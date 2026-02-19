Kad cijela planina dobije kriiila

FIS Europa kup nije “samo još jedna trka”. To je takmičenje na kojem se bruse karijere, skupljaju bodovi za ulazak u elitni rang i gradi iskustvo koje razlikuje dobre od vrhunskih. Za domaćine,

to znači povjerenje FIS-a, potvrdu kvaliteta staze i organizacije, ali i priliku da planina živi punim kapacitetom: sportski, logistički i ljudski.