Start nije prošao bez incidenta jer je došlo do kontakta između Lancea Strolla (Aston Martin) i Hulkenberga, Nijemac je pogriješio na kočenju i udario Kanađanina te ga okrenuo na stazi, a pri tome je i slomio prednje krilo pa je morao u boks. Nakon toga se našao daleko na posljednjoj poziciji, što mu je potpuno upropastilo utrku.

U 3. krugu se Russell probio ispred Leclerca, kojem se potom približio i Perez. U međuvremenu je Max "grabio" prema naprijed te je do 6. kruga napravio prednost nad vozačem Mercedesa veću od četiri sekunde. Alonso je u tom periodu izgubio dvije pozicije, jer je postao "žrtva" McLarenovog dvojca. Španac je pao na osmu poziciju, koju mu je ugrožavao sve brži Hamilton.

Trostruki i aktuelni šampion, Max Verstappen, vozio je svoju utrku te je do 10. kruga imao prednost veću od sedam sekundi. Alonso je u tim trenucima pao na devetu poziciju nakon što ga je pretekao Hamilton. U istom krugu je Logan Sargeant (Williams) izašao sa staze, ali se uspio vratiti i nastaviti utrku, no s posljednjeg mjesta.

U narednom krugu su žestoku bitku vodili vozači Ferrarija, a sjajnim potezom je na četvrtu poziciju prošao Sainz ostavivši Leclerca iza sebe. Perez je istovremeno "nanišanio" Russella, koji je ipak "pobjegao" u boks u 12. krugu na zamjenu guma. To je značilo drugu poziciju za Checa, ali sa zaostatkom od gotovo 10 sekundi za vodećim Maxom. Meksikanac je u 13. krugu otišao po nove gume, a pratili su ga Hamilton i ostali vozači.

