Lethal Shooter i Andrew Carlson
© Chris Tedesco / Red Bull Content Pool
Basketball

Lethal Shooter pogodio šut dok ga je Andrew Carlson preskakao automobilom

Slavni Lethal Shooter udružio je snage s prvakom u off-road utrkama kamioneta Andrewom Carlsonom te su izveli kombinaciju skoka vozila i šuta na koš, spajajući svjetove košarke i automobilizma.
Piše redbull.ba
1 min readPublished on
Chris Matthews, poznat kao Lethal Shooter, jedan je od najboljih šutera u košarci i najbolji trener šuta na svijetu. Amerikanac Andrew Carlson, za kojeg se s pravom može reći da je rođen za utrkivanje, ostvario je uspjehe u utrkama motornim sankama, off-road kamionetima, ali i za upravljačem reli automobila.
Lethal Shooter i Andrew Carlson

Lethal Shooter i Andrew Carlson

© Chris Tedesco / Red Bull Content Pool

Lethal Shooter i Andrew Carlson

Lethal Shooter i Andrew Carlson

© Chris Tedesco / Red Bull Content Pool

Lethal Shooter i Andrew Carlson

Lethal Shooter i Andrew Carlson

© Chris Tedesco / Red Bull Content Pool

Lethal Shooter i Andrew Carlson

Lethal Shooter i Andrew Carlson

© Chris Tedesco / Red Bull Content Pool

Lethal Shooter i Andrew Carlson

© Chris Tedesco / Red Bull Content Pool

Lethal Shooter i Andrew Carlson

© Chris Tedesco / Red Bull Content Pool

Lethal Shooter i Andrew Carlson

© Chris Tedesco / Red Bull Content Pool

Lethal Shooter i Andrew Carlson

© Chris Tedesco / Red Bull Content Pool

Lethal Shooter i Andrew Carlson

© Chris Tedesco / Red Bull Content Pool

Lethal Shooter i Andrew Carlson

© Chris Tedesco / Red Bull Content Pool

Lethal Shooter i Andrew Carlson

© Chris Tedesco / Red Bull Content Pool

Lethal Shooter i Andrew Carlson

© Chris Tedesco / Red Bull Content Pool

Lethal Shooter i Andrew Carlson

© Chris Tedesco / Red Bull Content Pool

Lethal Shooter i Andrew Carlson

© Chris Tedesco / Red Bull Content Pool

Lethal Shooter i Andrew Carlson

© Chris Tedesco / Red Bull Content Pool

Lethal Shooter i Andrew Carlson

© Chris Tedesco / Red Bull Content Pool

Dok je Lethal Shooter bio pozicioniran na putanji leta automobila, Carlson je na stazi ERX Motor Park u Elk Riveru u saveznoj državi Minnesoti pokrenuo svoj Pro 4 kamionet težak 1.950 kg, koji razvija 967 KS, a onda ubrzao prema skoku.
Iako je Carlson vozeći kamionet doslovno letio iznad njega, Lethal Shooter je ostao potpuno fokusiran i pogodio je šut s udaljenosti veće od 18 metara.

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Koš je bio postavljen u zoni Carlsonovog doskoka, a Lethal Shooter je pogodio u trenutku kada je kamionet "slijetao" na tlo.
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