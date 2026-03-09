Max će učestvovati u utrci 24 sata Nürburgringa, ovo je njegov automobil

Livreja je otkrivena na spektakularan način, a to je B.A.S.E. skok. Njemački sportista Max Manow izveo je B.A.S.E. skok s visine od 131 metra u rashladni toranj u Meppenu, kako bi otkrio upečatljivu novu Red Bull livreju tima Mercedes-AMG Team Verstappen Racing.

Livreja je otkrivena na spektakularan način, a to je B.A.S.E. skok. Njemački sportista Max Manow izveo je B.A.S.E. skok s visine od 131 metra u rashladni toranj u Meppenu, kako bi otkrio upečatljivu novu Red Bull livreju tima Mercedes-AMG Team Verstappen Racing.

Livreja je otkrivena na spektakularan način, a to je B.A.S.E. skok. Njemački sportista Max Manow izveo je B.A.S.E. skok s visine od 131 metra u rashladni toranj u Meppenu, kako bi otkrio upečatljivu novu Red Bull livreju tima Mercedes-AMG Team Verstappen Racing.

Tim će se takmičiti na nekoliko događaja koji prethode 24-satnoj utrci u maju, a to su NLS1, NLS2 i kvalifikacije za utrku 24 sata Nürburgringa. Automobil će nositi startni broj 3 i imat će jaku vozačku postavu koju će činiti Max Verstappen, Dani Juncadella, Jules Gounon i Lucas Auer.

Tim će se takmičiti na nekoliko događaja koji prethode 24-satnoj utrci u maju, a to su NLS1, NLS2 i kvalifikacije za utrku 24 sata Nürburgringa. Automobil će nositi startni broj 3 i imat će jaku vozačku postavu koju će činiti Max Verstappen, Dani Juncadella, Jules Gounon i Lucas Auer.

Tim će se takmičiti na nekoliko događaja koji prethode 24-satnoj utrci u maju, a to su NLS1, NLS2 i kvalifikacije za utrku 24 sata Nürburgringa. Automobil će nositi startni broj 3 i imat će jaku vozačku postavu koju će činiti Max Verstappen, Dani Juncadella, Jules Gounon i Lucas Auer.