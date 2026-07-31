Nekadašnji kolumbijski skakač i aktuelni sportski direktor Red Bull Cliff Diving Svjetske serije, Orlando Duque, u gradu na Neretvi družio se s grupom Mostaraca i usput ih je podučavao kako pravilno ocjenjivati skokove u vodu.

Radionicu je uz slavnog Duquea vodila Austrijanka Marion Reiff, jedna od najiskusnijih sutkinja u Red Bull Cliff Diving Svjetskoj seriji, koja u sudijski tim donosi rijetku kombinaciju vrhunskog takmičarskog iskustva i tehničkog znanja.

Ona je za svoju zemlju nastupala na Olimpijskim igrama u Sydneyju 2000. godine i u Atini 2004. godine u disciplini skokova u vodu s platforme.

Legendarni Orlando Duque podučavao Mostarce © Denis Ruvić Legendarni Orlando Duque podučavao Mostarce © Denis Ruvić Legendarni Orlando Duque podučavao Mostarce © Denis Ruvić Legendarni Orlando Duque podučavao Mostarce © Denis Ruvić Legendarni Orlando Duque podučavao Mostarce © Denis Ruvić Legendarni Orlando Duque podučavao Mostarce © Denis Ruvić Legendarni Orlando Duque podučavao Mostarce © Denis Ruvić Legendarni Orlando Duque podučavao Mostarce © Denis Ruvić Legendarni Orlando Duque podučavao Mostarce © Denis Ruvić

Fokus radionice je bio na pravilnom ocjenjivanju skokova u vodu, a pomenuti dvojac je tome podučavao grupu Mostaraca među Kojima su bili Benaid Kalajdžić, jedan od protagonista filma "Najdublji skok" koji je prvi put sa Starog mosta skočio prije 50 godina, sportistkinja i fitnes trenerica Jasmina Kavazović, novinarka Lejla Brkić i mladi stundent Univerziteta u Mostaru, Aldin Rizvić.

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"Učenici" su ocjenjivali skokove

Duque i Reiff su im održali predavanje i u teoriji objasnili osnove zahtjevnog posla koji obavljaju sudije Red Bull Cliff Diving Svjetske serije. Govorili su o tome šta sve sudije trebaju uzeti u obzir prilikom ocjenjivanja skoka, što je izuzetno teško jer skakači u zraku provode samo tri sekunde, a odluku o ocjeni je potrebno donijeti u trenutku.

Nakon jasnih uputa, Duqueovi "učenici" su ocjenjivali skokove tokom prvog dana takmičenja i potom svoje ocjene uporedili sa zvaničnim ocjenama sudija. Složili su se da su tokom ovog ugodnog druženja ponešto naučili, ali su se i uvjerili da posao sudija, posebno u elitnom takmičenju kakvo je Red Bull Cliff Diving Svjetska serija, nimalo nije jednostavan.

Sudije u Svjetskoj seriji ne ocjenjuju samo težinu skoka, nego i kvalitet izvedbe. Pet članova tima analizira tri glavna elementa, odraz, položaj tijela u zraku i ulazak u vodu. Ocjene se dodjeljuju od 5 do 10 u koracima od 0,5 bodova, najveća i najmanja se brišu, preostale tri se sabiraju, a onda se zbir množi s faktorom težine skoka. Težina skoka podrazumijeva vrstu odraza, broj salta, broj rotacija, položaj tijela tokom rotacije i način ulaska u vodu.

Orlando Duque iza sebe ima bogato iskustvo, u svojim počecima je skakao u bazene, ali se brzo zasitio strogo uređenog sistema takmičenja. Skakanje sa stijena činilo mu se mnogo većim izazovom, a zahvaljujući izvanrednom prirodnom talentu, osvojio ukupno 13 svjetskih titula, devet naslova u okviru Red Bull Cliff Diving Svjetske serije, titulu FINA svjetskog prvaka u skokovima s velikih visina (2013. godine), dva puta je bio pobjednik FINA Svjetskog kupa u skokovima s velikih visina (2014. i 2015. godine), a također je postao prvi ukupni pobjednik Red Bull Cliff Diving Svjetske serije.

Uvijek na raspolaganju

Popularni "The Duke" je također ovjekovječen u filmu "9 Dives", koji uključuje i njegov dosad najviši skok u karijeri, a to je skok s mosta u Italiji s visine od 34 metra. Također, dva puta je upisan u Guinnessovu knjigu rekorda, a jedan od tih podviga ostvario je kada je na Svjetskom prvenstvu 2000. godine dobio savršenu ocjenu 10.

Takmičarsku karijeru je završio u Red Bull Cliff Diving Svjetskoj seriji 2019. godine nakon emotivnog oproštajnog nastupa na finalu sezone u Bilbau u Španiji, no njegov angažman u Svjetskoj seriji nije završen. On aktivno obavlja funkciju sportskog direktora te je uvijek na raspolaganju skakačima pomažući im u njihovim karijerama.