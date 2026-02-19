Lawson, Mad Mike i Van Gisbergen u urnebesnim utrkama na Novom Zelandu

Svaki od njih je specijalista u svojoj disciplini, a Novozelanđani su se ovog puta sastali kako bi se suočili u nepredvidivoj, interdisciplinarnoj borbi, koja je autosport vratila njegovim sirovim osnovama. Kroz tri izazova, oni su staze i drift arene zamijenili za njima nepoznatu farmu te su se oslanjali isključivo na brzinu, kontrolu i prosudbu.

Iako je takmičenje bilo prijateljsko, brzo je otkrilo njihov takmičarski duh, a svaki od vozača je bio odlučan da pobijedi. Izazovi su testirali koliko dobro koriste svoje vještine u situaciji bez pravila. Lawson je pokazao izuzetnu preciznost, Van Gisbergenova prilagodljivost zablistala je u ovim promjenjivim uslovima, dok je Whiddett haos pretvorio u priliku.

Liam Lawson, Shane van Gisbergen i Mad Mike Whiddett poziraju na kosilicama © Graeme Murray / Red Bull Content Pool Shane van Gisbergen © Graeme Murray / Red Bull Content Pool Mad Mike Whiddett je najbrži u utrci na kosilicama © Graeme Murray / Red Bull Content Pool Shane van Gisbergen ispred Liama Lawsona i “Mad” Mikea Whiddetta © Miles Holden / Red Bull Content Pool Liam Lawson u izazovu Red Bull Rural Rumble © Miles Holden / Red Bull Content Pool Razgovor Liama Lawsona i Mad Mikea © Graeme Murray / Red Bull Content Pool Urnebesna utrka na kosilicama © Graeme Murray / Red Bull Content Pool Liam Lawson, Shane van Gisbergeni “Mad” Mike Whiddett © Miles Holden / Red Bull Content Pool Liam Lawson vozi kosilicu © Miles Holden / Red Bull Content Pool Liam Lawson vozi kamionet © Graeme Murray / Red Bull Content Pool

"Pritisak je velik, sve je zasnovano na performansama i to je uvijek u pozadini svega što radimo. Kada činimo nešto iz čistog uživanja kao danas, konkurentnost je i dalje tu jer smo vozači i očigledno je imamo, ali je uzbudljivo moći to raditi na zabavnijem nivou", izjavio je Lawson.

Prvi izazov: Trophy Truck - vožnja s mjerenjem vremena

Akcija je započela Trophy Truck utrkom s mjerenjem vremena u namjenski napravljenom ProLite kamionetu Mad Mikea. Ogromni skokovi, uski zavoji i pritisak vremena nisu ostavljali prostora za grešku. Viseća meta dodala je još jedan važan faktor, jer ukoliko bi se ona promašila, uslijedila bi kazna od pet sekundi.

Izazov je zahtijevao brzo prilagođavanje i preciznu kontrolu automobila, a Liam i Shane su se borili s vozilom koje je drugačije od onih na koja su navikli.

"Iskreno, bio sam najviše uzbuđen zbog vožnje Pro kamioneta, malo sam to radio u simulatorima utrka, ali ga nikada nisam vozio u stvarnom životu. Prilično je nevjerovatno kako se voze i koliko brzo reaguju, brže od mog automobila, što je vrlo impresivno", rekao je Lawson.

Drugi izazov: Drift Corner

Izazov pod nazivom Drift Corner povećao je haos, a rastresito tlo i mete koje je trebalo "pogoditi" zahtijevali su potpunu posvećenost. Ovo je bio Whiddettov "teren", a visoka očekivanja su značila da je svaki korak važan. Lawsona i Van Gisbergena je ova nepredvidiva površina natjerala da preispitaju tehniku ​​i vjeruju instinktu više nego podacima, što je donijelo iznenađujuće rezultate.

"Za mene je vrhunac bio vidjeti Liama ​​kako 'razvaljuje' u driftu. S obzirom na činjenicu da je vozač Formule 1, cijeli život je trenirao da drži bolid pravolinijski, da vozi kao da po šinama. Van Gisbergen se bavio relijem, došao je iz motocrossa i vozio drift. Bio je na podijumu u driftu ovdje na Novom Zelandu. Dakle, znao sam da će Shane dobro driftati", kazao je Whiddett.

Treći izazov: Utrka kosilica

Posljednji test je oslikao pravu novozelandsku domišljatost, a to je brza utrka kosilica na zemljanom terenu, ali s "joker" krugom. To je transformisalo inovaciju u dvorištu u spektakl punog gasa, bez aerodinamike ili podataka na koje bi se moglo osloniti.

Na kraju, Whiddett je odnio ukupnu pobjedu.

Ova njihova bitka je proslavila hrabrost, vještine svjetske klase i vrstu briljantnosti koja može pretvoriti farmu u takmičarsku pozornicu.

"Bio je to novozelandski način utrkivanja...postavljanje ovih izazova jedinstvenih za Novi Zeland i za nas Novozelanđane koji smo ovdje odrasli, a koji smo vozači utrka. To je bila ideja i ono što smo danas napravili", zaključio je Lawson.