Majstori parkoura se utrkivali u turističko-zabavnom kompleksu RWS

Najnoviji Red Bullov freerunning projekt odveo je Dominica Di Tommasa, Nou Diorginu i najbolje parkour sportiste jugoistočne Azije u turističko-zabavni kompleks Resorts World Sentosa (RWS) u Singapuru, gdje su učestvovali u prvoj utrci "caputre the flag" na velikoj visini. Red Bullovim freerunnerima pridružili su se suosnivač tima Farang Anan Anwar, tajlandski sportista Montree "Spinboy" Bouwdok i Koh Chen Pin "CP" iz singapurskog Lion City Parkoura.

Utrka je počela na vrhu konstrukcije okeanarija (akvarija) Singapore Oceanarium, a zatim je vodila freerunnere kroz brojne atrakcije i javne prostore kompleksa RWS. Sportisti su preskakali niz razmaka na krovu širine oko tri metra u The Laurusu, hotelu brenda Luxury Collection, prije nego što su nastavili kroz savremeni prostor s restoranima i sadržajima za zabavu WEAVE te stigli do tematskog zabavnog parka Universal Studios Singapore.

Denester, Noa Diorgina, Dominic Di Tommaso i Montree Boudok © Jason Halayko / Red Bull Content Pool Denester, Noa Diorgina, Dominic Di Tommaso i Montree Boudok © Jason Halayko / Red Bull Content Pool Dominic Di Tommaso © Jason Halayko / Red Bull Content Pool Dominic Di Tommaso © Jason Halayko / Red Bull Content Pool Dominic Di Tommaso © Jason Halayko / Red Bull Content Pool Dominic Di Tommaso © Jason Halayko / Red Bull Content Pool Noa Diorgina © Jason Halayko / Red Bull Content Pool Denester i Noa Diorgina © Jason Halayko / Red Bull Content Pool Noa Diorgina © Jason Halayko / Red Bull Content Pool Noa Diorgina, Dominic Di Tommaso i Montree Boudok © Jason Halayko / Red Bull Content Pool Noa Diorgina, Dominic Di Tommaso i Montree Boudok © Jason Halayko / Red Bull Content Pool Noa Diorgina i Dominic Di Tommaso © Jason Halayko / Red Bull Content Pool Dominic Di Tommaso i Montree Boudok © Jason Halayko / Red Bull Content Pool

Tim Dominica Di Tommasa potom se popeo uz vanjske zidove Hotela Ora, nakon čega se utrka preselila u galeriju Open Ocean u okviru Oceanariuma, gdje se nalazi najveći akvarij za posmatranje u jugoistočnoj Aziji kapaciteta 18 miliona litara. Intenzivna staza završila je na stepenicama Grand Steps, odnosno sprintom niz tri kraka stepeništa, gdje su se Di Tommaso i Diorgina borili za posljednju zastavicu.

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"Prvi put sam došao u februaru na Sentosa Fitness Festival i odmah su me privukle ove lokacije. Ovdje postoji nevjerovatna arhitektura i zaista sam želio dobiti priliku da se izrazim na način koji volim, na ovoj nevjerovatnoj lokaciji u RWS-u", izjavio je Di Tommaso

"Ovo je moj prvi put u Singapuru. Obožavam krovove jer, kada smo preskakali razmake na krovu, pogled je izgledao nevjerovatno. Iznenadila sam se kada sam shvatila da možemo biti prvi ljudi koji će se popeti na krov Singapore Oceanariuma!", rekla je Diorgina.

RWS je za prvu freerunning utrku ove veličine u Singapuru pružio savršeno okruženje zahvaljujući kombinaciji atrakcija i konceptu ugostiteljstva "jedi, igraj se, spavaj". Budući da se utrka odvijala u javnim prostorima uz prisustvo gledalaca, svaki dio utrke izveden je pod stručnim nadzorom. Red Bull i RWS posvetili su posebnu pažnju tome da na svakoj dionici staze budu uvedene sveobuhvatne sigurnosne mjere i provedene procjene rizika.

"Red Bull je poznat po tome što izuzetne stvari pretvara u nezaboravna iskustva. To se u velikoj mjeri poklapa s onim što mi u RWS-u neprestano nastojimo ponuditi. Kroz ovu saradnju predstavljamo našu destinaciju na potpuno novi način, pretvarajući naše kultne prostore u adrenalinsko igralište za vrhunski freerunning, istovremeno dodatno pozicionirajući RWS kao mjesto životnog stila u kojem se spajaju avantura, zabava i kultura. To također pokazuje našu sposobnost da kreiramo globalno atraktivna iskustva koja oduševljavaju publiku na samoj destinaciji, ali i izvan Singapura, dajući im nove razloge da posjete i ponovo posjete RWS", izjavila je Jenny Wang, viša potpredsjednica za prodaju i marketing odmarališta u RWS-u.

Najnoviji freerunning projekt u RWS-u posljednji je dodatak dugom spisku projekata koje je Di Tommaso realizovao s Red Bullom na kultnim destinacijama, uključujući piramide i Sfingu u Kairu te zgradu opere Sydney Opera House, gdje je postao prvi sportista koji je izveo freerunning kroz ovaj objekat.

"Više puta sam dolazio u Singapur i imao sam priliku gledati kako se parkour scena ovdje eksponencijalno razvija. Mislim da je, kada sam prvi put došao, bila još veoma mlada i u razvoju, slično kao scena u Australiji, ali sada vidimo mnogo više strukture, mnogo više pažnje šire javnosti i mnogo veću svijest o tome šta parkour u svojoj suštini jeste, a to je, u osnovi, učenje kako koristiti vlastito tijelo. Upravo to ga čini toliko funkcionalnim. Vidio sam starije ljude ovdje u Singapuru kako uče parkour kako bi spriječili povrede prilikom padova, što je nevjerovatno vidjeti i pokazuje upravo šta ovaj sport može ponuditi izvan samih trikova. Uzbuđen sam zbog njegovog daljnjeg razvoja. Zaista želim da sve više ljudi sazna za ovaj sport i da se na neki način uključi u njega, kako bi im sam sport mogao pomoći ili donijeti im korist", dodao je Di Tommaso.

Kompletan snimak Dominica Di Tommasa, Noe Diorgine i njihovih timova u prvoj utrci ove vrste dostupan je na zvaničnom YouTube kanalu Resorts World Sentosa .