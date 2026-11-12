Obojica vozača ostvarila su zapažene rezultate tokom sezone te su ostvarili niz od četiri uzastopna trkaća vikenda u kojima je tim osvojio bodove s oba bolida, čime su pomogli ekipi da ojača svoju poziciju u borbi za historijsko peto mjesto u poretku konstruktora.

Zadržavanje oba vozača osigurava timu snažnu vozačku postavu u nastojanju da nastavi napredovati i prenese pozitivan zamah u sezonu 2027.

"Oduševljeni smo što ćemo nastaviti saradnju s Liamom i Arvidom i u 2027. godini. Obojica su tokom sezone pokazala svoje sposobnosti i potencijal, a vidjeli smo i napredak koji su ostvarili, kako individualno tako i kao vozački dvojac. Ne sumnjam da je ovo najbolja vozačka postava za nas, jer donosi snažnu kombinaciju iskustva i ambicije. Zajedno imamo čvrste temelje na kojima možemo graditi napredak ostvaren ove godine, nastaviti se razvijati i napraviti naredni korak ka ostvarivanju naših ambicija u 2027. godini", izjavio je Alan Permane, šef tima i sportski izvršni direktor.

Lawson i Lindblad će i 2027. biti vozači ekipe Visa Cash App Racing Bulls © VCARB / Red Bull Content Pool

"Veoma sam sretan što ću i naredne godine nastaviti voziti za Visa Cash App Racing Bulls. Zajedno smo imali sjajnu sezonu, a tim je uložio mnogo truda kako bi napravio brz bolid u kojem sam zaista uživao. Sjajan je osjećaj biti dio historijske sezone za tim dok nastavljamo borbu za peto mjesto u šampionatu konstruktora. To je dokaz napornog rada svih članova ekipe, kako na stazi tako i u fabrici. Radujem se što ću zajedno s Arvidom prenijeti ovaj pozitivan zamah u 2027. godinu. Gradimo nešto zaista pozitivno i uzbuđen sam zbog onoga što možemo ostvariti zajedno", rekao je Liam Lawson.

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"Veoma sam sretan što ću i 2027. godine nastaviti voziti za Visa Cash App Racing Bulls. Kada se osvrnem na svoju prvu sezonu u Formuli 1, mogu reći da je ovo bila zaista posebna godina, ispunjena novim iskustvima i lekcijama koje sam sticao još od prvog predsezonskog testa. Želio bih zahvaliti svima u VCARB-u i Red Bullu na ukazanom povjerenju i podršci. Neizmjerno sam zahvalan svim članovima tima na njihovom napornom radu, predanosti i saradnji tokom cijele sezone, kao i na snažnim odnosima koje smo izgradili usput. Jedva čekam početak naredne godine i priliku da nadogradim sve što sam naučio tokom debitantske sezone. Pred nama je uzbudljiva godina i radujem se nastavku saradnje s Liamom", kazao je Arvid Lindblad.

Njihov naredni nastup bit će tokom trkačkog vikenda u Las Vegasu, koji se održava od 20. do 22. novembra.