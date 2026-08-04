MacAskill i Kyle na biciklima savladali plutajuću stazu s preprekama

Dvojica najuspješnijih svjetskih biciklista suočila su se s jednim od najambicioznijih biciklističkih izazova koji su ikada osmišljeni, a to je plutajuća staza s preprekama, koja se protezala preko jezera. Čak i najmanja greška značila je pad u hladnu vodu.

Pionir trial vožnje Danny MacAskill i BMX ikona Kriss Kyle dobili su zadatak da savladaju posebno izgrađenu stazu koja je plutala na jezeru kod dvorca Eastnor u Herefordshireu na zapadu Engleske. Kombinujući tehničko upravljanje biciklom s ravnotežom, hrabrošću i izdržljivošću, izazov je obojicu vozača gurnuo daleko izvan okvira uobičajenog takmičenja.

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Izazov legendi škotskih biciklističkih legendi pogledajte u videu:

01 Izazov osmišljen da porazi najbolje na svijetu

Za razliku od tradicionalnog trial ili BMX takmičenja, plutajuća staza je dizajnirana tako da postaje sve teža od svog početka do kraja.

Prve prepreke su uključivale rotirajući točak i klackalicu, prije nego što su se vozači suočili sa sve zahtjevnijim testovima ravnoteže, dvostrukom vožnjom po zidu, cik-cak zavojima i visećim gredama toliko uskim da gotovo ne ostavljaju prostora za grešku.

Posljednja prepreka je bila toliko uska da su gume bicikla jedva mogle stati na nju te je zahtjevala apsolutnu preciznost nakon nekoliko minuta fizički iscrpljujuće vožnje.

Kriss Kyle prelazi preko točka © Eisa Bakos/Red Bull Content Pool

Prije nego što su MacAskill i Kyle izašli na stazu, grupa pažljivo odabranih britanskih vozača, među kojima su bili Josh "Ratboy" Bryceland, Bernard Kerr, Kaos Seagrave i Olly Wilkins, pokušala je savladati izazov.

Niko od njih nije uspio preći stazu, niti se barem približiti njenom kraju, što je pokazalo koliko je raspored prepreka bio zahtjevan. Nakon njih je došao red na superzvijezde.

02 Različite discipline, različiti pristupi

Danny MacAskill prelazi klackalicu © Eisa Bakos/Red Bull Content Pool

Iako su oba vozača poznata po nevjerovatnoj kontroli bicikla, s izazovom su se suočili oslanjajući se na svoje jedinstvene vještine.

MacAskill je proveo mnogo godina redefinišući trial vožnju kroz viralne filmove koji kombinuju tehničku preciznost s kreativnim pripovijedanjem. S druge strane, Kyle je izgradio reputaciju jednog od najinventivnijih BMX vozača na svijetu, prije nego što je svoje sposobnosti sve više počeo prenositi na niz ambicioznih filmskih projekata.

Kriss Kyle se s problemom suočio direktno i pritom se smočio © Eisa Bakos/Red Bull Content Pool

Ta razlika je bila vidljiva tokom cijelog izazova. Kyle je "napadao" stazu brzinom i odlučnošću te je u svojim pokušajima napredovao sve dalje, dok je MacAskill koristio proračunatiji stil, pažljivo analizirajući svaki element prije nego što je povezao dijelove staze.

Umjesto da se pretvori u utrku, projekt je postao fascinantna studija o tome kako dvojica vrhunskih sportista rješavaju isti problem na potpuno različite načine.

03 Upornost je bila jednako važna kao i vještina

Kriss Kyle i Danny MacAskill savladali su "nemoguću stazu" © Eisa Bakos/Red Bull Content Pool

Kako su sati prolazili, oba vozača su shvatila da se bore protiv nečega što je više od samih prepreka.

Brojni Kyleovi padovi u jezero (MacAskill je nekako uspio ostati suh), nagomilani umor i sve slabije dnevno svjetlo, pretvorili su izazov u test upornosti jednako koliko i tehničkih sposobnosti. Svaki uspješno savladani dio podizao je očekivanja prije nego što je nova greška slala vozače nazad na početak.

Kriss Kyle bira uži prolaz preko ljestava © Eisa Bakos/Red Bull Content Pool Projekt je realizovan pred zapanjujućom pozadinom dvorca Eastnor © Eisa Bakos/Red Bull Content Pool

Rezultat je manje priča o spektakularnoj vožnji (iako je značajna), a više o odlučnosti da se nastavi pokušavati, pri čemu je svaki pokušaj otkrivao mala poboljšanja koja su postepeno činila da naizgled nemoguće postane ostvarivo.

Bez želje da pokvarimo uzbudljivi završetak izazova, reći ćemo samo da posljednje faze donose dramatičan kraj koji nagrađuje upornost i pokazuje koliko su male razlike između uspjeha i neuspjeha na stazi gdje je ravnoteža sve.

04 Fanovi hvale izdržljivost vozača

Kyle i MacAskill kreću u težak dan nemogućih prepreka © Eisa Bakos/Red Bull Content Pool

"Završiti taj gotovo nemogući zadatak na kraju dana kada ti je tijelo iscrpljeno od brojnih pokušaja, definicija je vještine i izdržljivosti", napisao je jedan korisnik na videoservisu YouTube .

"Oduševljen sam što je to uspio uraditi nakon gotovo 20 pokušaja. Oba momka su nevjerovatno izdržljivi", dodao je drugi.

Kriss Kyle prelazi most sa stilom © Eisa Bakos/Red Bull Content Pool Danny MacAskill ulazi u "laku" sekciju na početku staze © Eisa Bakos/Red Bull Content Pool

Na Instagramu su reakcije bile gotovo iste.

"Najluđa demonstracija fokusa koju sam ikada vidio", napisao je jedan korisnik, dok je drugi priznao: "Ja to ne mogu uraditi ni na vlastite dvije noge a da ne padnem, a kamoli na biciklu…".