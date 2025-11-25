Sezona Formule 1 za 2025. godinu je u završnici, tako da je sada fokus na pretposljednjem trkačkom vikendu, koji se vozi u Kataru od 28. do 30. novembra. Verstappen i ekipa Oracle Red Bull Racing su zbog problema na početku sezone zaostajali za McLarenovim vozačima Landom Norrisom i Oscarom Piastrijem u borbi za titulu, međutim, stvari izgledaju sasvim drugačije od ljetne pauze i posebno sada nakon spektakularnog rezultata u Las Vegasu proteklog vikenda. Verstappen je pobijedio, oba njegova rivala za titulu su diskvalificirana, tako da Nizozemac i njegov tim ne odustaju od pete titule u poretku vozača dok god ima šanse za to.

01 Šta se dogodilo od ljetne pauze?

Verstappen je pobjedom u Vegasu smanjio prednost rivala za 25 bodova © Mark Thompson/Getty Images/Red Bull Content Pool

Nakon što je u prvoj utrci poslije ljetne pauze završio drugi "kod kuće" na Velikoj nagradi Nizozemske, Verstappen je pobijedio u dvije uzastopne utrke, odnosno u Monzi i Bakuu.

U Singapuru se morao zadovoljiti drugim mjestom, ali je ipak smanjio prednost McLarenovih vozača jer je bio bolje plasiran od obojice.

Celebrating another win in Baku © Sam Bagnall/Sutton Images/Getty Images/Red Bull Content Pool

U Austinu na Velikoj nagradi SAD-a, Verstappen je izgledao nezaustavljivo te je pobijedio i u Sprintu i u glavnoj utrci, čime je još jednom pokazao zašto je četverostruki svjetski prvak. Međutim, u Meksiku je bilo mnogo teže. Startao je s petog mjesta i nakon velike borbe na kraju treći prošao ciljem iza Landa Norrisa i Charlesa Leclerca, tako da se može reći da je "ograničio štetu".

Utrka u Sao Paulu u Brazilu završila je kao još jedna "operacija spašavanja" nakon frustracija u kvalifikacijama, iako je i to bila jedna od najspektakularnijih Maxovih vožnji koje smo ikada vidjeli. Nizozemac je startao iz boksa nakon što je dobio novu pogonsku jedinicu, potom mu je pukla guma, ali se uprkos svemu zahvaljujući briljantnoj vožnji na kraju našao na trećem mjestu. Istina, Norris je povećao bodovnu prednost, ali je moglo biti znatno gore po Verstappena.

Od posljednjeg do trećeg mjesta u Brazilu - Max slavi s ekipom © Getty Images/Red Bull Content Pool

A onda je došao red na utrku u Las Vegasu, gdje je Verstappen pružio impresivnu predstavu. Već u prvom zavoju je preuzeo vodstvo od osvajača pole positiona Norrisa te je kontrolisao utrku sve do cilja. Izgradio je prednost od 20 sekundi, jer je Norris bio prisiljen usporiti u posljednjim krugovima zbog problema s gorivom.

Međutim, ono što je zaista rasplamsalo borbu za titulu, dogodilo se nekoliko sati nakon završetka utrke. Oba McLarenova vozača su diskvalificirana zbog prekomjerne potrošenosti podnice njihovih bolida. Ta diskvalifikacija nije poremetila samo rezultate u Vegasu, već i plasman u prvenstvu, jer je Verstappen dramatično smanjio razliku u odnosu na Norrisa, a također se bodovno izjednačio s Piastrijem.

02 Psihološka prednost

Max je treću titulu osvojio u Kataru 2023. godine © Getty Images/Red Bull Content Pool

Max je u odličnoj formi, ali ima i još jednu ključnu prednost u odnosu na svoje rivale iz McLarena. I Piastri i Norris imaju priliku prvi put u svojim karijerama osvojiti šampionsku titulu, ali Max je to već učinio četiri puta. On definitivno zna kako se nositi s neizvjesnošću u prvenstvu i upoznat je s pritiskom te onim što je potrebno za uspjeh.

Sada je vrijeme da iskoristi odličnu formu i nastavi vršiti pritisak na svoje najbliže rivale. Mogućnost za njegove pobjede u Kataru i u Abu Dhabiju stavlja pritisak na dvojac iz McLarena. Ko zna kako će Norris i Piastri reagovati ako Max pobijedi u Kataru i zadrži šansu da osvoji svoju petu titulu u Abu Dhabiju.

03 Kako izgleda trenutni poredak vozača?

Verstappen još uvijek ima šanse za osvajanje pete titule © Simon Galloway/LAT Images/Getty Images/Red Bull Content Pool

Prije početka trkačkog vikenda u Kataru, ovako izgleda poredak top 5 vozača:

Lando Norris - McLaren - 390 bodova Oscar Piastri - Mclaren - 366 bodova Max Verstappen - Red Bull - 366 bodova George Russell - Mercedes - 294 boda Charles Leclerc - Ferrari - 226 bodova.

04 Šta se mora dogoditi da Max osvoji petu titulu?

Posljednja utrka sezone u Abu Dhabiju bi mogla biti odlučujuća za titulu © Getty Images/Red Bull Content Pool

Ukratko, Verstappen mora nadmašiti Piastrija za jedan ili više bodova, a Norrisa za 24 u preostale dvije utrke. Ako Nizozemac pobijedi u obje utrke, završit će ispred Piastrija i to je prilično jednostavno, ali će Norris morati izgubiti značajan broj bodova. S 25 bodova koji se dobijaju za pobjedu, još jedna diskvalifikacija za Landa svakako bi koristila Maxu. Međutim, previše je kombinacija potencijalnih rezultata da bi se nabrojale sve one koje idu u Verstappenovu korist, ali u suštini, ako Norris nadmaši Verstappena za dva ili više bodova u preostale dvije utrke, on će uzeti titulu. Max je sada zaista u situaciji "sve ili ništa", ali smo ga već ranije vidjeli kako izvodi nemoguće.

Šta očekivati od dvije posljednje utrke sezone?

Velika nagrada Katara je brza i tehnički zahtjevna staza s velikom potrošnjom guma, a izuzetno je važna i strategija.

Velika nagrada Abu Dhabija predstavlja radicionalno finale sezone i često je pozornica za veliku dramu i kasne odluke o tituli. Poznata je i po dugim DRS zonama, što je šansa za preticanje.

Historija dobrih rezultata

Red Bull Racing (sedam pobjeda) i Verstappen (četiri pobjede) imaju dobre rezultate u Kataru. S obzirom na to da je sve na kocki, njihovo iskustvo će ih učiniti opasnim.

05 Raspored trkačkog vikenda u Kataru

Verstappen vozi Sprint u Kataru 2024. godine © Peter Fox/Getty Images/Red Bull Content Pool

U petak 28. novembra vozit će se prvi i jedini slobodni trening od 14:30 sati po našem vremenu, a potom u 18:30 sati slijede Sprint kvalifikacije. U subotu 29. novembra Sprint utrka će početi u 15:00 sati, a kvalifikacije za glavnu utrku u 19:00 sati. Nedjelja (30. novembar) je rezervisana za Veliku nagradu Katara, koja će početi u 17:00 sati.