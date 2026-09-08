Liam Lawson u bolidu RB22
© +Mark Thompson/Getty Images
F1

Lawson će mijenjati Hadjara i na utrci za Veliku nagradu Španije

Novozelanđanin Liam Lawson vozit će i treću utrku ove sezone za Oracle Red Bull Racing umjesto Francuza Isacka Hadjara.
Piše redbull.ba
2 min readPublished on
Kao što je već poznato, Hadjar se još uvijek oporavlja od povrede ručnog zgloba zadobijene tokom ljetne pauze u šampionatu Formule 1, tako da ga u bolidu RB 22 ekipe Oracle Red Bull Racing mijenja Lawson, koji je već vozio utrke u Nizozemskoj i Italiji umjesto francuskog vozača.
Liam Lawson

Liam Lawson

© Rudy Carezzevoli/Getty Images

Tim je zvanično potvrdio da će Lawson mijenjati Hadjara i tokom nadolazećeg vikenda na utrci za Veliku nagradu Španije, koja će se voziti na novoj stazi Madring.

Izvorni Red Bull

Red Bull Energy Drink

Otkrij više
Red Bull Energy Drink
"Nakon što je nastupio za tim u Zandvoortu i Monzi, Liam će voziti uz Maxa i na utrci za Veliku nagradu Španije u Madridu. Odluka je donesena dok Isackov oporavak ide u pozitivnom smjeru. Iako još uvijek nije spreman za povratak u kokpit, on će doputovati u Madrid i pružiti podršku timu. Svi u Oracle Red Bull Racingu se nadaju njegovom skorom povratku u bolid", saopćeno je iz Oracle Red Bull Racinga.
Yuki Tsunoda

Yuki Tsunoda

© Rudy Carezzevoli/Getty Images

Baš kao što je bio slučaj u Nizozemskoj i Italiji, Lawsonovo mjesto u ekipi Visa Cash App Racing Bulls ponovo će zauzeti Japanac Yuki Tsunoda i voziti bolid VCARB 03.
Utrka za Veliku nagradu Španije održava se u nedjelju 13. septembra s početkom u 15:00 sati.
F1
Formula Racing

Kupuj kolekciju

Idi na Shop