Part of this story

“To je nešto što sam osjećala duboko u sebi - kad bih se uspjela spustiti, to bi bilo veliko postignuće. Nakon svih povreda jednostavno nisam mislila da će to ikada biti moguće. Dakle, za mene je ovo ostvarenje snova da imam ovu priliku i da to fizički mogu učiniti.”

“Najveći izazov u cijeloj stvari bio je izgurati se s početnih vrata. To je bilo veliko postignuće. Kada pogledate kroz startna vrata i kada je mračno i ne možete vidjeti Mausefalle, izgleda kao da skačete s ruba svijeta i to je vrlo zastrašujuće.”

It's done!

„Mislim da me je to dobro pripremilo za ovo iskustvo i noćne trke. Definitivno izgleda kao pun krug, odrastanje u utrkama, treniranje u noći i mraku, a sada u mogućnosti da radiš Streif noću.”

Uradila sam to i za svoju majku. Mama me je uvek učila da verujem u sebe

“Učinila sam to i za svoju majku,” rekla je u emotivnom odavanju počasti. “Mama me je uvijek učila da vjerujem u sebe. I znala sam da imam snage jer je ona uvijek pazila na mene. Mnogo sam razmišljala o njoj dok sam radila na ovom projektu. Uvijek je vjerovala u mene više nego što sam ja vjerovala u sebe."

“Kad god bih joj rekla da radim nešto ludo, nikada se nije ni zabrinula. Uvijek bi rekla, znaš šta radiš, ja sam uz tebe. I tako, pomislila sam, ako ikada bude vremena da to uradim, to je sada jer sada imam nekoga ko mi dodatno pomaže.”

