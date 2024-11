Maestralna pobjeda Maxa Verstappena u kišnom haosu Brazila!

Međutim, kvalifikacije za Veliku nagradu Sao Paola zbog jake i dugotrajne kiše nisu održane u subotu kako je planirano, nego su nakon više odgađanja u konačnici pomjerene za nedjelju i to na nekoliko sati prije same utrke. I nisu prošle bez incidenata, jer je kiša ponovo pravila probleme, a bilo je čak pet crvenih zastava zbog izlijetanja bolida sa staze. Među "žrtvama" su u Q2 dijelu bili Verstappen i Perez, jer nisu uspjeli završiti svoje brze krugove zbog crvene zastave koju je uzrokovao Stroll u finišu, pa su eliminisani. Max je do tog trenutka imao 12. vrijeme kruga, no zbog pomenute kazne uzrokovane promjenom motora pomjeren je na 17. startno mjesto. S druge strane, Checo se kvalificirao na 13. poziciju, no utrku je započeo s 12. pozicije "na račun" timskog kolege. Pomenuti incidenti su doveli do nekoliko iznenađenja u kvalifikacijama.