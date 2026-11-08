Verstappen i Hadjar na podijumu nakon fantastične vožnje u Brazilu

Startni poredak za Veliku nagradu Sao Paola predvodio je Lando Norris (McLaren), koji je u subotnjim kvalifikacijama praćenim kišom osvojio pole position s vremenom kruga 1:27,470. Uz njega se u prvom startnom redu našao Kimi Antonelli (Mercedes), a drugi su zauzeli Liam Lawson (Visa Cash App Racing Bulls) i Nico Hulkenberg (Audi). Treći startni red popunili su Isack Hadjar (Oracle Red Bull Racing) i Oliver Bearman (Haas), a četvrti George Russell (Mercedes) i Fernando Alonso (Aston Martin). Top 10 u kvalifikacijama (nakon nekoliko kazni za vozače), kompletirali su Alexander Albon (Williams) i Oscar Piastri (McLaren). Ostale pozicije zauzeli su Rafael Camara, koji je naslijedio Haasov bolid od Estebana Ocona, Carlos Sainz (Williams), Franco Colapinto (Alpine), Charles Leclerc (Ferrari), Pierre Gasly (Alpine), Lance Stroll (Aston Martin), Arvid Lindblad (Visa Cash App Racing Bulls), Gabriel Bortoleto (Audi), Lewis Hamilton (Ferrari), Max Verstappen (Red Bull Racing) i Sergio Perez (Cadillac).

Isack Hadjar u borbi s Georgeom Russellom u Brazilu © Getty Images / Red Bull Content Pool Liam Lawson ispred Landa Norrisa i Isacka Hadjara nakon starta utrke © Getty Images / Red Bull Content Pool Arvid Lindblad na utrci za Veliku nagradu Sao Paula © Getty Images / Red Bull Content Pool Isack Hadjar brani poziciju od Georgea Russella u Brazilu © Getty Images / Red Bull Content Pool Max Verstappen na utrci za Veliku nagradu Sao Paula © Getty Images / Red Bull Content Pool Isack Hadjar na stazi Interlagos © Getty Images / Red Bull Content Pool Max Verstappen juri Interlagosom © Getty Images / Red Bull Content Pool Isack Hadjar na utrci za Veliku nagradu Sao Paula © Getty Images / Red Bull Content Pool Max Verstappen u boksu na stazi Interlagos © Getty Images / Red Bull Content Pool Max Verstappen je ponovo sjajno vozio po kiši u Brazilu © Getty Images / Red Bull Content Pool Isack Hadjar ispred Maxa Verstappena ns stazi u Brazilu © Getty Images / Red Bull Content Pool Max Verstappen ispred Isacka Hadjara na stazi Interlagos © Getty Images / Red Bull Content Pool Publika posmatra Maxa Verstappena na stazi Interlagos © Getty Images / Red Bull Content Pool Isack Hadjar juri stazom Interlagos u Brazilu © Getty Images / Red Bull Content Pool Max Verstappen slavi na podijumu u Brazilu © Getty Images / Red Bull Content Pool Isack Hadjar slavi treće mjesto u Brazilu © Getty Images / Red Bull Content Pool Max Verstappen s trofejem osvojenim u Brazilu © Getty Images / Red Bull Content Pool

Recimo da je Russell bio drugi u kvalifikacijama, ali je pomjeren za pet mjesta unazad zbog promjene motora s unutrašnjim sagorijevanjem. Leclerc je ostvario četvrtu poziciju, no dobio je kaznu od 10 mjesta također zbog promjene SUS motora. Kaznu je zbog pomjene komponenti pogonske jedinice imao i Lindblad, tako da je umjesto s 14. startao s 18. pozicije.

Hamilton, Verstappen i Perez utruku su započeli sa začelja nakon što su zamijenili više komponenti pogonske jedinice. Max uopće nije vozio Q2 dio kvalifikacija, dok je Lewis nakon problema s motorom na trećem slobodnom treningu uzeo novi.

Bottas je trebao startati s 20. mjesta, ali imao problema prije samog početka utrke jer mehaničari nisu mogli skinuti točak s njegovog bolida pa je odguran u boks. On na kraju uopće nije nastupio.

Svi vozači su za start utrke na stazi Interlagos odabrali intermediate gume, jer je staza bila značajno vlažna, a padala je i poneka kap kiše.

Antonelli je odlično statao te je prošao pored Norrisa i postao lider utrke čak i prije prvog zavoja. Dobar start je imao i Lawson, koji je pretekao vozača McLarena za napredak na drugo mjesto.

Veliki proboj na startu napravili su Hamilton i Verstappen, Britanac je stigao do devetog, a Nizozemac do 11. mjesta. S druge strane, loš početak utrke je imao Leclerc, koji je pao na 15. mjesto,

U trećem krugu je Verstappen iza sebe ostavio Bearmana, ušao je u top 10 i počeo vršiti pritisak na Hamiltona. Napad je u slijedio u četvrtom krugu, kada je Max oduzeo starom rivalu deveto mjesto. Već u narednom krugu je pretekao Piastrija i Albona te se našao na sedmoj poziciji, odmah iza Hulkenberga.

Poredak u 5. krugu: Antonelli, Lawson, Norris, Hajdar, Russell, Hulkenberg, Verstappen, Albon, Piastri, Hamilton, Bearman, Lindblad, Leclerc, Sainz, Alonso, Gasly, Colapinto, Camara, Stroll, Bortoleto i Perez.

Norris je u 6. krugu pretekao Lawsona u borbi za drugu poziciju, a u tom trenutku je imao 5,2 sekunde zaostatka za vodećim Antonellijem. Potom je i Hadjar prošao pored Novozelanđanina za napredak na treće mjesto.

Vozio se sedmi krug kada je Russell preticanjem Lawsona stigao na četvrtu poziciju, a potom je i Max prošao pored Hulkenberga na šestu, tako da je bilo jasno da se uključio u borbu za sami vrh.

Hamilton je u međuvremenu prošao pored Bearmana, ali je morao vratiti poziciju. Potom je pogriješio, što je iskoristio Lindblad da ga potisne na 12. mjesto. Mukama za Hamiltona tu nije bio kraj, jer je na njega pritisak vršio i Leclerc. Napad je uslijedio u 10. krugu, kada je Monegažanin uspio proći ispred timskog kolege.

Odmah nakon toga je Hamiltona pretekao i Alonso u inferiornom Aston Martinu, dok je u istom krugu Russell dobio bitku s Hadjarom za četvrto mjesto. Vozio se 11. krug kada je Verstappen oduzeo Lawsonu petu poziciju.

Zanimljivo, Hamilton je od ekipe tražio ulazak u boks i prelazak na slick gume tvrdeći da je klizavo samo u 12. zavoju, ali je dobio odgovor da još uvijek nije vrijeme za to.

Za to vrijeme je Antonelli do 12. kruga povećao prednost nad Norrisom na 7,6 sekundi.

Poredak u 15. krugu: Antonelli, Norris, Russell, Hadjar, Verstappen, Lawson, Piastri, Hulkenberg, Albon, Bearman, Lindblad, Leclerc, Alonso, Hamilton, Gasly, Colapinto, Stroll, Sainz, Bortoleto, Perez i Camara.

Ekipa Ferrarija je popustila i pozvala Hamiltona u boks, gdje je dobio soft gume iako je staza još uvijek bila veoma mokra. Isti potez je napravio i Sainz. Njih dvojica su potom pali na posljednja mjesta.

Naredni je u boks ušao Albon, koji se također ohrabrio za prelazak na soft gume.

Prateći Hamiltona u nastavku, ekipe su mogle vidjeti da je na soft gumama brži i do tri sekunde po krugu, što je značilo da u svojoj odluci ipak nije pogriješio.

Potom su Norris, Russell, Hadjar, Russell, Lawson i Piastri su također krajem 16. kruga ušli u boks, a onda je pri izlasku iz pit lanea vozač Mercedesa napravio grešku i okrenuo se u uskom dijelu. Ipak, vozači su ga uspijevali zaobići, a Britanac se na kraju vratio na stazu kao deseti.

Antonelli i Verstappen su u narednom krugu prešli na gume za suho. Mladi Italijan je pri izlasku zadržao vodeću poziciju, ali je Norris uspio proći na drugu poziciju prije nego je Max izašao nazad na stazu. Hadjar je zadržao treću poziciju, dok je Verstappen bio četvrti.

U 20. krugu, Antonelli je na kočenju za prvi zavoj izletio sa staze i okrenuo se, a potom vratio u utrku. Ipak, Norris je tu grešku iskoristio i preuzeo lidersku poziciju, a potom je i Hadjar sustigao Antonellija i potisnuo ga na treće mjesto. Italijan je prijavio probleme s upravljivošću bolida, tvrdeći da "vuče" u jednu stranu pri ubrzanju. Slične probleme je imao i u 24. krugu, ponovo u prvom zavoju, tako da mu je Max bez problema oduzeo treće mjesto.

Norris je u 23. krugu imao prednost od 3,5 sekundi u odnosu na Hadjara, a dva kruga kasnije je Lindblad pretekao Abona za deveto mjesto.

Poredak u 25. krugu: Norris, Hadjar, Verstappen, Antonelli, Piastri, Lawson, Hulkenberg, Russell, Lindblad, Albon, Hamilton, Alonso, Gasly, Leclerc, Colapinto, Sainz, Bearman, Stroll, Bortoleto, Perez i Camara.

Vozio se 26. krug kada je Colapinto u prvom zavoju pretekao Leclerca, ali je pogriješio i potom izgubio 14. poziciju. Nakon mnogo muke, Hamilton je u 29. krugu oduzeo Lindbladu daveto mjesto.

Hadjarov zaostatak za vodećim Norrisom u 30. krugu utrke iznosio je 4,9 sekundi. U istom krugu je i Russell prošao pored Hulkenberga na sedmo mjesto. Verstappen je imao značajnih problema s downforceom, tako da se vozio na 3,7 sekundi iza Hadjara.

Ekipa Aston Martina je u 32. krugu pozvala Strolla u boks zbog problema s bolidom, tako da je odustao od utrke.

Vozio se 34. krug kada je Albon pogriješio u prvom zavoju, što je Alonso iskoristio da zauzme 11. mjesto. Potom je i on napravio grešku, ali se uspio odbraniti od vozača Williamsa.

Nakon toga je i Hadjar u prvom zavoju u 36. krugu napravio grešku, kojom je omogućio Verstappenu da ga sustigne i dođe u priliku da priprema napad.

U nastavku su Gasly i Leclerc pretekli Albona koji je pogrešio, vozio pored staze i pao na 14. mjesto, a onda je vozač Alpinea otišao u boks na zamjenu guma.

U 38. krugu su Verstappen i Hadjar zamijenili pozicije, tako da je Max zauzeo drugo mjesto i pojurio za vodećim Norrisom. U tom trenutku je imao zaostatak od oko 9 sekundi za Britancem.

Svoj drugi ulazak u boks Hamilton je obavio krajem 39. kruga, kada je dobio nove soft gume. U tim trenucima je Leclerc pretekao Alonsa za ulazak u top 10, a Hamilton se vratio na stazu kao 14., cijeli krug iza Norrisa.

Potom se pojavila informacija da bi kiša mogla zaobići stazu, iako je ranije najavljivano da će padati.

Albon je dobio kaznu od pet sekundi zbog nesigurnog povratka na stazu ispred Gaslyja nakon pomenute greške u prvom zavoju.

Hamilton se potom vratio u isti krug preticanjem Norrisa, a Colapinto, koji je izlazio iz boksa, greškom ga je propustio ispred sebe zbog plavih zastava istaknutih kako ne bi ometao vodećeg Landa. Vozač Ferrarija je u tim trenucima nizao najbrže krugove.

Svoj drugi odlazak u boks Hulkenberg i Verstappen su obavili u 45. krugu, Max se vratio na stazu kao peti, a Hulkenberg kao 13.

Nakon njih je gume mijenjao i Lindblad, a Hadjar je ekipi poručio da ne mora drugi put u boks. S druge strane, Norris je bio spreman na još jednu promjenu pneumatika do kraja utrke.

Sainz i Alonso su bili naredni u boksu, međutim, baš tada je počela padati lagana kiša.

Potom je uslijedio troboj Huleknberga, Colapinta i Lindblada, a Franco je pretekao Nicu za ulazak u top 10.

Izvorni Red Bull Red Bull Energy Drink Otkrij više

Laswon je u međuvremenu mijenjao gume i vratio se na osmo mjesto, a onda je u pit lane ušao i Norris.

Norris se na stazu vratio na četvrto mjesto iza Piastrija i ispred Verstappena. Na kraju je i Hadjar s vodeće pozicije ipak otišao u boks, uprkos prethodnom razgovoru s timom. On se vratio na stazu kao peti, odnosno iza Russella. Hulkenberg je u nastavku uspio vratiti desetu poziciju preticanjem Colapinta.

Gume je u međuvremenu mijenjao i Piastri, koji se vratio na šesto mjesto.

Za to vrijeme je Lindblad žestoko napadao Colapinta, a ispred njega je na 11 poziciju prošao u 53. krugu.

Potom je Antonelli otišao na zamjenu guma, a vratio se na peto mjesto iza Russella.

Hulkenberg je dobio kaznu od 10 sekundi zbog napuštanja granica staze i sticanja prednosti.

Poredak u 55. krugu: Norris, Verstappen, Hadjar, Russell, Antonelli, Piastri, Leclerc, Lawson, Hamilton, Hulkenberg, Lindblad, Gasly, Alonso, Albon, Colapinto, Bortoleto, Bearman, Perez, Sainz i Camara.

Vozio se 57. krug kada je Lawson sjajnim manevrom pretekao Leclerca za sedmu poziciju, a dva kruga kasnije je Monegažanin propustio Hamiltona na osmo mjesto.

Potom se Hadjar morao braniti od napada Antonellija, dok su svi bolidi počeli proklizavati na stazi zbog kiše koja je počela jače padati.

Usljed takvih teških uslova, Camara, Russell, Albon, Lawson, Bortoleto, Leclerc, Norris, Lindblad i Verstappen su ušli u boks kako bi prešli na intermediate gume, a onda su isti potez povukli i ostali vozači.

Međutim, Hamilton je ostao na stazi i napravio veliku grešku, okrenuo se i imao kontakt s barijerom, a onda je i sam ušao u boks.

Antonelliju je potom iz ekipe Mercedesa naređeno da prepusti četvrtu poziciju Russellu.

Poredak u 65. krugu: Norris, Verstappen, Hadjar, Russell, Antonelli, Piastri, Lawson, Leclerc, Hamilton, Lindblad, Hulkenberg, Alonso, Colapinto, Albon, Gasly, Bortoleto, Bearman, Perez, Sainz i Camara.

Žestoku borbu su u 66. krugu vodili Hulkenberg i Lindblad za desetu poziciju, koju je dobio vozač Audija. Također, u pretposljednja dva kruga su se borili Leclerc i Lawson, došlo je i do kontakta, a na kraju je Monegažanin zauzeo sedmo mjesto. To je ujedno bila i posljednja promjena.

Norris je prešao cilj kao pobjednik utrke za Veliku nagradu Sao Paula, što mu je treći ovosezonski trijumf i drugi u nizu u Brazilu, dok su mu se na podijumu pridružili Verstappen i Hadjar. Bodove u top 10 su još osvojili Russell, Antonelli, Piastri, Lawson, Leclerc, Hamilton, i Hulkenberg.

Recimo i da je Leclerc na cilj stigao ispred Lawsona, ali je nakon utrke kažnjen s pet sekundi zbog kontakta izazvanog u njihovom dvoboju, tako da Novozelanđanin promovisan na sedmo, a Monegažanin pomjeren na osmo mjesto. Kaznu od pet sekundi dobio je i Antonelli zbog nesigurnog puštanja iz boksa, no zadržao je petu poziciju jer je imao prednost od 20 sekundi nad šestoplasiranim Piastrijem.

Nakon ove utrke, Mercedes je osigurao titulu u poretku konstruktora, svoju ukupno devetu, čime se izjednačio s Williamsom.

"Utrka je bila izazovna. Prvi krugovi su bili važni, pretekao sam mnogo bolida i taj prvi stint na intermediate gumama je bio veoma dobar. Nažalost, ne znam šta se dogodilo kasnije, možda je bolid oštećen pa je došlo do promjene balansa u odnosu na prethodne dane trkačkog vikenda. Moramo saznati šta se dogodilo. Ipak, startati s 21. mjesta i stići do drugog veoma je dobar rezultat", izjavio je Verstappen, koji je proglašen za najboljeg vozača dana nakon što je startao 21. i završio utrku na drugoj poziciji.

"Bio je veoma teško i izazovno voziti, posebno nakon prelaska s intermediate na soft gume. Sretan sam zbog treće pozicije. Moram praviti manje grešaka. Antonelli je vršio pritisak, a ja sam ispred njega praktično testirao prianjanje. Bili smo kao na ledu, a ja sam zamalo udario svoje mehaničare kada sam ušao u boks. Ipak, obavili su sjajan posao, hvala im na tome", rekao je Hadjar, kojem je ovo treći podijum u sezoni.

Poredak vozača i konstruktora

Novi šampion Antonelli u poretku vozača sada ima 390 bodova, Verstappen je drugi s 279, a Russell treći s 262 boda. Samo bod manje na četvrtom mjestu ima Hamilton, a u top 5 je i Leclerc s 249 bodova. Potom slijede Norris (246), Piastri (152), Hadjar (122), Lawson (89) i Gasly (42) u top 10, a Lindblad se nalazi na 11. mjestu s 38 osvojenih bodova.

Mercedes je u poretku konstruktora osigurao titulu i sada ima 652 boda, drugi je Ferrari s 510, a treći Oracle Red Bull Racing s 415 bodova. Četvrtoplasirani McLaren je skupio 398 bodova, a u top 5 je i Visa Cash App Racing Bulls koji ima 114 bodova.

Najbrži cirkus na svijetu stiže u Las Vegas

Nakon utrke u Brazilu, naredni trkački vikend se održava u Las Vegasu od 20. do 22. novembra po uobičajenom rasporedu. U petak 20. novembra će se voziti dva slobodna treninga s početkom u 1:30 i 5:00 sati po našem vremenu, potom u subotu 21. novembra slijede treći slobodni trening od 1:30 i kvalifikacije od 5:00 sati, dok se u nedjelju 22. novembra vozi utrka za Veliku nagradu Las Vegasa s početkom također u 5:00 sati.