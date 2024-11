Max Verstappen osvojio četvrtu titulu svjetskog prvaka Formule 1!

Ovo je bila najteža sezona od 2021. godine, to je sigurno. Počeli smo sjajno, no kasnije su nas ostali počeli sustizati tokom ljeta, McLaren, Ferrari, Mercedes...Međutim, Max je ostao fokusiran, iako nismo imali najbrži bolid, on je iz njega izvukao maksimalne performanse. Obavio je nevjerovatan posao. Na ovaj rezultat može biti ponosan cijeli naš tim.

Christian Horner