao dodatni fokus, organizatori koji su držali sve pod kontrolom, Gorska služba spašavanja, Hitna pomoć i policija koji su brinuli o sigurnosti, ali i obični skijaši, boarderi, rekreativci i posjetioci koji su došli uživati u danu na snijegu.
02
Zašto je Europa kup važan
FIS Europa kup nije “samo još jedna trka”. To je takmičenje na kojem se bruse karijere, skupljaju bodovi za ulazak u elitni rang i gradi iskustvo koje razlikuje dobre od vrhunskih. Za domaćine, OC Bjelašnica to znači povjerenje FIS-a, potvrdu kvaliteta staze i organizacije, ali i priliku da planina živi punim kapacitetom: sportski, logistički i ljudski.
03
Ko je slavio?
Prva Super-G utrka:
🥇 Lenz Haechler (Švicarska)
🥈 Manuel Traninger (Austrija)
🥉 Tollef Haugen (Norveška)
Druga Super-G utrka:
🥇 Lars Stoeckli Roesti (Švicarska)
🥈 Alessio Miggiano (Švicarska)
🥉 Simen Sellaeg (Norveška)
Iako je na drugoj utrci FIS Evropa kupa u Super-G disciplini na Bjelašnici slavio Švicarac Lars Roesti, Lenz Haechler, pobjednik prve utrke, zadržao je ubjedljivo vodstvo u ukupnom poretku discipline dvije utrke prije kraja sezone.
Dan je imao svoje pobjednike na cilju, ali pravi uspjeh bio je u atmosferi. U planini koja je disala zajedno, u sportu koji je spojio ljude i u energiji koja se osjećala od vrha do podnožja.