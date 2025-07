Lipowitz osvojio bijelu majicu za najboljeg mladog vozača Tour de Francea

Zahvaljujući svom ogromnom talentu, sjajni Nijemac je dobio povjerenje tima Red Bull - BORA - hansgrohe da podrži vođu Primoža Rogliča na utrci Vuelta a España prošle godine, što je on obavio na briljantan način te pomogao pobjedniku utrke Giro d'Italia iz 2023. godine da stigne do svoje četvrte titule na Vuelti.

Zahvaljujući svom ogromnom talentu, sjajni Nijemac je dobio povjerenje tima Red Bull - BORA - hansgrohe da podrži vođu Primoža Rogliča na utrci Vuelta a España prošle godine, što je on obavio na briljantan način te pomogao pobjedniku utrke Giro d'Italia iz 2023. godine da stigne do svoje četvrte titule na Vuelti.

Zahvaljujući svom ogromnom talentu, sjajni Nijemac je dobio povjerenje tima Red Bull - BORA - hansgrohe da podrži vođu Primoža Rogliča na utrci Vuelta a España prošle godine, što je on obavio na briljantan način te pomogao pobjedniku utrke Giro d'Italia iz 2023. godine da stigne do svoje četvrte titule na Vuelti.

Nakon sedme etape i rute od Saint-Maloa do Mûr-de-Bretagne Guerlédana, našao se na osmom mjestu ukupnog plasmana. U osmoj etapi je Van Aert "za dlaku" izgubio od Jonathana Milana.

Nakon sedme etape i rute od Saint-Maloa do Mûr-de-Bretagne Guerlédana, našao se na osmom mjestu ukupnog plasmana. U osmoj etapi je Van Aert "za dlaku" izgubio od Jonathana Milana.

Nakon sedme etape i rute od Saint-Maloa do Mûr-de-Bretagne Guerlédana, našao se na osmom mjestu ukupnog plasmana. U osmoj etapi je Van Aert "za dlaku" izgubio od Jonathana Milana.

Lipowitz se na zaista sjajan način predstavio na svjetskoj sceni tokom naporne 12. etape od Aucha do vrtoglavih visina i cilja na Hautacamu, gdje je završio treći iza pobjednika Pogačara i drugoplasiranog Vingegaarda. Taj hrabri nastup doveo ga je na četvrto mjesto u ukupnom poretku te drugo mjesto u poretku za bijelu majicu.

Lipowitz se na zaista sjajan način predstavio na svjetskoj sceni tokom naporne 12. etape od Aucha do vrtoglavih visina i cilja na Hautacamu, gdje je završio treći iza pobjednika Pogačara i drugoplasiranog Vingegaarda. Taj hrabri nastup doveo ga je na četvrto mjesto u ukupnom poretku te drugo mjesto u poretku za bijelu majicu.

Lipowitz se na zaista sjajan način predstavio na svjetskoj sceni tokom naporne 12. etape od Aucha do vrtoglavih visina i cilja na Hautacamu, gdje je završio treći iza pobjednika Pogačara i drugoplasiranog Vingegaarda. Taj hrabri nastup doveo ga je na četvrto mjesto u ukupnom poretku te drugo mjesto u poretku za bijelu majicu.