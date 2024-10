Inovativna tehnologija: Bez motornog pogona preletio 12,5 kilometara!

Peter Salzmann A supremely talented wingsuit flyer, Peter Salzmann’s feet rarely stay on the ground for too long before it’s time to take flight again.

Uzbudljiva inovacija u svijetu wingsuit sporta debitovala je 24. oktobra u švicarskoj planini Jungfrau, gdje je Salzmann iskoristio novu wingsuit foil tehnologiju za let u trajanju od gotovo šest minuta (5 minuta, 56 sekundi) bez motornog pogona, a preletio je udaljenost od 12,5 kilometara, koja je uključivala i visinsku razliku od 3.402 metra. Skokom je postavio tri nova svjetska rekorda, a to su Longest BASE Flight Time (najduže vrijeme BASE leta), Furthest BASE Flight Distance (najveća udaljenost BASE leta) i Biggest BASE Jump (najveći BASE skok od starta do slijetanja).

"S običnim wingsuit odijelom postižemo dobar omjer 'klizanja' od 2,6 do 2,8, a maksimalno do 3, što znači jedan kilometar dolje, tri kilometra naprijed. Zahvaljujući foilu možemo gotovo udvostručiti efikasnost, letjeti ravnije i još dalje, a time preći veću udaljenost s iste početne tačke", objasnio je Podlipnik.

Sa svojim zadivljujućim krajolikom i dramatičnim liticama, Jungfrau je najviši vrh u švicarskoj regiji Interlaken te je izuzetno cijenjena destinacija među iskusnim BASE skakačima. Salzmann je proučavao različite tačke skoka prije nego je izabrao izbočinu na visini od 4.063 metra na sjevernoj strani planine. U uvjetima koji su uključivali temperature između minus 5 i plus 9 stepeni te vjetar brzine do 37 km/h, Austrijanac je ostvario novi rekord za najduže vrijeme BASE leta. On je u letu proveo 5 minuta i 56 sekundi, odnosno od skoka do povlačenja padobrana. Tokom leta je dostigao brzinu od 200 km/h.

