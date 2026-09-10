Max vs 100: Kako će se odvijati najveća karting utrka na svijetu?

Verstappen mijenja bolid Formule 1 za karting, jer će se 16. septembra 2026. godine na Silverstoneu suočiti sa 100 vozača u jedinstvenom trkačkom izazovu. Međutim, ovo nije obična karting utrka, jer će Max krenuti sa samog začelja startnog poretka od ukupno 101 kartinga i pokušati prestići svakog vozača ispred sebe.

Događaj je osmišljen tako da jedan od temelja Verstappenove trkačke karijere – preticanje – pretvori u zahtjevan izazov. Urka će trajati 30 krugova, pri čemu će se 100 pozvanih učesnika boriti za vlastiti plasman, dok će Max preuzeti ulogu lovca.

01 Šta je zapravo Max vs 100?

Verstappen će pokušati prestići 100 vozača u 30 krugova © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

Max vs 100 je karting događaj zatvorenog tipa, na kojem će učestvovati 100 vozača iz cijelog svijeta, a četverostruki svjetski prvak Formule 1 Max Verstappen takmičit se protiv njih u glavnoj utrci.

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Svih 100 učesnika startat će ispred Verstappena, koji će zauzeti 101. startnu poziciju na samom začelju. Njegov cilj je jednostavan, a to je da sustigne i prestigne svakog vozača ispred sebe prije kraja utrke. Neobičan format znači da će se Nizozemac tokom utrke probijati prema naprijed umjesto da brani poziciju na čelu.

Učesnici će biti kombinacija sportista, kreatora sadržaja, javnih ličnosti i navijača. Među potvrđenim imenima su ultramaratonac Arda Saatçi, specijalista za šut u košarci Chris "Lethal Shooter" Matthews, freestyle brdski biciklista Matt Jones te kreatori sadržaja i streameri TheGrefg, Caedrel i TheDonato.

02 Kako se pobjeđuje u utrci Max vs 100?

100 vozača će također utrkivati za svoje pozicije © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

Za Verstappena je izazov da prestigne svih 100 vozača. Start sa 101. pozicije znači da mora proći kroz cijeli startni poredak, tako da sama brzina neće biti dovoljna. On će morati procjenjivati situaciju ispred sebe, birati prilike za preticanje i maksimalno iskoristiti 30 dostupnih krugova.

Stotinu učesnika imat će zasebno takmičenje. Oni će se boriti za vlastiti plasman, pri čemu će Verstappen biti izuzet iz njihovog bodovanja. Drugog dana će biti podijeljeni u 20 timova od po pet vozača, čime će se formirati individualni i timski plasmani.

03 Koliko krugova će se voziti u utrci Max vs 100?

Može li Verstappen obaviti 100 preticanja dovoljno brzo? © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

Glavna utrka se sastoji od 30 krugova, koje će Verstappen pokušati iskoristiti da sustigne i prestigne svih 100 vozača ispred sebe.

Urka će početi startom iz mjesta, pri čemu će Verstappen biti postavljen iza 100 učesnika na 101. startnu poziciju. Za označavanje početka utrke 101 kartinga koristit će se sekvenca crvenih svjetala u stilu Formule 1.

Ograničenje od 30 krugova ključno je za ovaj izazov. Verstappen mora pronaći način da dovoljno brzo prestigne svih 100 ostalih vozača prije nego što se spusti karirana zastava i označi kraj utrke, tako da je svako preticanje važno.

04 Šta će se dogoditi kada Verstappen prestigne vozača?

Luk Red Bulla će odigrati ključnu ulogu u izazovu © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

Kada ga Verstappen u potpunosti prođe, smatrat će se da je vozač prestignut. Od tog trenutka mora ostati iza njega i održavati minimalni razmak od pet dužina kartinga.

Ipak, moći će nastaviti utrku protiv drugih vozača koji su već prestignuti sve dok ponovo ne dođu do Red Bullovog luka, koji se nalazi između posljednja dva zavoja. Redoslijed kojim ti vozači prođu ispod luka odredit će njihov međusobni plasman. Nakon toga se na kraju tog kruga moraju vratiti u boks.

Vozači koji se nakon preticanja ne vrate u boks mogu dobiti crnu zastavu. To znači da Verstappenovo preticanje ne znači samo njegovo pomjeranje za jedno mjesto naprijed, nego mijenja i ono što prestignuti vozač može raditi do kraja kruga, prije nego što se njegova utrka praktično završi.

05 Šta je Fast Lap?

Vozači moraju iskoristiti Fast Lap u prvoj polovini utrke © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

Fast Lap je jednokratna prečica ugrađena u stazu Max vs 100, koja vozačima daje priliku da uštede vrijeme i dobiju bolju poziciju na stazi. Time se utrci dodaje još jedan strateški element.

Ono što važno za svih 100 učesnika jeste da se Fast Lap mora iskoristiti jednom prije polovine utrke. Vozači se nakon korištenja prečice moraju sigurno uključiti nazad na stazu. Ako Verstappen sustigne vozača prije nego što je iskoristio Fast Lap, taj vozač ga može iskoristiti u istom krugu i nastaviti utrku ako se na stazu vrati ispred njega, ali ga Verstappen tada može ponovo sustići.

Verstappen također ima pravo na jedan Fast Lap, ali njegova pravila su drugačija. On ga može koristiti tek nakon polovine utrke i ne smije ga iskoristiti u tri kruga nakon završetka perioda pune žute zastave ili sigurnosnog automobila.

06 Zbog čega je posebna staza za utrku Max vs 100?

Max će se vratiti svojim korijenima prihvatanjem jedinstvenog izazova © Marcel van Hoorn/Red Bull Content Pool

Staza za drugi dan takmičenja napravljena je posebno za ovaj događaj. Ona kombinuje dio karting staze Silverstonea s prilagođenim produžetkom, koji se proteže na dio staze za održavanje Velike nagrade.

Staza također uključuje posebne elemente zbog kojih se ovaj format razlikuje od konvencionalne karting utrke, uključujući Fast Lap i zaseban Penalty Lap.

Za Verstappena je Silverstone obično poznat teren. Dva puta je pobijedio u Formuli 1 na ovoj stazi, prolazeći kroz zavoje kao što su Abbey, Village, Brooklands, Luffield i Copse. Međutim, ovog puta će izazov biti potpuno drugačiji.

07 Kako će se odrediti startni poredak?

Max Verstappen se vraća svojim korijenima u kartingu © Marcel van Hoorn/Red Bull Content Pool

Stotinu učesnika će prije glavne utrke proći kvalifikacije u pet grupa od po 20 vozača. Svaki vozač će imati pravo na jedan brzi krug, a njihova vremena odredit će startne pozicije od prve do 100.

Verstappen neće učestvovati u tom procesu. Kao lovac, startat će iza svih ostalih vozača sa 101. startne pozicije.

Sam događaj će se održavati tokom dva dana, a kvalifikacije će se voziti prvog dana na CIK karting stazi u Silverstoneu.

08 Ko su vozači?

Verstappen će se vratiti počecima kada uskoči u svoj karting © Marcel van Hoorn/Red Bull Content Pool

Stotinu učesnika dolazi iz širokog spektra različitih sfera, a među njima su sportske zvijezde, kreatori sadržaja, javne ličnosti i navijači iz cijelog svijeta.

09 Kada i gdje će biti moguće gledati utrku Max vs 100?

Utrka Max vs 100 bit će održana na stazi Silverstone u Engleskoj 16. septembra 2026. godine. Direktan prijenos počinje u 18 sati po našem vremenu, dok će utrka startati u 19 sati.

Događaj će biti globalno emitovan uživo na streaming platformi Disney+. U SAD-u će također biti emitovan uživo putem aplikacije ESPN za pretplatnike na ESPN Unlimited, nakon čega će kasnije tog dana uslijediti snimak na ESPN2.