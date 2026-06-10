"Mad Mike" Whiddett pravi prvi F1 bolid za drift na svijetu

Novozelanđanin Michael "Mad Mike" Whiddett poznat je po pomjeranju granica kada je riječ o posebno izrađenim drift automobilima visokih performansi, kao i po svojoj uspješnoj takmičarskoj karijeri u driftu koja uključuje osvajanje prvenstva Formula Drift Japan, a sa sigurnošću se može reći da je izgradio reputaciju jednog od najinovativnijih ljudi na drift sceni.

Njegov najnoviji projekt podrazumijeva transformaciju šasije F1 bolida March 87P iz 1986. godine, koja je prvobitno razvijena za Formulu 3000 te kasnije korištena u Formuli 1, u prvo drift vozilo na svijetu pokretano rotacionim motorom razvijeno na bazi F1 šasije.

Mike Whiddett 2026 Formula Drift © Isaac Lyon / Mad Mike Motorsport Ltd / Red Bull Content Pool Mike Whiddett 2026 Formula Drift © Isaac Lyon / Mad Mike Motorsport Ltd / Red Bull Content Pool Mike Whiddett 2026 Formula Drift © Isaac Lyon / Mad Mike Motorsport Ltd / Red Bull Content Pool Mike Whiddett 2026 Formula Drift © Isaac Lyon / Mad Mike Motorsport Ltd / Red Bull Content Pool Mike Whiddett 2026 Formula Drift © Isaac Lyon / Mad Mike Motorsport Ltd / Red Bull Content Pool Mike Whiddett 2026 Formula Drift © Isaac Lyon / Mad Mike Motorsport Ltd / Red Bull Content Pool Mike Whiddett 2026 Formula Drift © Isaac Lyon / Mad Mike Motorsport Ltd / Red Bull Content Pool Mike Whiddett 2026 Formula Drift © Isaac Lyon / Mad Mike Motorsport Ltd / Red Bull Content Pool Mike Whiddett 2026 Formula Drift © Isaac Lyon / Mad Mike Motorsport Ltd / Red Bull Content Pool Mike Whiddett 2026 Formula Drift © Isaac Lyon / Mad Mike Motorsport Ltd / Red Bull Content Pool

Whiddett je rekao da ovaj projekt predstavlja najkompleksniju konstrukciju koju su on i njegov tim ikada realizovali.

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"Iskreno, pomalo je zastrašujuće. Toni i ja gradimo daleko najluđi projekt kojeg smo se ikada prihvatili", rekao je Whiddett, uz kojeg je menadžerica i partnerica Mad Mike Motorsporta Toni Cook.

Projekt se odvija u njegovoj radionici MADLAB u Hampton Downsu na Novom Zelandu, gdje su radovi na izradi i inženjeringu već u toku, a cijeli proces bit će dokumentovan u YouTube serijalu od šest epizoda. Whiddett sarađuje s posvećenim timom koji uključuje stručnjaka za motore Aleca Bella te konstruktora i inženjera Brendona Thomasa.

Kao dugogodišnji ljubitelj motocrossa, WRC-a i Formule 1 iz osamdesetih i devedesetih godina prošlog stoljeća, Whiddett inspiraciju crpi iz ere koju su obilježili vrhunski inženjering i neustrašivi vozači, što je bilo jedan od ključnih razloga za odabir upravo ove šasije za projekt.

U prvoj epizodi YouTube serijala Whiddett preuzima šasiju F1 bolida iz 1986. godine i odmah se suočava s nizom jedinstvenih inženjerskih izazova, uključujući potpunu preradu stražnjeg dijela bolida kako bi se ugradio rotacioni motor, što predstavlja prvi takav slučaj u historiji F1 šasija. Bolid također donosi izazove poput mjenjača s H-šemom ručice i veoma skučenog kokpita.

Šasija kompanije March Engineering započela je svoj život 1986. godine kao bolid za Formulu 3000, prije nego što je razvijena u bolid Formule 1 za sezonu 1987. godine za tim Leyton House. Pokretan Ford Cosworth DFZ V8 motorom i dodijeljen vozaču Ivanu Capelliju, bolid je ostvario najbolji rezultat osvajanjem šestog mjesta na Velikoj nagradi Monaca, a najpoznatiji je po svojoj prepoznatljivoj tirkiznoj boji i kompaktnom monokoku izrađenom od karbonskih vlakana.

Whiddettov najnoviji projekt nastavlja njegovu karijeru nekonvencionalnih drift prerada i takmičarskih uspjeha. Nakon prelaska iz motocrossa, afirmisao se u driftu vozeći snažni automobil Mazda RX-7 "MADBUL" s 515 KS uz podršku Red Bulla te model RX-8 "BADBUL" s rotacionim motorom, u kojem je osvojio prvenstvo Novog Zelanda u driftu 2009. godine već u svojoj debitantskoj sezoni.

Kasnije je razvio snažni automobil Mazda MX-5 "RADBUL" s 1.200 KS, a zatim je Lamborghini Huracán "NIMBUL" preradio u drift automobil za Festival brzine Goodwood 2019. godine.

Njegov posljednji veliki projekt, drift hiperautomobil McLaren P1 "MADMAC", koji je također opremljen rotacionim motorom, dokumentovan je u globalno uspješnom YouTube serijalu. Sada planira završiti i predstaviti svoj F1 drift bolid nazvan "FORMIDABUL".

"Dio kojem se najviše radujem kod ovog projekta jeste inspiracija za koju se nadam da će je osjetiti svako ko ga vidi i upozna moju priču. Odrastao sam sa samohranom majkom i veoma ograničenim budžetom, a vrijeme sam provodio sastavljajući, kvareći i učeći kako modificirati stare automobile na daljinsko upravljanje. Nikada nisam dozvolio da mi bilo šta stane na put dok sam punim gasom jurio svoje snove. Taj put me sada doveo do toga da projektujem svoj automobil iz snova baziran na Formuli 1, kako bih ga pokazao i njime zabavio cijeli svijet. Ako sam ja mogao, možete i vi“, kazao je Whiddett.

Projekt će biti dokumentovan kroz šest epizoda na YouTubeu, koje će obuhvatiti kompletno rastavljanje bolida, izradu motora, upravljanje motorom, rashladne sisteme, izradu komponenti, razvoj upravljanja, razvoj šasije, početna testiranja na stazi te konačno predstavljanje bolida.

Gledaoci će moći pratiti transformaciju od početne ideje do potpuno završenog drift bolida Formule 1 spremnog za stazu na YouTube kanalu Mad Mikea .