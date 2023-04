Wings For Life World Run

Tačno mjesec dana ostalo je do oglašavanja starta

Tačno mjesec dana ostalo je do oglašavanja starta Wings For Life World Run , utrke kao ni jedne druge. Signal za start oglasit će u istom trenutku na svim kontinentima i trkači će startati u istom trenutku, po kiši, suncu ili snijegu, okupljeni oko iste ideje, da pomognu pronaći lijek za povrede kičmene moždine .

Tačno mjesec dana ostalo je do oglašavanja starta Wings For Life World Run , utrke kao ni jedne druge. Signal za start oglasit će u istom trenutku na svim kontinentima i trkači će startati u istom trenutku, po kiši, suncu ili snijegu, okupljeni oko iste ideje, da pomognu pronaći lijek za povrede kičmene moždine .

© Wings for Life World Run

Celem Wings for Life World Run jest wsparcie badań

Two runners and a biker on a highway

Tako svi imaju priliku vidjeti koliko daleko mogu ići, bez pritiska, jer je ovo jedina utrka na svijetu u kome su apsolutno svi pobjednici. Rekreativci će tako stići do petog, desetog ili dvadesetog kilometra, dok će profesionalni trkači znojiti 60 kilometra ili više.

Tako svi imaju priliku vidjeti koliko daleko mogu ići, bez pritiska, jer je ovo jedina utrka na svijetu u kome su apsolutno svi pobjednici. Rekreativci će tako stići do petog, desetog ili dvadesetog kilometra, dok će profesionalni trkači znojiti 60 kilometra ili više.

Tako svi imaju priliku vidjeti koliko daleko mogu ići, bez pritiska, jer je ovo jedina utrka na svijetu u kome su apsolutno svi pobjednici. Rekreativci će tako stići do petog, desetog ili dvadesetog kilometra, dok će profesionalni trkači znojiti 60 kilometra ili više.

Wings for Life World Run: App Run

Svaka uplaćena startnina je ujedno i donacija, jer kompletan iznos startnina odlazi direktno u Fondaciju Wings For Life i usmjeren je

Svaka uplaćena startnina je ujedno i donacija, jer kompletan iznos startnina odlazi direktno u Fondaciju Wings For Life i usmjeren je isključivo na finansiranje istraživanja za pronalazak lijeka za povrede kičmene moždine , a čak i oni koji ne mogu trčati, mogu se odlučiti da doniraju određeni iznos.

Svaka uplaćena startnina je ujedno i donacija, jer kompletan iznos startnina odlazi direktno u Fondaciju Wings For Life i usmjeren je isključivo na finansiranje istraživanja za pronalazak lijeka za povrede kičmene moždine , a čak i oni koji ne mogu trčati, mogu se odlučiti da doniraju određeni iznos.

Wings For Life World Run utrka je prvi put održana 2014. godine, a do sada je preko

Wings For Life World Run utrka je prvi put održana 2014. godine, a do sada je preko milion učesnika u 195 zemalja svijeta pretrčalo milijardu kilometara i pomoglo da se prikupi 38,3 miliona eura sa kojima je podržano 298 istraživačkih projekata .

Wings For Life World Run utrka je prvi put održana 2014. godine, a do sada je preko milion učesnika u 195 zemalja svijeta pretrčalo milijardu kilometara i pomoglo da se prikupi 38,3 miliona eura sa kojima je podržano 298 istraživačkih projekata .

© Wings for Life World Run

Przełomowe badania dzięki Wings for Life World Run