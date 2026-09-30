Lethal Shooter pogodio šut dok ga je Andrew Carlson preskakao automobilom

Chris Matthews, poznat kao Lethal Shooter, jedan je od najboljih šutera u košarci i najbolji trener šuta na svijetu. Amerikanac Andrew Carlson, za kojeg se s pravom može reći da je rođen za utrkivanje, ostvario je uspjehe u utrkama motornim sankama, off-road kamionetima, ali i za upravljačem reli automobila.
Dok je Lethal Shooter bio pozicioniran na putanji leta automobila, Carlson je na stazi ERX Motor Park u Elk Riveru u saveznoj državi Minnesoti pokrenuo svoj Pro 4 kamionet težak 1.950 kg, koji razvija 967 KS, a onda ubrzao prema skoku.
Iako je Carlson vozeći kamionet doslovno letio iznad njega, Lethal Shooter je ostao potpuno fokusiran i pogodio je šut s udaljenosti veće od 18 metara.