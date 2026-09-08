Legendarni F1 bolid Red Bull RB8 jurio željezničkim šinama u Madridu

Kako bi proslavio povratak Formule 1, odnosno Velike nagrade Španije u Madrid nakon 45 godina, koja će se održati na novoj stazi Madring, Oracle Red Bull Racing postavio je RB8, bolid koji je osvojio dvostruku titulu, na šine madridskog metroa. Složena inženjerska misija zabilježena je u kratkom filmu objavljenom na YouTube kanalu tima iz Milton Keynesa.

Od visina Himalaja do obala Mrtvog mora, malo je mjesta na koja Oracle Red Bull Racing nije donio uzbuđenje Formule 1. Međutim, uski i slabo osvijetljeni podzemni tuneli uvijek su bili nedostupni. Sve dosad.

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Pretvaranje bolida Formule 1 u voz predstavljalo je jedinstven inženjerski izazov koji nikada ranije nije bio izveden, ali umovi Oracle Red Bull Racingovog Heritage tima te španskog inženjerskog i kreativnog kolektiva Andtonic ne poznaju granice.

F1 bolid Oracle Red Bull Racinga juri kroz metro u Madridu © Alberto Nevado / Red Bull Content Pool

Zajedno su započeli rad na ambicioznom projektu u radionicama u Canillejasu, gdje su posebno izrađeni metalni točkovi težine 29,8 kg, koji su dvostruko teži od standardnih točkova bolida Formule 1, projektovani i proizvedeni rekordnom brzinom kako bi RB8 mogao voziti po šinama madridskog metroa.

Bivši vozač Formule 1 Patrick Friesacher sjeo je u kokpit i vozeći bolid na čeličnim točkovima ispisao historiju metroa, ali i automobilizma. Moćni RB8 je uz zaglušujuću buku prolazio kroz zatvorenu mrežu madridskog metroa, pored stanice Estadio Metropolitano te depoa Sacedal i Chamartín.

"Bilo je to nevjerovatno iskustvo. Imao sam sreću da s našim Heritage timom doživim mnogo toga, ali voziti bolid Formule 1 po željezničkim šinama bilo je nestvarno. Veoma je cool dodati i poziciju vozača metroa u biografiju", izjavio je Patrick Friesacher, aktuelni vozač Oracle Red Bull Racinga zadužen za demonstracijske vožnje.

Bolid Oracle Red Bull Racinga u madridskom metrou © Alberto Nevado / Red Bull Content Pool

Ljubiteljima Formule 1 će biti lako doći do staze Madring zahvaljujući novoj stanici metroa izgrađenoj unutar kompleksa, što znači da će hiljade posjetilaca Velike nagrade Španije putovati podzemnom željeznicom do prve F1 utrke u Madridu od 1981. godine. Ovaj poduhvat, kojim je ispisana historija, dio je partnerstva između Red Bulla i Madringa, realizovanog u saradnji s madridskim metroom.

Patrick Friesacher vozi bolid Oracle Red Bull Racinga po šinama u Madridu © Alberto Nevado / Red Bull Content Pool