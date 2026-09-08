Lawson će mijenjati Hadjara i na utrci za Veliku nagradu Španije

Kao što je već poznato, Hadjar se još uvijek oporavlja od povrede ručnog zgloba zadobijene tokom ljetne pauze u šampionatu Formule 1, tako da ga u bolidu RB 22 ekipe Oracle Red Bull Racing mijenja Lawson, koji je već vozio utrke u Nizozemskoj i Italiji umjesto francuskog vozača.
Tim je zvanično potvrdio da će Lawson mijenjati Hadjara i tokom nadolazećeg vikenda na utrci za Veliku nagradu Španije, koja će se voziti na novoj stazi Madring.
"Nakon što je nastupio za tim u Zandvoortu i Monzi, Liam će voziti uz Maxa i na utrci za Veliku nagradu Španije u Madridu. Odluka je donesena dok Isackov oporavak ide u pozitivnom smjeru. Iako još uvijek nije spreman za povratak u kokpit, on će doputovati u Madrid i pružiti podršku timu. Svi u Oracle Red Bull Racingu se nadaju njegovom skorom povratku u bolid", saopćeno je iz Oracle Red Bull Racinga.
Baš kao što je bio slučaj u Nizozemskoj i Italiji, Lawsonovo mjesto u ekipi Visa Cash App Racing Bulls ponovo će zauzeti Japanac Yuki Tsunoda i voziti bolid VCARB 03.
Utrka za Veliku nagradu Španije održava se u nedjelju 13. septembra s početkom u 15:00 sati.