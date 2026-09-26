Max Verstappen i Isack Hadjar na podijumu nakon sjajne utrke u Azerbejdžanu

U kvalifikacijama održanim u petak najbrži je bio George Russell (Mercedes) s vremenom kruga 1:42,526, a u prvom startnom redu mu se pridružio Charles Leclerc (Ferrari). Drugi startni red pripao je Oscaru Piastriju (McLaren) i Isacku Hadjaru (Oracle Red Bull Racing), a treći Landu Norrisu (McLaren) i Lewisu Hamiltonu (Ferrari). U četvrtom redu su se našli Pierre Gasly (Alpine) i Max Verstappen (Oracle Red Bull Racing), dok su top 10 "zatvorili" Franco Colapinto (Alpine) i Oliver Bearman (Haas). Ostale pozicije zauzeli su Liam Lawson (Visa Cash App Racing Bulls), Alexander Albon (Williams), Esteban Ocon (Haas), Arvid Lindblad (Visa Cash App Racing Bulls), Kimi Antonelli (Mercedes), koji je u Q1 dijelu kvalifikacija udario i barijeru i propustio nastavak sesije, Gabriel Bortoleto (Audi), Nico Hulkenberg (Audi), Valtteri Bottas (Cadillac), Sergio Perez (Cadillac), Fernando Alonso (Aston Martin) i Lance Stroll (Aston Martin).

Vozači Oracle Red Bull Racinga jure ulicama Bakua © Mark Thompson/Getty Images Isack Hadjar na stazi u Bakuu © Adam Pretty/Getty Images Max Verstappen ispred Isacka Hadjara na utrci u Azerbejdžanu © Peter Fox/Getty Images Mehaničari Oracle Red Bull Racinga prate utrku u Azerbejdžanu © Mark Thompson/Getty Images) Verstappen prolazi zavoj u Bakuu © Guido De Bortoli/LAT Images Max Verstappen vozi utrku u Azerbejdžanu © Ryan Pierse/Getty Images Isack Hadjar u bolidu RB22 © Joe Portlock/LAT Images Max Verstappen ispred Lewisa Hamiltona © Alex Pantling/LAT Images Max Verstappen u bolidu RB22 © Alex Pantling/LAT Images Verstappen i Hadjar su sjajno vozili utrku u Azerbejdžanu © Mark Thompson/Getty Images Max Verstappen i Isack Hadjar na podijumu u Azerbejdžanu © Alastair Staley/LAT Image Isack Hadjar s peharom nakon trećeg mjesta na Velikoj nagradi Azerbejdžana © Rudy Carezzevoli/Getty Images Max Verstappen na podijumu u Bakuu © Mark Thompson/Getty Images Max Verstappen i Isack Hadjar slave sjajan rezultat u Azerbejdžanu © Mark Thompson/Getty Images

Recimo da je Alonso u kvalifikacijama ostvario 19. poziciju, ali je startao s pretposljednjeg mjesta zbog korištenja dodatnih elemenata pogonske jedinice. Stroll je pomjeren s pretposljednjeg na posljednje startno mjesto zbog slične kazne. Sainz je u kvalifikacijama bio deveti, no kažnjen je zbog nepoštivanja žute zastave pa zapravo startao s 14. pozicije. Perez se kvalifikovao na 20. mjesto, ali je zbog ostalih kažnjenih vozača zadržao tu poziciju iako je kažnjen nakon ometanja drugog vozača u brzom krugu.

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Kada je riječ o odabiru guma, vozači su se podijelili 50:50 u izboru medium i soft pneumatika. Russell je odabrao korišteni medium set, a Leclerc, Piastri i Hadjar su bili na korištenom softu. Norris je također koristio medium gume, baš kao i Gasly, Vertstappen i Colapinto. Od Sainza do Pereza svi vozači na bolidima imali medium gume, Leclerc i Piastri soft se, a Antonelli medium komponentu.

Kada su se svjetla na semaforu ugasila i označila početak utrke , Russell je imao dobar start i bez problema je zadržao prvu poziciju ispred Leclerca, kojeg je odmah napao Piastri i zauzeo drugu poziciju. Norris je prošao pored Hadjara, dok se Verstappen probio ispred Hamiltona na šesto mjesto. Umjesto da napreduje, Antonelli je izgubio poziciju od Hulkenberga, koji je prethodno pretekao Bortoleta.

Poredak u drugom krugu izgledao je ovako: Russell, Piastri, Leclerc, Norris, Hadjar, Verstappen, Hamilton, Gasly, Colapinto, Lawson, Bearman, Albon, Ocon, Lindblad, Hulkenberg, Sainz, Antonelli, Bortoleto, Perez, Alonso, Bottas i Stroll.

Russell se osjećao ugodno na liderskoj poziciji te je u drugom krugu imao 1,5 sekundi prednosti nad Piastrijem.

Hadjar u trećem krugu na pravcu napao i prošao ispred Norrisa te mu se tako revanširao za preticanje na početku utrke, a u istom krugu je Britanca "preskočio" i Verstappen za napredak na petu poziciju.

U četvrtom krugu je sjajni Hadjar pretekao Leclerca, koji mu je odmah uzvratio, ali uporni Francuz ponovo kreće u preticanje i zauzima treću poziciju. Kimi je nakon nekoliko krugova uspio prestići Hulkenberga i vratiti se na 16. poziciju s koje je startao.

Vozio se peti krug kada je Max napao Lecelrca i oduzeo mu četvrtu poziciju, dok je Bearman preticanjem Lawsona ušao u top 10.U međuvremenu se Antonelli probijao naprijed te je do šestog kruga stigao do 14. pozicije.

Hadjar je u sedmom krugu propustio Maxa na treću poziciju, nakon čega je četverostruki prvak pojurio za drugoplasiranim Piastrijem u namjeri da ga pokuša sustići.

U devetom krugu je Stroll zaustavio bolid Aston Martina zbog kvara te je završio svoju utrku i prije njenog kraja.

Max je u nastavku ubrzo sustigao Piastrija, ali nedovoljno za pravi napad, dok je Antonelli pretekao Ocona i napredovao na 13. poziciju. Iako je vozio superiorniji bolid, mladom Italijanu očigledno nije bilo lako da napreduje ka vrhu.

U međuvremenu je Russell izglradio prednost nad Piastrijem na 5,5 sekundi, dok se Verstappenov zaostatak za Australcem kretao oko jedne sekunde. Do 13. kruga Antonelli je iza sebe ostavio Albona i Lawsona te se našao na 11. poziciji. Na putu ulaska u top 10 u tom trenutku mu je stajao Bearman, kojeg je polako sustizao.

Za to vrijeme je lider Russell povećavao svoju prednost, koja je narasla na više od sedam sekundi.

U 16. krugu je Norris napravio grešku, Hamilton ga je napao, ali se vozač McLarena uspio odbraniti. Međutim, u narednom krugu je uslijedio novi napad, koji je Lewis realizovao i potisnuo Landa na sedmu poziciju.

Niže u poretku, Antonelli je prošao pored Bearmana za ulazak u top 10.

Poredak u 20. krugu: Russell, Piastri, Verstappen, Hadjar, Leclerc, Hamilton, Norris, Gasly, Colapinto, Antonelli, Bearman, Lawson, Albon, Ocon, Lindblad, Hulkenberg, Bortoleto, Sainz, Perez, Bottas i Alonso.

Sainz je bio prvi vozač koji je mijenjao gume, a učinio je to u 21. krugu, kada je prešao s medium na soft gume. U boks je ušao i Alonso, ali samo da završi utrku zbog problema s bolidom.

Hadjar je u tim trenucima tražio od Maxa da ubrza, no Nizozemac se mučio s gumama i nije uspijevao poboljšati svoj tempo. Niže u poretku, u Antonelli je u 23. krugu na račun Colapinta napredovao na devetu poziciju.

Russell je kontaktirao svoj tim i rekao da provjere gume jer je imao kontakt sa zidom, a njegov trkaći inženjer mu je odgovorio da je pritisak dobar te da nema razloga za brigu. U 26. krugu je njegova pradnost nad Piastrijem iznosila 9,8 sekundi.

Potom je narednom krugu je Hadjar dobio dozvolu da, ukoliko može, pretekne Verstappena i pokuša sustići Piastrija, Francuz se nešto kasnije odvažio na napad, ali prolaza nije bilo.

Bottas, koji je bio na začelju, obavio je promjenu guma u 27. krugu utrke.

U međuvremenu se Russell mirno i u čistom zraku vozio na prvoj pozicij, a njegova prednost u odnosu na Piastrija u 30. krugu iznosila je 11 sekundi.

Norris je napravio veliku grešku u istom krugu, žestoko je kočio i izašao u izletnu zonu, gdje se okrenuo za 180 stepeni i vratio u utrku, no Gasly i Antonelli su to iskoristili da prođu ispred njega te da zauzmu sedmu i osmu poziciju.

Odmah nakon toga se Albon nakon greške na kočenju žestoko zabio u zaštitnu barijeru, zbog čega je na stazu izašao safety car. Priliku za zamjenu guma među prvima su iskoristili Gasly, Antonelli i Norris, a potom su redom u boks stizali Colapinto, Bearman, Ocon i ostali vozači uključujući Hadjara i Verstappena.

Nakon što su svi vozači obavili zamjenu guma, poredak je izgledao ovako: Russell, Piastri, Verstappen, Hadjar, Leclerc, Hamilton, Gasly, Antonelli, Norris, Colapinto, Bearman, Lawson, Ocon, Lindblad, Hulkenberg, Bortoleto, Perez, Sainz i Bottas.

Hadjar je tokom perioda safety cara osjetio vibracije u mjenjaču, zbog čega je bio zabrinut, ali je iz boksa je dobio informaciju da je uzrok možda činjenica da je bolid u slow modu.

Utrka je nastavljena u 36. krugu, Russell je "potegao" naprijed, a Verstappen je odmah napao Piastrija i oduzeo mu drugo mjesto. Međutim, u tim trenucima je došlo do incidenta iza njih, zbog kojeg je safety car ponovo izašao na stazu.

Colapinto je napravio veliku grešku na kočenju te je direktno pogodio timskog kolegu Gaslyja, a onda je on izgurao Norrisa pored staze. Također, pogriješio je i Lindblad, koji je imao kontakt s timskim kolegom Lawsonom i poslao ga van staze, ali je Novozelanđanin uspio nastaviti vožnju. Norris, Gasly i Colapinto su nakon ovog haosa odustali od utrke.

Poredak tokom perioda safety cara: Russell, Verstappen, Piastri, Hadjar, Leclerc, Hamilton, Antonelli, Ocon, Bearman, Lindblad, Hulkenberg, Sainz, Bortoleto, Perez, Lawson, Bottas.

Utrka je ponovo nastavljena u 39. krugu, Russell je ponovo dobro krenuo i zaštitio se od Verstappena, baš kao i Piastri od Hadjara. Međutim, Francuz nije odustajao te je natjerao Australca na grešku na kočenju, koji je potom izašao u izletnu zonu i pao na pretposljednje mjesto. Hadjar je tako zauzeo treće mjesto iza Maxa, a po jednu poziciju su napredovali i svi ostali vozači osim posljednjeplasiranog Bottasa.

Russell je u tim trenucima imao prednost oko jedne sekunde u odnosu na Verstappena, koji je tražio šansu za preuzimanje liderske pozicije.

Vozio se 42. krug kada je Antonelli sustigao Hamiltona i primorao ga da se brani. Već u narednom krugu je Kimi pretekao iskusnijeg Lewisa i našao se na petom mjestu iza Leclerca.

Niže u poretku Bortoleto se probio ispred Pereza u borbi za 13. mjesto.

Verstappen je nastavio žestoku jurnjavu za Russellom doslovno do posljednjeg metra, ali je vozač Mercedesa ipak prvi prošao ciljem i pobijedio na utrci za Veliku nagradu Azerbejdžana. Maxu je pripalo drugo, a Hadjaru treće mjesto. Bodove su u top 10 još osvojili Leclerc, Antonelli, Hamilton, Lindblad, koji je pretekao Ocona u posljednjem krugu, Bearman i Sainz.

Recimo i da se u 15. zavoju u posljednjem krugu u barijeru zabio Bottas, tako da ipak nije stigao do cilja.

"Imao sam dobru utrku. Prvi stint na medium gumama bio je težak, ali je restart bio dobar. George je izgubio boost u posljednjem krugu, približio sam mu se, ali ipak nije bilo dovoljno. Dodirnuo sam zid u zavojima nekoliko puta pokušavajući proći šire, ali srećom, bilo je sve u redu", izjavio je Verstappen, koji je izabran za najboljeg vozača utrke.

"Sretan sam, bilo je ovo dugih šest sedmica oporavka od povrede. Vratio sam se u pravi trenutak, osjećam da sam snažan. Polako sam napredovao i stekao sam samopouzdanje. Oduševljan sam zbog podijuma i radujem se narednim utrkama", rekao je Hadjar.

Poredak vozača i konstruktora

Nakon utrke na ulicama Bakua, Antonelli vodi u poretku vozača s 302 boda, Russell je drugi s 236, a Hamilton treći sa 199 bodova. Četvrto mjesto pripada Norrisu, koji ima 186 bodova, a peti je Leclerc s ukupno 179 bodova. Verstappen se sa 163 boda nalazi na šestom mjestu ispred sedmoplasiranog Piastrija, koji ima 120 bodova. Potom slijede Hadjar (86), Lawson (59) i Gasly (41) u top 10, a Lindblad je na 11. mjestu s 37 bodova.

Poretkom konstruktora vlada Mercedes, koji sada ima 538 bodova. Na drugom mjestu je Ferrari s 378, a na trećem McLaren s 306 bodova. Oracle Red Bull Racing je skupio 236 bodova i na četvrtoj je poziciji, dok Visa Cash App Racing Bullsi zauzimaju peto mjesto s osvojena 83 boda.

Utrka za Veliku nagradu Bahreina vozi se u Maleziji

Zbog dešavanja na Bliskom istoku, utrka za Veliku nagradu Bahreina vozit će se na dobro poznatoj stazi Sepang u Maleziji. Raspored je uobičajeni, tako da trkački vikend počinje u petak 2. oktobra s dva slobodna treninga u terminima od 6:30 i 10:00 sati po našem vremenu. U subotu 3. oktobra vozit će se treći slobodni trening i kvalifikacije u istim terminima, dok je za nedjelju 4. oktobra rezervisana utrka za Veliku nagradu Bahreina, koja će početi u 9:00 sati.