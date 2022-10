Max pobijedio u Austinu, Oracle Red Bull Racing osigurao titulu!

U tom prvom zavoju je potom Sainza udario George Russell (Mercedes) zbog čega se Španac okrenuo na stazi. On je nastavio vožnju pa prekida utrke nije bilo, ali je stigao samo do boksa gdje je završio svoj nastup. Russell je zbog izazivanja incidenta kažnjen s pet sekundi.

Perez je imao četvrto vrijeme u kvalifikacijama, ali je i on kažnjen zbog promjene motora te je pomjeren na deveto startno mjesto. Meksikanac se uspio probiti nekoliko pozicija prema vrhu, tačnije do pete pozicije, međutim, u međuvremenu je oštetio prednje krilo nakon kontakta s Valtterijem Bottasom (Alfa Romeo), a čak je desna bočna ploča otpala u šestom krugu dok je presizao Lancea Strolla (Aston Martin) u borbi za četvrtu poziciju. Ispred njega su se u tom trenutku nalazili Russell i njegov timski kolega iz Mercedesa Lewis Hamilton te vodeći Verstappen.

Vozio se 18. krug kada je Bottas izletio sa staze i zaglavio se u šljunku, a zbog toga je na stazu izašao safety car. Iskoristio je to Leclerc za "besplatnu" promjenu guma i to mu je omogućilo da se u potpunosti vrati u utrku jer je izašao na stazu odmah iza trećeplasiranog Pereza.

