Lawson će mijenjati Hadjara i na utrci za Veliku nagradu Španije

Kao što je već poznato, Hadjar se još uvijek oporavlja od povrede ručnog zgloba zadobijene tokom ljetne pauze u šampionatu Formule 1, tako da ga u bolidu RB 22 ekipe Oracle Red Bull Racing mijenja Lawson, koji je već vozio utrke u Nizozemskoj i Italiji umjesto francuskog vozača.

Kao što je već poznato, Hadjar se još uvijek oporavlja od povrede ručnog zgloba zadobijene tokom ljetne pauze u šampionatu Formule 1, tako da ga u bolidu RB 22 ekipe Oracle Red Bull Racing mijenja Lawson, koji je već vozio utrke u Nizozemskoj i Italiji umjesto francuskog vozača.

Kao što je već poznato, Hadjar se još uvijek oporavlja od povrede ručnog zgloba zadobijene tokom ljetne pauze u šampionatu Formule 1, tako da ga u bolidu RB 22 ekipe Oracle Red Bull Racing mijenja Lawson, koji je već vozio utrke u Nizozemskoj i Italiji umjesto francuskog vozača.

Tim je zvanično potvrdio da će Lawson mijenjati Hadjara i tokom nadolazećeg vikenda na utrci za Veliku nagradu Španije, koja će se voziti na novoj stazi Madring.

Tim je zvanično potvrdio da će Lawson mijenjati Hadjara i tokom nadolazećeg vikenda na utrci za Veliku nagradu Španije, koja će se voziti na novoj stazi Madring.

Tim je zvanično potvrdio da će Lawson mijenjati Hadjara i tokom nadolazećeg vikenda na utrci za Veliku nagradu Španije, koja će se voziti na novoj stazi Madring.