Max će učestvovati u utrci 24 sata Nürburgringa, ovo je njegov automobil

Program odražava strast nizozemskog F1 vozača Oracle Red Bull Racinga Maxa Verstappena prema utrkama i njegovu kontinuiranu potragu za novim vozačkim izazovima.
Livreja je otkrivena na spektakularan način, a to je B.A.S.E. skok. Njemački sportista Max Manow izveo je B.A.S.E. skok s visine od 131 metra u rashladni toranj u Meppenu, kako bi otkrio upečatljivu novu Red Bull livreju tima Mercedes-AMG Team Verstappen Racing.
Tim će se takmičiti na nekoliko događaja koji prethode 24-satnoj utrci u maju, a to su NLS1, NLS2 i kvalifikacije za utrku 24 sata Nürburgringa. Automobil će nositi startni broj 3 i imat će jaku vozačku postavu koju će činiti Max Verstappen, Dani Juncadella, Jules Gounon i Lucas Auer.
Verstappen će prvi put nastupiti u utrci NLS2 21. marta te iskoristiti ovaj događaj kao pripremu za utrku 24 sata Nürburgringa, dok će se istovremeno nastaviti takmičiti u sezoni Formule 1.
"Nürburgring je posebno mjesto. Ne postoji staza poput ove. Utrka 24 sata Nürburgringa je utrka koja je dugo bila na mojoj listi želja, tako da sam zaista oduševljen što to sada možemo ostvariti. Prošle godine sam uspio dobiti dozvolu DMSB Permit Nordschleife i učestvovati u utrci NLS9, koju smo osvojili. Ta priprema je vrlo vrijedna, jer smo mnogo naučili i to možemo primijeniti u našem ovogodišnjem programu za NLS2 i 24-satnu utrku. Imamo jaku postavu s Danijem, Julesom i Lucasom te veliku podršku Red Bulla i Mercedes-AMG Motorsporta. Sada je važno pravilno se pripremiti prije događaja, kako bismo mogli maksimalno iskoristiti sve u utrkama", poručio je Verstappen.
Fanovi će moći gledati 24-satnu utrku u maju uživo na Red Bull TV-u i YouTube kanalu Red Bull Motorsports.