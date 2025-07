Kao i većina trkača, Mekies je svoju avanturu u motosportu započeo u nižim trkačkim serijama. U njegovom slučaju, to je bila Formula 3. Svoj put je započeo pridruživši se Asiatechu 2000. godine. Nedugo nakon toga, probio se u Formulu 1 kada ga je Peugeot angažovao kao inžinjera za svoj program motora. Ova uloga ga je brzo dovela do prelaska u Arrows F1 tim – koji je tada koristio Peugeotove motore – gdje je Mekies bio zadužen za performanse motora od 2001. do 2002. godine.