Max Verstappen je novi svjetski prvak Formule 1!

Bila je ovo odlučujuća utrka za titule u šampionatu, posebno u poretku vozača, jer su je nizozemski vozač Red Bull Racinga Max Verstappen i aktuelni šampion iz Mercedesa Lewis Hamilton dočekali bodovno izjednačeni. Tokom utrke je bilo velike borbe i dramatičnih trenutaka do posljednjeg kruga, posljednjih zavoja, a na kraju je prvi kroz cilj prošao Verstappen na oduševljenje njegovog tima i armije njegovih navijača širom svijeta. On je postao šampion i to na kakav način - preticanjem najvećeg rivala u posljednjem krugu!