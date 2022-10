Max Verstappen u Japanu osvojio drugu titulu svjetskog prvaka Formule 1!

Fanovi Formule 1 su nestrpljivo čekali utrku na legendarnoj stazi Suzuka u Japanu nakon dvogodišnje pauze zbog pandemije koronavirusa, no kiša i slaba vidljivost su im prilično pokvarili ugođaj jer se vozilo samo 28 od planirana 53 kruga.

Leclerc je odmah napao Verstappena koji je imao lošiji start, no šampion se odbranio i zadržao svoju poziciju. S druge strane, Perez je sjajno startao s četvrtog startnog mjesta te je prestigao trećeplasiranog Sainza u prvim metrima utrke. Potom je Španac izgubio kontrolu i izletio sa staze te usljed udara u barijeru oštetio bolid i tako završio svoju utrku već u prvom krugu. Također, sudarili su se Sebastian Vettel (Aston Martin) i Fernando Alonso (Alpine) i prošli bez većih posljedica, dok su kontakt imali još Zhou Guanyu (Alfa Romeo) i Alex Albon (Willliams). Kinez je nastavio utrku, dok je vozač Williamsa morao odustati zbog mehaničkog kvara.

U tom haosu i slaboj vidljivosti zbog vodenog spreja, dio reklame, odnosno obloge barijere, završio je na nosu bolida Pierrea Gaslyja (AlphaTauri) i oštetio mu prednje krilo zbog čega je Francuz odmah nakon prvog kruga otišao u boks kako bi ga zamijenio. U međuvremenu je safety car izašao na stazu, kao i traktor koji je bio zadužen za uklanjanje Ferrarijevog bolida, a Gasly je izašao iz boksa te je u namjeri da sustigne ostale bolide pri velikoj brzini u uvjetima loše vidljivosti prošao blizu traktora koji se nalazio na trkaćoj liniji. To je bilo veoma opasno i podsjetilo je na nesreću koju je doživio njegov sunarodnjak Jules Bianchi kada je udario u traktor upravo na Suzuki 2014. godine i zadobio teške povrede usljed kojih je devet mjeseci kasnije preminuo.

U trećem krugu je crvena zastava označila prekid utrke pa su bolidi povučeni u boks, Gasly je s bio izuzetno ljut zbog situacije s traktorom, a žalili su se i drugi vozači. Ipak, FIA se oglasila saopćenjem da je Francuz vozio prebrzo (do 250 km/h) u uvjetima safety cara te da će incident biti istražen nakon utrke.

Treba reći da utrka uopće nije počela s obavezom korištenja full wet guma, na bolidima su bile intermediate gume, no nakon pomenutih incidenata je ipak prekinuta.

Nešto kasnije je saopćeno da će se utrka nastaviti "letećim" startom iza safety cara kako bi se izbjegli novi incidenti i to uz obavezno korištenje full wet guma. Vozači su se spremili i ušli u bolide, no ponovo se oglasila kontrola utrke s informacijom da se najavljeni nastavak odgađa. Već tada je isteklo 50 minuta od starta, a vremenski period u kojem utrka mora biti završena prema važećim pravilima iznosi tri sata, što znači da je započelo odbrojavanje.

Nizozemac je ostvario svoj naum te je ušao u boks po intermediate gume, isto je učinio i Leclerc, a odmah zatim i Perez te drugi vozači zbog čega je došlo do velikih promjena u poretku, ali samo za kratko. Max se vratio na vodeću poziciju nakon što je pretekao Micka Schumachera (Haas), a Alonso otišao u boks. Perez je također zauzeo svoju treću poziciju prolaskom pored pomenutog Schumachera.

Verstappen je nakon 28 odvezenih krugova prvi prošao kroz cilj i upisao pobjedu na stazi Suzuka, svoju 12. u 18 utrka voženih ove sezone. Iako je Perez završio treći, pomjeren je na drugu poziciju jer je Leclerc kažnjen s 5 sekundi zbog pomenutog poteza napravljenog tokom njihovog međusobnog duela, a to je itekako bilo važno za konačni ishod.

"Veoma sam sretan što smo ipak imali utrku na kraju, moj bolid je letio. Drago mi je što sam vidio navijače u Japanu, a emocije su pomiješane. Imali smo nevjerovatnu godinu, nisam to ni mogao zamisliti nakon prošle godine. Bolid je bio fantastičan, hvala cijelom timu ovdje i u fabrici, svi su se jako trudili i nije im nedostajalo motivacije. U radu s Hondom smo konstantno napredovali, ponosni smo što smo titulu osvojili upravo ovdje u Japanu. Moja prva titula je emotivnija, a ova druga je malo ljepša. Sada želimo osigurati i konstruktorsku titulu, ovakve godine se ne događaju često. Ovo je ludo, nisam očekivao da ću biti prvak kada sam prešao cilj jer sam mislio da će se dodijeliti samo polovina bodova. Ipak, i tada sam bio sretan zbog ishoda utrke", izjavio je dvostruki F1 šampion nakon osvajanja druge titule u nizu.

"Bilo je haotično, Leclerc i ja smo se dobro utrkivali. Pokušavao sam ga preteći, ali je on blokirao točkove i prošao izvan staze. Kazna koju je dobio je pravedna. Čestitam Maxu na tituli svjetskog prvaka", rekao je sjajni Checo.

